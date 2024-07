La stella luminosa festeggia il suo 75esimo compleanno

©20thCentFox/Per gentile concessione del gruppo Everett

Shelley Duvall, l’attrice aggraziata e dagli occhi grandi che vinse il premio come migliore attrice a Cannes per il suo ruolo in Tre donne di Robert Altman e che sopportò le intense tecniche di regia di Stanley Kubrick per interpretare il ruolo principale in Shining, è morta per complicazioni dovute a una malattia. Diabete giovedì a Blanco, Texas. diversificato È stata confermata morta, insieme al suo partner, Dan Gilroy. Aveva 75 anni.

“La mia cara, meravigliosa compagna di vita e amica è morta da noi la scorsa notte. Ha passato così tanto ultimamente, e ora è libera. Vola via, bella Shelley”, ha detto Gilroy in una nota.

Duvall era nota soprattutto per aver lavorato con il regista Altman, che l’ha scelta per il suo primo ruolo cinematografico in “Brewster McCloud”. È poi apparsa nei suoi film “McCabe & Mrs. Miller” e “Thieves Like Us” prima di recitare nel film del 1975 “Nashville”. Dopo aver attirato l’attenzione nel film “Nashville”, Altman la scelse per recitare nel film “Buffalo Bill e gli indiani.” Poi le ha dato l’opportunità di fare un’apparizione straordinaria sullo schermo nel film “3 Women”, per il quale ha vinto il premio del Festival di Cannes come migliore attrice oltre ad essere nominata ai BAFTA. Premio.

Sempre nel 1977, Duvall ha interpretato un giornalista di Rolling Stone nel film Annie Hall di Woody Allen e ha incontrato Paul Simon durante le riprese. La loro relazione durò due anni.

Duvall ha interpretato Olive Oyl nel film di Altman del 1980 “Popeye”, un ruolo che sembrava nata per interpretare con i suoi occhi giganti. La sua inquietante interpretazione come operaia delle terme in Tre donne ha portato Kubrick a sceglierla per il ruolo di Wendy Torrance, la moglie del personaggio di Jack Nicholson nel film Shining di Stanley Kubrick, basato sul romanzo di Stephen King.

Ci è voluto più di un anno per girare Shining e durante le riprese il regista ha spinto Duvall il più possibile. Alcune delle sue scene nel film hanno richiesto più di 100 riprese e la scena del baseball detiene il Guinness World Record per la scena con più dialoghi.

Anni dopo, ha parlato delle difficili riprese con The Hollywood Reporter. “Dopo un po’, il tuo corpo si ribella e dice: ‘Smettila di farmi questo. Non voglio piangere tutti i giorni.” E a volte, solo quel pensiero mi faceva piangere. Svegliarmi un lunedì mattina, molto presto, e rendermi conto che dovevo piangere tutto il giorno perché era programmato – vorrei ho iniziato a piangere immediatamente. Ho pensato: “Oh no, non posso, non posso”. Eppure, non sapevo come hai fatto, Jack mi ha detto: “Non so come fai”. Esso.’

Tra gli altri suoi ruoli ricordiamo il film “Time Bandits” diretto da Terry Gilliam e la commedia “Roxanne” con Steve Martin.

Durante gli anni ’80, Duvall ha prodotto una serie di spettacoli antologici per bambini basati su storie classiche. Le produzioni “Fairy Tale Theatre”, “Tall Tales and Legends”, “Nightmare Classics” e “Bedtime Stories” hanno visto la partecipazione di registi famosi tra cui Tim Burton, Francis Ford Coppola ed Evan Passer, e guest star tra cui Robin Williams, Jamie Lee Curtis, Elliot Gould, Laura Dern e Molly Ringwald e Ed Asner.

Nata a Fort Worth, in Texas, ha incontrato Altman a una festa mentre stava girando Brewster McCloud in Texas.

Dopo essere tornato in Texas, Duvall è apparso in “The Underneath” di Steven Soderbergh nel 1995 e l’anno successivo ha recitato in “The Portrait of a Lady” di Jane Campion. Si ritirò dalla recitazione nel 2002.

Sebbene abbia vissuto una vita solitaria, la sua apparizione in “Dr. Phil” nel 2016 ha generato pubblicità negativa per aver esagerato i suoi problemi con la salute mentale. Nel 2021, ha intervistato lo scrittore di The Hollywood Reporter Seth Abramovitch, che Ho viaggiato in Texas Ha scoperto di essere felice di guardare indietro alla sua carriera ed era molto rispettata nella sua comunità del Texas Hill Country, nonostante la sua eccentricità.

Nel 2023, è tornata a recitare dopo molti anni, apparendo nel film horror indipendente “The Forest Hills”, che non era ampiamente disponibile.

Lascia il suo partner musicale, Dan Gilroy, e i suoi fratelli Scott, Stuart e Shane.