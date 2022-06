Futures Dow: il rally del mercato mantiene livelli chiave, Salesforce aumenta; Non innamorarti di questo

I futures Dow sono stati poco cambiati all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Salesforce.com (CR) gli utili principali dopo la chiusura, poiché Nio e altri produttori di veicoli elettrici in Cina hanno rilasciato un rimbalzo nelle vendite di maggio prima dell’apertura.







Martedì il mercato azionario ha chiuso in rialzo contrastato dopo un calo iniziale, con il Nasdaq che ha mantenuto un livello chiave dopo il grande rialzo della scorsa settimana.

Il mercato è in un trend rialzista confermato e gli investitori hanno il via libera per aggiungere una certa esposizione. Ma non cadere nella trappola di acquistare titoli caldi che sono estesi, come Schlumberger (SLB) e il ceppo di Albemarle.

Guadagno principale

forza vendita e HP Inc. (HPQ) segnalato dopo la chiusura.

Guadagno della forza vendita Viste cadute ma sopraffatte. Lo sterzo era leggero. Ma le azioni CRM sono aumentate dell’8% nel commercio pre-mercato. Le azioni hanno recentemente raggiunto il minimo da due anni, ma il gigante del software aziendale rimane un leader del settore.

Anche i guadagni di HP hanno superato il numero di visualizzazioni, mentre la società di stampanti e supercomputer ha aumentato il suo obiettivo minimo di EPS per l’intero anno, sebbene le aspettative complessive fossero più o meno in linea. Le azioni HP sono aumentate vertiginosamente nel commercio esteso. Le azioni sono aumentate dello 0,2% nella normale sessione di martedì a 38,84, che è il quarto guadagno consecutivo in quanto sono rimbalzate dalla linea dei 200 giorni e hanno recuperato la linea dei 50 giorni. Il titolo HP ha un punto di acquisto di consolidamento di 41,57, ma 39,81 potrebbe fungere da ingresso anticipato.

Vendite in Cina EV

Nel frattempo, i produttori cinesi di veicoli elettrici Nuovo (NIO), In scadenza (XPEV) E il Lee Otto (LI) ha riportato le consegne di maggio prima dell’apertura del mercato mercoledì, con aumenti significativi da aprile ma ancora al di sotto dei livelli pre-chiusura.

Le azioni di Nio e delle startup peer di EV sono leggermente aumentate mercoledì all’inizio. Tutti e tre hanno calcolato martedì l’allentamento delle restrizioni Covid, il miglioramento dei dati economici e diversi nuovi incentivi per i veicoli elettrici.

China EV e gigante delle batterie BYD (BYDDF) È probabile che le vendite di maggio vengano pubblicate venerdì, dopo aver sfidato gli effetti del Covid con vendite record ad aprile. Il titolo BYD è ancora in un intervallo di punti di acquisto iniziale.

Tesla (TSLA) Le vendite in Cina usciranno tra una o due settimane quando la produzione dell’impianto di Shanghai si riprenderà. Il titolo TSLA è leggermente rimbalzato dai minimi del 2022 alla fine della scorsa settimana.

Il video incluso in questo articolo discute il movimento del mercato di martedì e analizza il titolo Schlumberger, Albemarle (CAMICE) E il ANNO DOMINI (ANNO DOMINI).

Lo stock ALB è in esecuzione Classifica IBD. Lo stock ADM è in esecuzione Swing Trader.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono in rialzo dello 0,3% rispetto al fair value. Le azioni CRM sono un componente di Dow Jones. I futures S&P 500 sono rimasti piatti e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 2,86%.

I futures sul greggio statunitense sono in rialzo di oltre l’1%.

