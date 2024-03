Ispirato da Breath of the Wild, il seguito del gioco open-world vecchio di 25 anni copre un'area di circa 64 chilometri quadrati e puoi esplorare “ogni centimetro… senza alcuna restrizione”.

Outcast: A New Beginning è il seguito di uno dei primi giochi open-world mai creati, chiamato semplicemente Outcast, ma prende anche spunto dai giochi usciti in quell'intervallo di due decenni consentendo ai giocatori di esplorare un intero mondo alieno “senza … “Senza restrizioni.”

Il regista di Forsaken: A New Beginning aveva precedentemente rivelato che il sequel era stato effettivamente influenzato dalla libertà radicale e dalla progressione non lineare di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. (“Vai ovunque, in qualsiasi momento, fai qualsiasi cosa”). Ora, il produttore del gioco ha fatto più luce sul mondo e su come si apre al giocatore.

Il produttore nordico di THQ, Andreas Schmidker, ha dichiarato a Jasmine Gould-Wilson di Gamesradar che il pianeta alieno del gioco “ha una superficie di circa 64 chilometri quadrati e presenta sette grandi villaggi Talen, diversi biomi con flora diversificata e numerosi animali e attività a mondo aperto”. Questi sette villaggi fungono da punti di passaggio, portandoti in direzioni diverse e puoi aiutare questi nativi nell'ordine che preferisci.

“Dopo una sequenza tutorial, il giocatore è completamente libero di esplorare ogni centimetro di questo mondo (ad eccezione di due basi) senza alcuna compartimentazione o restrizione”, continua Schmidker. Quindi non ci sono confini o muri invisibili che ti tengono lontano se sei al di sotto di un certo livello.

Schmiedecker ha già esaminato le impostazioni “luminose e colorate” del gioco e come lo distinguono dai paesaggi aspri che potresti trovare in giochi simili.

Outcast: un nuovo inizio è in corso vapore E per ora su console, nel caso fossi interessato all'assoluta libertà del sequel.

