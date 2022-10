Gerrit Cole offre, aiuta gli Yankees a riprendersi contro i Guardiani in un’ambientazione in cui il vincitore prende tutto.

Gerrit Cole Ha fatto la sua parte. Il Yankees L’asso ha lanciato sette inning e ha consentito solo due punti per soggiogare Guardiani di Cleveland, 4-2, nella Major League Championship Game Series 4, e imporre il vincitore prende tutto nella quinta partita di lunedì sera. Il vincitore avanzerà allo scontro Houston Astros in ALCS.

Era un insieme familiare di personaggi che allevano gli Yankees nella serie. Ciascuna delle vittorie degli Yankees nella serie è stata attribuita a Cole. E il Harrison Bader Riportando il crimine a New York, la cintura da due corridori di Homer è la terza della serie. Gli Yankees hanno segnato in anticipo Cal QuantrellPoi Cole l’ha preso da lì. Ha permesso una corsa ciascuno nel terzo e quarto tempo, ma lo ha tenuto fuori dai guai e ha dato all’allenatore Aaron Boone la lunghezza di cui aveva disperatamente bisogno.

Boone si è rivolto a Clay Holmes e ha ottenuto una gomma a reti inviolate dopo aver rifiutato di usarla durante il nono crollo degli Yankees in Gara 3. Andy Peralta Vittoria chiusa.

Cleveland ha ottenuto almeno un colpo sui primi sei battitori, ma solo Josh NaylorHomer era nel quarto della classe supplementare primaria. È stato un viaggio indimenticabile intorno alle regole se non altro. Naylor ha suonato per la prima volta “Shake Baby” a una festa.

Ora, in pareggio tra un secondo, la serie tornerà rapidamente nel Bronx lunedì per un match 5 cruciale. Ci si aspetta essenzialmente che entrambe le squadre utilizzino i Bullpen Games. Il giocatore degli Yankees Nestor Curtis Jr. – la cui seconda uscita di gioco è stata ritardata dalla pioggia – potrebbe essere disponibile per un incarico multiruolo. Se Cleveland usasse un antipasto per più ruoli, probabilmente sarebbe Aaron Seval.

Il Gara 2 rinviata lei ha Gli Yankees infortunati hanno avuto una dura resa dei conti contro il Cleveland Relief Corps e Terry Francona completamente armato. Ho fatto l’acrobazia sabato sera, come Il campione dei playoff dei Guardiani Oscar Gonzalez Una corsa nel nono inning contro i pesi medi degli Yankees si è conclusa con un singolo.

La partita 5 è fissata per lunedì alle 19:07 ET su TBS.

