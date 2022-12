Gary Friedkin muore a 70 anni: la star di Happy Days – che era Ewok in Star Wars – muore dopo la battaglia contro il COVID-19

Gary Friedkin, che ha recitato in Happy Days e Star Wars, è morto all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro il COVID-19.

L’attore veterano e la sua famiglia al suo fianco sono deceduti all’Hospice House di Youngstown, Ohio, a causa delle complicazioni dovute al nuovo coronavirus.

In precedenza aveva sopportato una sfida di tre settimane e mezzo combattendo il COVID-19 nell’unità di terapia intensiva medica (ICU) del St. Elizabeth Youngstown Hospital, secondo il suo necrologio. Cronaca del tributo Pubblicato all’inizio di questa settimana.

Uno dei ruoli distintivi di Friedkin è stato interpretare Clarence in tre episodi di Happy Days nel 1982, girato qui con l’attore principale Henry Winkler in un episodio trasmesso nel settembre 1982

Uno dei ruoli distintivi di Friedkin è stato interpretare Clarence in tre episodi di Happy Days nel 1982.

Ha anche interpretato Ewok in Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi del 1983.

Le specie immaginarie del gigantesco franchise di fantascienza sono animali piccoli, pelosi, mammiferi e bipedi noti per parlare una lingua ispirata a Kalmuck in Mongolia e Tagalog dalle Filippine.

La sua carriera di attore sul grande schermo è iniziata appena un anno fa, quando ha interpretato un personaggio di nome Wedgie nella commedia di Chevy Chase e Carrie Fisher Under the Rainbow.

Ha anche interpretato la creatura in un episodio di Twilight Zone nel 1986, come Fiddy nel film live-action Biancaneve del 1987 e come Mash in Cool World del 1992.

L’ultimo ruolo di attore sul grande schermo di Friedkin è stato quello di Shorty nel film Mother’s Day del 2016, che comprendeva un cast stellare tra cui Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Shay Mitchell, Timothy Olyphant e Jason Sudeikis.

Iconico: ha anche interpretato un Ewok nel popolare film del 1983 Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (immagine generale di un Ewok con i personaggi R2-D2 e C-3PO

Era un membro di Little People of America, un’organizzazione senza scopo di lucro che “fornisce supporto, risorse e informazioni alle persone con nanismo e alle loro famiglie”.

Il suo necrologio affermava: “Anche se Gary poteva essere di bassa statura, era un gigante tra la sua famiglia e i suoi amici. La sua eredità vivrà mentre le storie vengono raccontate e raccontate negli anni a venire da tutti coloro che lo amavano.

Era un dono per tutti coloro che lo conoscevano come un meraviglioso figlio, fratello, genero, zia, zio e amico.

Friedkin era di suo fratello Alan e della cognata Carol quando è morto all’inizio di questa settimana.