L’indice manifatturiero cinese Caixin è salito di 2,1 punti a maggio a 48,1, leggermente al di sopra delle stime. Ne consegue che l’indicatore ufficiale di fabbrica è molto più forte del previsto. Entrambi avevano meno di 50 anni, ma indicavano un calo più lento con l’allentamento delle restrizioni Covid. Shanghai ha in gran parte posto fine ai suoi blocchi a partire dal 1 giugno.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

Il rally del mercato azionario di martedì

Il rally del mercato azionario ha perso terreno martedì, ma ha chiuso ai minimi intraday.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,7%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,6%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,4%. Il Russell 2000 su piccola scala è scivolato dell’1,3%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,4% a 114,67 dollari al barile, dopo aver superato brevemente i 119 dollari. La mossa dell’Unione Europea di bloccare parzialmente le importazioni di greggio russo ha sostenuto i prezzi martedì mattina, insieme all’allentamento dei blocchi da parte della Cina. Ma l’OPEC sta valutando se escludere la Russia, che ha visto un calo della produzione tra divieti e sanzioni all’importazione, dai suoi limiti di produzione OPEC+, secondo l’OPEC. Il giornale di Wall Street. Ciò potrebbe spianare la strada all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che hanno una capacità di riserva, per pompare molto di più.

I futures sul gas naturale sono scesi del 6,7%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 10 punti base al 2,84%, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni. La Cina ha abbassato le restrizioni legate al Covid e il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha sostenuto “diversi” aumenti dei tassi di interesse di mezzo punto, contribuendo a stimolare i rendimenti dei Treasury, che sono in calo da diverse settimane.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) ha ceduto l’1,75%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) in calo dell’1,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) rinunciare al 2%. Il CRM è un importante contratto IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 3,5% e l’US Global Infrastructure Development Fund (ETF) (culla) 1,4%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dello 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell’1,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha rinunciato all’1,5%, assumendo significativamente la proprietà delle azioni SLP. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) è diminuito dello 0,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dell’1,3%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 2,9% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 4,1%. Le azioni Tesla sono la più grande partecipazione nell’ETF di Ark Invest. Ark possiede anche alcune azioni di BYD.

azioni Schlumberger

Il titolo Schlumberger martedì è salito brevemente a 48,67, un massimo di tre anni e che si estende appena dal punto di acquisto ufficiale di consolidamento di 46,37 che è stato cancellato giovedì scorso. A quel punto, le azioni SLB erano oltre il 15% al ​​di sopra della linea dei 50 giorni. Ma con i prezzi del greggio che hanno cancellato i grandi guadagni mattutini, il titolo SLB ha invertito al ribasso, riducendo il punto di acquisto ufficiale. Gli investitori che hanno acquistato il colosso dei servizi petroliferi dai primi punti di acquisto, incluso 44,61, sono ancora alquanto positivi, anche se potrebbero aver voluto prendere profitti parziali venerdì o martedì mattina. Ma il titolo SLB mostra il rischio di acquistare breakout, soprattutto quando il titolo si estende dalla linea dei 50 giorni.

Albemarle Stock

Martedì le azioni Albemarle sono scese del 3,9% a 260,42, dopo i grandi guadagni della scorsa settimana e maggio. Dopo aver mostrato un ingresso anticipato intorno a 248 giovedì, le azioni ALB sono state chiaramente estese da quel livello venerdì. Forse il gigante del litio formerà una maniglia.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Vendite in Cina EV

Le startup di veicoli elettrici Nio, Xpeng e Li Auto hanno mostrato un miglioramento della produzione e delle vendite rispetto a un triste aprile, quando la chiusura del Covid ha criticato la produzione e le catene di approvvigionamento. Una ripresa completa potrebbe avvenire entro la fine di giugno, poiché Shanghai ha notevolmente allentato le restrizioni Covid il 1 giugno.

Li Auto ha consegnato 11.496 SUV Li One a maggio, un aumento del 176% rispetto al 166% di aprile rispetto all’anno precedente. Li One è un ibrido, con un piccolo motore a gas come range extender.

XPeng ha consegnato 10.125 veicoli, in crescita del 12,5% rispetto ad aprile e del 78% rispetto a maggio 2021.

Nio ha consegnato 7.024 veicoli a maggio, il 38% in più rispetto ad aprile e circa il 5% in più rispetto all’anno precedente.

