Lo stratega più rialzista di Wall Street cita la “grande sorpresa” che ha fatto salire le azioni: il brief mattutino

Questo è il punto del briefing mattutino di oggi e cosa puoi fare sottoscrizione Ricevuto nella tua casella di posta ogni mattina con:

Wall Street continua a rincorrere le azioni e l’economia statunitense al rialzo mentre emergono utili e crescita.

Ma il più grande toro di Wall Street – John Stoltzfus di Oppenheimer Asset Management – non solo è più ottimista sugli utili e sul percorso della Fed, ma è stupito da come gli scettici siano stati spazzati via durante il rally di quest'anno.

“Per noi, la sorpresa più grande quest’anno non è stata tanto la resilienza dell’economia quanto la significativa capitolazione tra orsi e pessimisti, nonché il miglioramento del sentiment degli investitori in generale”, ha scritto Stoltzfus.

Lunedì, Stoltzfus, il principale stratega degli investimenti dell'azienda, ha alzato il suo obiettivo di prezzo di fine anno per l'S&P 500 a 5.500, un nuovo massimo sulla strada. L'indice S&P 500 ha chiuso a 5.218,19 di lunedi.

Questo cambiamento “sembra essere alimentato dalla necessità di investire nel futuro piuttosto che inseguire le ultime scelte calde o le idee attuabili del giorno”, ha aggiunto Stoltzfus.

In altre parole, se c’è follia in questo mercato, non ci sarà il suo avatar Leonardo DiCaprio viene trovato mentre vende azioni in un centro commerciale a Long Island.

Ciò non significa che questo mercato sia privo di rumore.

Perché se c’è un catalizzatore dietro l’attuale rally, è il lancio di ChatGPT nel novembre 2022. Da un certo punto di vista, questo mercato non è molto diverso dai rapidi flussi finanziari che hanno alimentato le operazioni di mercato da tempi passati.

Tuttavia, come osserva Josh Schiffer di Yahoo Finance, le ultime settimane di scambi hanno visto il rally del mercato espandersi lontano dai giochi incentrati sull’intelligenza artificiale e verso settori più legati all’”economia reale”, come energia, servizi pubblici e edilizia.

“Non stiamo dicendo che non ci siano alcuni player veloci che sfornano l'azione giornaliera e settimanale o che neghino che ci sia un po' di schiuma in alcuni angoli del mercato”, ha scritto Stoltzfus, “ma piuttosto che il mercato caldo è roba e finora sembra essere stato compensato estendendo l’attuale rally a tutti i settori, ai metodi e al valore di mercato, compensando “l’esuberanza irrazionale”.

La storia continua

Mentre alcuni strateghi hanno discusso l'idea di scenari rialzisti per i titoli che mandano l'indice di riferimento al livello di 6.000 (o superiore), la richiesta di Stoltzfus è più specifica.

Stoltzfus ammette anche che la sua prospettiva rialzista, se non altro, potrebbe non essere abbastanza rialzista.

Riferendosi ai forti utili, alla demografia e alla “resilienza” dell'economia, Stoltzfus ha scritto: “Potremmo dover aumentare nuovamente il nostro obiettivo di prezzo entro la fine dell'anno se queste previsioni economiche e di mercato dimostrano che siamo troppo conservatori nelle nostre previsioni”.

Clicca qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, compresi gli eventi di movimento dei titoli

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza