Jurgen Klopp rifiuta l’offerta di allenare la nazionale degli Stati Uniti dopo l’uscita dalla Copa America

Jurgen Klopp ha rifiutato l’offerta della Federcalcio americana di assumere la guida dell’allenatore della nazionale maschile dopo il licenziamento di Gregg Berhalter.

Con Klopp sono stati presi i primi contatti sulla possibilità di guidare la nazionale di calcio statunitense, ma lui ha confermato che vorrebbe prendersi una pausa dal calcio, secondo fonti vicine alla questione. Nonostante ciò, c’è ancora interesse da parte della NFL nel rendere il 57enne il loro prossimo allenatore.

Berhalter è stato licenziato mercoledì in seguito alla deludente eliminazione degli Stati Uniti dalla fase a gironi della Copa America di quest’estate, disputata in casa.

Klopp ha ufficialmente lasciato la sua posizione di allenatore del Liverpool a maggio, ponendo fine a un periodo di trasformazione di nove anni ad Anfield che ha portato otto trofei importanti.

Quando è stata annunciata la sua partenza a gennaio, ha detto: “Amo tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff, amo tutto questa decisione dimostra che sono convinto che sia la decisione giusta che dovrei prendere”.

“Il problema è che ho finito le energie. Adesso mi va bene. Ovviamente lo sapevo da molto tempo e che prima o poi dovrò fare coming out, ma ora sto benissimo. So che non posso fare questo lavoro ancora e ancora.”



Sotto la sua guida, il Liverpool ha vinto il suo primo titolo di Premier League in 30 anni e ha anche vinto la sua prima Champions League dal 2005, quando sconfisse il Tottenham Hotspur nel 2019.

La chiamata a Klopp arriva mentre gli Stati Uniti si preparano per la Coppa del Mondo 2026, che ospiterà insieme a Canada e Messico, con l’obiettivo di migliorare la loro uscita agli ottavi di finale in Qatar 18 mesi fa.

Il direttore sportivo della US Soccer Federation Matt Crocker ha sottolineato l’importanza della ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Berhalter, avvenuto dopo una “revisione approfondita” della prestazione della squadra nel torneo di Copa America.

Ha aggiunto: “Il nostro obiettivo immediato è trovare un allenatore in grado di massimizzare il nostro potenziale mentre continuiamo a prepararci per la Coppa del Mondo 2026, e abbiamo già iniziato il processo di ricerca”.

L’uscita di Berhalter è arrivata dopo un periodo misto segnato da successi e polemiche.

Nonostante abbia guidato la nazionale statunitense alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2022 e abbia vinto due titoli della CONCACAF Nations League e la Gold Cup, la sua riconferma la scorsa estate è stata una sorpresa. Problemi con giocatori chiave, inclusa una faida di alto profilo con la giovane stella Gio Reina, e una serie di risultati poco brillanti culminati nella delusione della Copa America, alla fine portarono al suo licenziamento.

Nella Copa America gli Stati Uniti hanno battuto la Bolivia 2-0, ma le sconfitte contro Panama e Uruguay hanno portato alla loro eliminazione anticipata, rendendoli la prima nazione ospitante ad essere eliminata dalla fase a gironi da quando il torneo è stato introdotto come nazione ospitante unica nel 1987. .

Per quanto riguarda la prestazione della squadra, Crocker ha dichiarato: “La nostra prestazione nel torneo è stata inferiore alle nostre aspettative. Dobbiamo fare uno sforzo maggiore”.