Le azioni di Li Auto sono aumentate del 2% prima dell’apertura di mercoledì. Le azioni sono aumentate del 3,25% a 25,07 martedì, dopo aver recuperato la serie di 50 giorni di venerdì. Il titolo LI è ancora in una tendenza al ribasso, con una certa distanza fino a 200 giorni.

Le azioni Xpeng sono aumentate di oltre l’1% nel trading pre-mercato. Martedì, il titolo XPEV è balzato del 4,4% a 23,50, al di sotto della serie di 50 giorni.

Il titolo Nio è avanzato dell’1,5% all’inizio di mercoledì, indicando un potenziale test della sua linea mobile lunga di 50 giorni. Martedì le azioni sono aumentate di circa il 5% a 17,39.

BYD ha segnato vendite record ad aprile, grazie alla produzione interna di chip e batterie. È probabile che la casa automobilistica rilasci le vendite di maggio venerdì.

Martedì il titolo BYD è salito del 2,8% a 35,80, il livello più alto nel 2022. La scorsa settimana, il titolo ha scambiato un ingresso anticipato a 34,60 da un livello completamente irregolare. Le azioni BYDDF hanno 41,34 punti di acquisto da una base di coppa profonda.

La produzione di Tesla Shanghai è vicina alla normalità, ma la produzione di maggio era ancora ben al di sotto della norma. I dati sulle vendite di Tesla in Cina non verranno pubblicati prima di una o due settimane come parte dei dati sul commercio industriale. Le azioni Tesla sono scese all’inizio di mercoledì. Martedì le azioni sono scese dello 0,2% a 758,26. Questo dopo aver toccato un minimo di 10 mesi il 24 maggio, ma è rimbalzato per registrare un guadagno settimanale del 14%.

I giganteschi flash elettrici cinesi acquistano il segnale mentre affronta la Tesla Model 3

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario non ha fatto progressi martedì, ma non ha perso molto terreno.

Martedì mattina i principali indici sono scesi, non una grande sorpresa dopo i forti guadagni della scorsa settimana, soprattutto con i rendimenti dei Treasury in forte aumento all’inizio della settimana. Ma il Nasdaq ha trovato supporto alla sua media mobile a 21 giorni, mentre il Dow e l’S&P 500 non sono mai scesi così tanto.

Tuttavia, è stato un giorno di distribuzione, con volumi in aumento al NYSE e al Nasdaq.

Il rally del mercato azionario è in un trend rialzista confermato grazie all’indice NASDAQ Giornata di follow-up Giovedì. Questo è stato seguito dal Nasdaq con un altro significativo aumento di prezzo in volume più elevato venerdì. Il Dow Jones e l’S&P 500 non hanno ancora avuto giorni di follow-up, ma si stanno avvicinando alla media mobile a 50 giorni.

La linea dei 50 giorni potrebbe essere un test importante per il rally del mercato azionario. Questo potrebbe essere il punto in cui i principali indicatori stanno invertendo i cali. Una mossa decisiva al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe indicare che questo potrebbe essere più un rally del mercato ribassista. Ma c’è ancora molta resistenza generale, con la linea dei 200 giorni e i massimi di fine marzo anche livelli chiave.

I titoli di crescita, in particolare la crescita speculativa, hanno avuto un martedì difficile, sebbene i titoli elettronici cinesi e i titoli Internet in generale siano rimbalzati. Le aziende farmaceutiche e alcune delle grandi aziende biotecnologiche sono rimaste indietro. Le azioni minerarie e metalliche, alcune delle quali mostravano segni di vita, hanno avuto una giornata difficile.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Il movimento di mercato di martedì è stato normale. Con poche azioni da acquistare martedì, c’erano poche ragioni per aumentare l’esposizione da debole a mediocre.

Non è mai una buona idea acquistare azioni estese, ma soprattutto in un mercato fragile e volatile. Martedì mattina le azioni petrolifere sono state un grande motore. Ma molti punti di acquisto sono stati estesi o dai loro 50 giorni consecutivi, come Schlumberger.

Sebbene gli investitori dovrebbero cercare opportunità, è ancora tempo di prestare attenzione. Mantieni la testa a livello e lavora sulle tue liste di controllo.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

