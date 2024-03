Carole Middleton: la silenziosa forza trainante che tiene unita la famiglia di Kate e William dopo la diagnosi di cancro

Ricevi l'e-mail gratuita Morning Headlines per ricevere notizie dai nostri giornalisti in tutto il mondo Iscriviti alla nostra email gratuita sui titoli del mattino

Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato che Carole Middleton era l'anello cruciale che teneva insieme i gallesi dopo che a Kate fu diagnosticato un cancro.

La madre di tre figli è stata elogiata per aver svolto un ruolo fondamentale dietro le quinte per il Principe e la Principessa del Galles durante uno dei periodi più turbolenti degli ultimi tempi per la famiglia reale.

Lo ha detto una fonte vicina a Middleton L'indipendente: “Carol era la forza trainante che teneva unita la famiglia con il minimo sforzo e il massimo di umiltà.

“Ha raccolto e raccolto George, Louis e Charlotte, li ha portati alle partite sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito. Era un vero personaggio alla Mary Poppins.

Fonti vicine alla famiglia Middleton hanno rivelato che Carole Middleton è stata la silenziosa forza trainante che ha unito la famiglia Windsor in seguito alla diagnosi di cancro di sua figlia. (Immagini Getty)

La fonte ha descritto Carroll, 69 anni, che nel 1987 ha fondato Party Pieces, un'azienda che vende articoli per feste per bambini, come se fornisse alla giovane famiglia “le tre cose”. “Lei è venuta in soccorso, ha offerto rassicurazione ed è stata una roccia per Catherine e William mentre affrontavano la notizia”, ​​hanno detto.

L'indipendente Si rende conto che Carole ha intensificato i suoi doveri materni portando i suoi nipoti – il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis – a scuola, e lei, insieme al marito Michael, è immune alla politica familiare e libera di offrire sostegno dove necessario.

La fonte ha aggiunto: “Le sue azioni sono in netto contrasto con coloro che parlano di sostegno da lontano”.

Anche se si ritiene che Carole sia stata tra le prime a venire a conoscenza della diagnosi di Kate, venerdì la principessa ha rilasciato un toccante videomessaggio in cui rivelava al pubblico che si stava sottoponendo a chemioterapia preventiva, suscitando un'ondata di simpatia da tutto il mondo.

Secondo quanto riferito, il principe Harry ha contattato la sua casa in California, mentre lui e sua moglie Meghan hanno offerto parole di sostegno, dicendo: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privacy e pace. .”

Nel frattempo, si dice che il re sia “orgoglioso” della sua “amata” nuora per il suo “coraggio” nel parlare del suo trattamento, appena un mese dopo aver rivelato la sua diagnosi.

Charles, il cui cancro è stato scoperto durante il trattamento per un ingrossamento della prostata, è rimasto in stretto contatto con lei durante il trattamento.

Il principe e la principessa del Galles con i loro figli, i principi George e Louis e la principessa Charlotte

Con il capo di stato e futura regina in cura per forme sconosciute di cancro, la famiglia reale affronta un periodo incerto, ma ci si aspetta che la monarchia si raduni intorno a coloro che sono al centro dell'istituzione, con Carole che fornisce una fonte di sostegno incrollabile. .

Kensington Palace ha dichiarato sabato che la principessa è stata “profondamente toccata” dai messaggi di sostegno che le sono arrivati.

Si dice che Kate abbia una mentalità positiva riguardo alla sua guarigione e di buon umore, descrivendo se stessa come “sta bene e diventa più forte ogni giorno” poiché ha richiesto privacy per la sua famiglia durante il suo recupero.

Dopo che i test successivi ad un intervento chirurgico addominale a gennaio sono risultati positivi al cancro, la principessa e suo marito hanno scelto di condividere la notizia una volta che i loro figli hanno iniziato le vacanze scolastiche di Pasqua per proteggerli dall'intensa copertura della salute della madre.

Venerdì la principessa ha diffuso un toccante videomessaggio in cui rivelava al pubblico di essere sottoposta a chemioterapia preventiva (TV indipendente)

L'annuncio ha contribuito notevolmente a porre fine a settimane di febbrili speculazioni e teorie di cospirazione su dove si trovasse e sulla salute della 42enne, che è stata avvistata in pubblico solo tre volte dopo l'intervento. Nel primo dei tre avvistamenti vicino al Castello di Windsor a marzo, la principessa è stata fotografata mentre guidava con sua madre.

Le voci online su Kate si sono intensificate dopo che William, con brevissimo preavviso, ha mancato una cerimonia commemorativa per il suo padrino, il defunto re greco Costantino, il 27 febbraio a causa di una questione personale. Ora è emerso che il principe si è ritirato dall'evento dopo che la moglie è risultata positiva.

Ulteriori speculazioni sono state sollevate quando la principessa ha ammesso di aver “modificato” la foto ufficiale della sua famiglia nel giorno della festa della mamma dopo che diverse agenzie di stampa internazionali avevano ritirato la foto.

Un altro sviluppo ha visto un'indagine da parte dell'autorità di vigilanza sulla privacy del Regno Unito, l'Information Commissioner's Office, sulle accuse di tentativi di accesso alle cartelle cliniche private di Kate presso la clinica londinese dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Carole Middleton con il marito Michael (filo PA)

Non è noto per quanto tempo Kate riceverà le cure, ma resta inteso che potrebbe essere interessata a partecipare agli eventi quando si sentirà in grado di farlo, in linea con i consigli medici, anche se ciò non indicherebbe un ritorno ai suoi compiti a tempo pieno.

William continuerà a bilanciare il sostegno alla moglie e alla famiglia con il mantenimento dei suoi doveri ufficiali, come ha fatto dopo l'intervento chirurgico.

Il principe dovrebbe tornare ai doveri pubblici dopo che i suoi figli torneranno a scuola dopo le vacanze di Pasqua, ma i bambini gallesi non si uniranno agli altri reali alla tradizionale messa di Pasqua presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.