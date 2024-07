Uno studio suggerisce che il tempo potrebbe essere un miraggio creato dalla fisica quantistica

Un nuovo studio suggerisce che il tempo potrebbe non essere un elemento fondamentale nell’universo, ma piuttosto un’illusione derivante dall’entanglement quantistico.

tempo La discrepanza tra le nostre migliori teorie sull’universo è un problema spinoso per i fisici. Il suo comportamento incoerente contribuisce a creare un vicolo cieco che impedisce ai ricercatori di trovare una “teoria del tutto” o un quadro per spiegare tutta la fisica dell’universo.

Ma nel nuovo studio, i ricercatori suggeriscono di aver trovato un indizio per risolvere questo problema: rendere il tempo una funzione di Intreccio quantistico È la strana connessione tra due particelle distanti. Il team ha pubblicato i risultati il ​​10 maggio sulla rivista Revisione fisica a .

“Esiste un modo per introdurre il tempo che è coerente sia con le leggi classiche che con quelle quantistiche, ed è una manifestazione di entanglement”, ha affermato il primo autore. Alessandro Coppo “La connessione tra l’orologio e il sistema crea l’apparenza del tempo, che è un elemento essenziale della nostra vita”, ha detto a WordsSideKick.com il fisico del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano.

È quasi ora

In Meccanica quantistica Secondo le nostre migliori teorie del mondo microscopico, il tempo è un fenomeno costante – un flusso incessante e unidirezionale dal passato al presente. Il tempo rimane esterno agli strani sistemi quantistici in continua evoluzione che misura e può essere visto solo osservando i cambiamenti nelle entità esterne, come le lancette di un orologio.

Imparentato: Gli atomi vengono pressati più vicini che mai, rivelando effetti quantistici apparentemente impossibili

Tuttavia, secondo la teoria di Einstein Relatività generale Il tempo, che descrive oggetti più grandi, come i nostri corpi, le stelle e le galassie, è intrecciato con lo spazio e può essere deformato ed espanso ad alta velocità o in presenza di gravità. Ciò lascia la nostra migliore teoria della realtà di fronte a un dilemma fondamentale. Senza risolvere questo dilemma, una teoria coerente del tutto resta sfuggente.

READ In questo momento, tecnicamente la Terra *non* ruota attorno al Sole Ricevi le scoperte più sorprendenti del mondo direttamente nella tua casella di posta.

“Sembra che ci sia una grave contraddizione nella teoria quantistica, e questo è ciò che chiamiamo il problema del tempo”, afferma Kubo.

Per risolvere questo problema, i ricercatori si sono rivolti a una teoria chiamata meccanismo delle Grandi Acque. Questa teoria è stata proposta per la prima volta nel 1983 e suggerisce che il tempo viene creato per un singolo corpo attraverso il suo movimento. Intreccio quantistico D’altra parte, per un sistema non intricato, non esiste il tempo e il sistema percepisce l’universo come congelato e immutabile.

Applicando il meccanismo di Bigwaters a due stati quantistici teoricamente intrecciati ma non interagenti – uno un oscillatore armonico vibrante e l’altro un insieme di minuscoli magneti che agiscono come un orologio – i fisici hanno scoperto che il loro sistema poteva essere completamente descritto da Equazione di Schrödinger , che prevede il comportamento degli oggetti quantistici. Tuttavia, invece del tempo, la loro versione della famosa equazione funzionava secondo gli stati di minuscoli magneti che funzionavano come un orologio.

Questa visione non è nuova, ma il passo successivo compiuto dal team lo è stato. Hanno ripetuto i loro calcoli due volte, assumendo prima che il magnete dell’orologio e poi l’oscillatore armonico fossero oggetti grandi (più grandi). Poi semplificano le loro equazioni riportandole a quelle della fisica classica, suggerendo che il flusso del tempo è il risultato dell’entanglement anche per oggetti su larga scala.

“Crediamo fortemente che la direzione corretta e logica sia quella di partire dalla fisica quantistica e capire come arrivare alla fisica classica, e non viceversa”, ha affermato Kubo.

Altri fisici hanno espresso cautela. Sebbene trovassero il meccanismo di Bigwaters un’idea affascinante per quanto riguarda le origini quantistiche del tempo, dissero che non aveva ancora prodotto nulla che potesse essere testato.

“Sì, ha senso dal punto di vista matematico pensare al tempo cosmico come all’entanglement tra i campi quantistici e gli stati quantistici dello spazio tridimensionale”, Vlatko Federale “Tuttavia, nessuno sa se da questo quadro emergerà qualcosa di nuovo o fruttuoso, come modifiche alla fisica quantistica e alla relatività generale”, ha affermato il professor John Jordan, professore di scienza dell’informazione quantistica all’Università di Oxford, non coinvolto nel progetto. lavoro, ha detto a WordsSideKick.com e corrispondenti test sperimentali.

Nonostante questi dubbi, costruire teorie del tempo da zero partendo dalla meccanica quantistica può comunque essere un punto di partenza promettente, a patto che possano essere modellate per adattarsi agli esperimenti.