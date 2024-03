Gerrit Cole rivela di essersi infortunato con gli Yankees ed è fiducioso che giocherà in questa stagione

MLB

TAMPA — Mentre i fan collettivi trattenevano il fiato, Gerrit Cole si sentiva “abbastanza bene” mentre lasciava il suo incontro con il Dr. Neil El Attrache a Los Angeles all'inizio di questa settimana.

All'outfielder degli Yankees è stata diagnosticata una neurite ed edema al gomito, che gli impediranno di lanciare per tre o quattro settimane prima di provare a ricostruirsi, ma considerando le potenziali alternative, sembrava ottimista con la sua prognosi.

“Penso che abbiamo deciso che facevamo un po' troppo caldo in primavera”, ha detto Cole sabato allo Steinbrenner Field nei suoi primi commenti dopo aver subito una serie di test al gomito. “Abbiamo progredito attraverso il normale ciclo di recupero, ma a un certo punto non siamo più tornati al nostro livello di base, che era un po' il nostro obiettivo. E in quel momento è il momento di vedere cosa sta succedendo”.

Se Cole sarà in grado di iniziare il suo programma di lancio senza problemi in tre o quattro settimane, probabilmente dovrà comunque sostenere l'intero allenamento primaverile, che dura sei settimane, lasciando la porta aperta per tornare, nella migliore delle ipotesi, entro la fine di maggio. Scenario.

A Gerrit Cole è stata diagnosticata una neurite ed edema al gomito, che lo hanno messo da parte per tre o quattro settimane prima che potesse iniziare a recuperare le forze. Charles Wenzelberg/New York Post

Cole ha dichiarato di essere “assolutamente” fiducioso che tornerà in campo in questa stagione.

Il 33enne, vincitore dell'AL Cy Young Award, ha detto che non riceverà alcuna iniezione di PRP nel gomito, optando invece di “riposarsi e recuperare” nelle prossime tre o quattro settimane.

“Manterremo il braccio in vita però”, ha detto Cole, riferendosi alla pliometria e ai movimenti del braccio. “Non è che non stiamo facendo nulla. Questo è il termine descritto dai medici: manterrà il tuo braccio in vita per le prossime tre o quattro settimane e poi inizierà a funzionare.

Questa sarà la prima volta che Cole sarà nella lista degli infortunati per qualsiasi tipo di infortunio al braccio.

Ha detto che si è sentito benissimo durante le vacanze e non aveva mai sperimentato nulla di simile prima.

“Voglio dire, non è un'esperienza comune per me”, ha detto. “Non ho mai avuto a che fare con qualcosa di simile prima. Ogni volta che affronti qualcosa per la prima volta, c'è un po' di incertezza. Ma avevo molta fiducia.”

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}