WWE SmackDown: 13 maggio 2022

Sami Zayn si rivolge a RK-Bro per conto di The Bloodline

I campioni del Raw Tag Team RK-Bro vengono a SmackDown alla ricerca di The Bloodline, ma ottengono invece un round di The Master Strategist.

Enigma del contadino. Sami Zayn

The Original Bro si scontra con The Master Strategist in una resa dei conti improvvisata uno contro uno.

Dopo che Sami Zayn ha tentato di recitare in The Bloodline, The Master Strategist è stato in grado di parlare solo a se stesso in uno scontro uno contro uno con The Original Bro. Riddle ha sopraffatto Zane all’inizio, ma l’ingannevolmente autoproclamato “capitano degli spogliatoi” ha inviato il campione del Raw Tag Team a volare contro la barriera con una spinta dalla corda più alta. Quando Zayn ha provato a lanciare un attacco, Riddle lo ha convertito con Bro Derek per la vittoria.

Ronda Rousey def. Raquel Rodriguez – Partita per il titolo femminile di SmackDown

Dopo aver vinto una partita “I Quit” su Charlotte Flair, Ronda Rousey ha promesso di essere una campionessa di combattimento e ha presentato una sfida aperta alla divisione femminile del marchio blu. In attesa di fare una grande dichiarazione, Raquel Rodriguez si è presentata per rispondere al campanello e ha dimostrato che la sua incredibile forza è incredibilmente impegnativa. Il nuovo arrivato ha quasi sbalordito l’universo WWE dopo che il calcio verticale sciolto e lo smash hit hanno quasi fatto cadere The Baddest Woman on the Planet dal trono. Rossi si riprenderà e Rodriguez si arrotola per evitare di vedersi scivolare l’oro dalle mani dopo appena cinque giorni.

Detto Corbin rompe l’Andre the Giant Battle Royal Trophy su Madcap Moss

All'indomani della sua vittoria su Happy Corbin a WrestleMania Backlash, Madcap Moss subisce un brutale attacco per mano del "Big Bald Wolf".

Sasha Banks e Naomi Dave. Shayna Baszler e Natalya – WWE Women’s Tag Team Championship Match

The Boss & The Glow affrontano The Submission Magician e The BOAT per l'ambito WWE Women's Tag Team Championship.

Natalya e Shayna Baszler hanno deciso di indebolire i campioni di tag team femminili con i loro attacchi post-partita dell’ultimo minuto contro i campioni in carica. Sasha Banks e Naomi non vedevano l’ora di affrontare il compito, anche se sono state in grado di eguagliare la fisicità dei concorrenti per tutto il tempo. La barca ha provato il suo vecchio trucco per aiutare a sollevare le gambe della regina di picche nelle corde per uno spillo, ma l’arbitro lo ha individuato dall’inizio. Il boss cambierà lo slancio con una pugnalata alle spalle per preparare Naomi a una vittoria di turno.

Butch Dave. Kofi Kingston

Dopo essersi riuniti con Sheamus e Ridge Holland, Butch combatte Kofi Kingston in uno scontro molto personale.

Butch è tornato ed è venuto a cercare una rissa. Kofi Kingston ha tentato di rallentare la carica della stella infuriata mentre Sheamus e Ridge Holland lo hanno spinto ad applaudire Fight Night da bordo ring. Quando si presenta l’opportunità, Butch scatta in azione contro il contendente del New Day per una devastante manovra finale. Non appena la campana suonò, Butch tornò in modalità completamente nemica fino a quando i suoi fratelli non si scontrarono con lui in battaglia questa volta.

Usos e RK-Bro data fissata per la partita di unificazione del titolo della squadra vincente