Giochi PlayStation Plus gratuiti per novembre 2022 trapelati in anticipo

Ancora una volta, la seguente formazione PS Plus Essentials è trapelata in anticipo. Secondo un post su DelabLa raccolta PlayStation Plus gratuita di novembre include Nioh 2, Lego Harry Potter Collection e Heavenly Bodies. Il trio gratuito dovrebbe essere disponibile a partire dal 1 novembre. E come al solito, tutti gli abbonati PS Plus, indipendentemente dal livello, potranno ottenere giochi PS Plus Essentials gratuiti per il mese di novembre. Assicurati di andare in crash Collezione ottobre prima che una nuova serie di giochi prenda il suo posto.

Anche se vale la pena notare che questo deve ancora essere confermato, le perdite di Dealabs PS Plus non si sono mai sbagliate. Nioh 2 è un gioco d’azione Yokai del Team Ninja che combina il gioco di spade di Ninja Gaiden con la meccanica di Dark Souls. Se ti piace questo genere di cose, è una di quelle Il meglio ama le anime circa ed è Sicuramente vale la pena dare un’occhiata. Entrambe le versioni PS5 e PS4 di Nioh 2 saranno gratuite.

Il Set LEGO Harry Potter Non è l’ultimo videogioco Lego, poiché è stato rilasciato nel 2016, ma è considerato uno dei migliori videogiochi sia dai revisori che dai fan. raccogliere questo gruppo 1-4 anni E il 5-7 anni in una partita. Se ti sei già fatto strada Lego Star Wars: La Saga degli SkywalkerÈ un buon passo successivo.

Puzzle game basato sulla fisica Corpi celestiali Ruota attorno alla selezione dei giochi a novembre. Consente ai giocatori di esplorare l’ambiente a gravità zero, risolvere enigmi e raccogliere oggetti nello spazio. Sarà possibile richiedere le versioni PS5 e PS4 di Heavenly Bodies.

Giochi gratuiti PlayStation Plus per novembre 2022 (trapelati)

Disponibile dal 1 novembre al 6 dicembre