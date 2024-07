Galaxy Watch 7 e Ultra abbandonano la ricarica wireless dal tuo telefono

L’ultimo Galaxy Watch di Samsung ha perso il supporto per un’utile funzione di ricarica: la possibilità di caricare l’orologio in modalità wireless utilizzando il telefono.

Sin dal suo inizio, la serie Galaxy Watch di Samsung (e anche la linea Gear precedente) ha utilizzato la ricarica wireless. Ciò ha avuto il vantaggio di poter utilizzare “Wireless PowerShare”, il marchio Samsung di ricarica wireless inversa, per caricare il Galaxy Watch. È una funzionalità utile in situazioni di emergenza, sebbene abbia funzionato in modo affidabile solo con i dispositivi Galaxy.

Ora, però, questa funzionalità non c’è più.

notato prima @JordyV27 su Twitter/X (Erosione Sam Mobile), SAMSUNG Pagina di supporto Lo conferma direttamente Orologio Galaxy7 E Galaxy Watch Ultra Entrambi non supportano la ricarica wireless dallo smartphone.

Perché?

Samsung spiega che ciò è dovuto ai sensori sanitari sviluppati in questi orologi, che modificano la forma del vetro nella parte inferiore al punto che la ricarica wireless non è più possibile. Samsung dice:

Tuttavia, il nuovo design del sensore richiede la modifica della forma del vetro posteriore. Questa modifica ha aumentato la distanza tra la bobina di ricarica wireless interna dell’orologio e il caricabatterie wireless, pertanto la funzionalità di condivisione dell’alimentazione wireless del modello precedente non è più supportata.

Questo vale anche per i caricabatterie più vecchi.

Samsung afferma che il caricabatterie designato per Galaxy Watch 7 e Ultra è l’unico caricabatterie che caricherà i due nuovi modelli alla massima velocità. I caricabatterie più vecchi potrebbero funzionare, ma saranno più lenti e genereranno più calore.

Orologio Galaxy7 E Galaxy Watch Ultra Entrambi sono disponibili per il preordine ora e verranno spediti entro la fine del mese.

