Westminster Dog Show dal vivo: Trumpet the Bloodhound vince il Best in Show

Donald Storrs, il miglior giudice dello spettacolo di quest’anno, ha trascorso gli ultimi giorni confinato nella sua stanza d’albergo, isolandosi da qualsiasi notizia di quale cane abbia vinto il premio finora al concorso.

Niente Facebook, niente”, ha detto al telefono Storrs, 60 anni. “Resto lontano dai social media. Ho postato una foto di me e mio marito alla cena dei giudici domenica sera, e poi la radio è diventata silenziosa”.

L’idea, ha detto, è che quando salirà sul ring stasera, sarà libero da preconcetti.

“Parte del sogno di questa missione di giudizio è che cammini per terra e non hai idea di quali sette cani stiano arrivando”, ha detto Storrs.

Un miglior giudizio in uno spettacolo richiede abilità speciali e peculiari. I cani non competono tra loro, di per sé, ma vengono giudicati in base a quanto aderiscono a uno specifico insieme di standard di razza, come stabilito dall’American Kennel Club.

“Ha a che fare con il cane che ha il maggior numero di virtù come descritto in relazione alla sua razza”, ha detto Storrs. “Hanno anche bisogno di trasmettere l’essenza della loro linea di sangue nel comportamento, nel carattere e nel trasporto”.

Con 209 diverse razze di cani in competizione nello spettacolo, Sturz dovrebbe avere una profonda familiarità con gli standard di razza per ciascuna di esse. Così gli è stato insegnato, soprattutto guardando infinite immagini di cani su libri, riviste e su Internet, a fissare nella sua testa uno stampo di ogni razza, una specie di ideale platonico.

Le persone comuni che seguono le esposizioni canine dei loro cani preferiti – vistosi golden retriever, per esempio, eleganti levrieri afgani o goffi pastori – spesso mettono radici senza rendersi conto che questi tratti non sono necessariamente virtù agli occhi del giudice.

“Ci sono alcune razze che si adattano all’ambientazione dello spettacolo”, ha detto Storrs. “Sono più energici, più luminosi, più eleganti e hanno una maggiore presenza. Ma quello che stiamo cercando è ciò che la razza dovrebbe trasmettere. Alcune razze dovrebbero essere più discrete, calme e lussuose, e questo parla al giudicare proprio come un cane che sta lì a scodinzolare e saltare su e giù”.

Nella vita reale, Sturz è il supervisore del distretto scolastico 24 di Valley Stream a Long Island. Ma è anche un amante dei cani per tutta la vita che ha partecipato a mostre canine per 50 anni e ne ha giudicate 32, inclusa quella di Westminster. Questa è la prima volta che viene premiato come Best in Show.

Quando ha parlato, Sturz non sapeva ancora che uno dei cani in finale sarebbe stato un Bulldog francese – e quindi probabilmente un favorito personale, dato che c’era un cane di nome Emmet in casa. (Ha anche un bull terrier, Lola.)

Ma ha giurato che qualunque cosa avesse affrontato, avrebbe governato come un osservatore imparziale, senza paura o favore.

“I cani sono un’opera d’arte”, ha detto. “Amo tutte le razze.”