FromSoftware Boss non permetterà che si verifichino licenziamenti nello studio, nota Satoru Iwata

L’ex presidente di Nintendo Satoru Iwata ha avuto un impatto incredibilmente positivo sull’industria dei videogiochi durante la sua vita, e sembra che l’attuale presidente di FromSoftware (e Anello Al-Din Game Director) Hidetaka Miyazaki ha attinto agli insegnamenti di questa leggenda Nintendo.

Parlando con Giochi per computer di recente Per quanto riguarda le “ondate brutali” di licenziamenti nel settore finora quest’anno, Miyazaki ha citato “l’ex CEO di Nintendo, Iwata-san,” che ha subito un taglio del 50% durante il suo periodo alla guida dell’azienda, per garantire il successo di Nintendo. I dipendenti possono concentrarsi sul “fare cose buone”.

Anche se Miyazaki non può dire con “assoluta certezza” esattamente cosa riserva il futuro allo sviluppatore di Dark Souls, finché avrà FromSoftware in funzione, dice che non permetterà che avvengano licenziamenti. Ecco esattamente cosa aveva da dire:

Hidetaka Miyazaki: “Penso che sia stato l’ex presidente di Nintendo, Iwata-san, a dire che ‘le persone che hanno paura di perdere il lavoro hanno paura di fare cose buone.’ Lo sto parafrasando, ma condivido completamente questa opinione… Penso che sia vero e penso che le persone di Kadokawa, la nostra società madre, capiscano che sostengo fortemente questo punto di vista, e anche se non possiamo dirlo con certezza al 100%, non possiamo dire con certezza cosa riserva il futuro a Fromm e Kadokawa – almeno finché questa società sarà sotto la mia responsabilità, è qualcosa che non permetterò che accada, quindi “spero che i nostri giocatori e tifosi possano fare qualche sforzo per garantire che ciò accada”.

Come nota la fonte, questa è una “dichiarazione forte” e che sicuramente si distingue da alcuni degli altri commenti recenti di altri capi di videogiochi che hanno menzionato apertamente come i blocchi siano “difficili” ma necessari Per gestire un “business sostenibile”.

Questa settimana vede l’arrivo del nuovo DLC Elden Ring.L’ombra di Erdtree‘. Potrai saperne di più a riguardo sui nostri siti web fratelli Cortile di pagamento E Xbox pura. E se stai cercando l’esperienza FromSoftware sul tuo Switch, puoi sempre dare un’occhiata a Dark Souls: Remastered.