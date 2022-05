Gli abbonati a Xbox Game Pass affermano di non esserlo, in questo momento

foto : Microsoft

Normalmente, quando Game Pass inizia a fare tendenza, è perché ha segnato un gioco killer o Alcuni influencer hanno creato uno ‘scherzo’ virale Questo alla fine non fa altro che consegnare a un’azienda da 2 trilioni di dollari due giorni di marketing gratuito. Tuttavia, negli ultimi giorni, il programma di giochi on demand di Microsoft ha iniziato a spuntare per un altro motivo: i giocatori affermano che stanno annullando l’abbonamento. per n Ehm.

La fatica è in gran parte dovuta agli abbonati che affermano che Game Pass non offre la sua proposta di valore. per un canone mensile, sala giochi amore Puoi accedere a una libreria di giochi in stile Netflix che puoi scaricare su Xbox o PC (o, in alcuni casi, eseguire lo streaming su un dispositivo compatibile). Ma il grande punto di forza è: tutti i giochi proprietari di Microsoft vengono pubblicati al momento del lancio, il che significa che gli abbonati possono accedere senza costi aggiuntivi alle versioni proprietarie più prestigiose di Microsoft, come aura infinita o Forza Orizzonte 5.

All’inizio di questo mese, Bethesda — ora ufficialmente uno degli studi first party per Xbox, a seguito di un’acquisizione sconvolgente nel settore nel 2021 —Ha ritardato le sue prossime due partite più importanti: gioco di ruolo spaziale starfield Il tiratore di vampiri Redvale (Sviluppato dalla controllata di Bethesda Arkane). Entrambi avrebbero dovuto essere lanciati il ​​primo giorno su Game Pass di quest’anno. Ora, non usciranno fino alla prima metà del 2023, lasciando il portafoglio proprietario di Microsoft sembra più asciutto rispetto a un mese fa.

Bene, tempo per un po’ di matematica di riduzione! Diciamo che ti iscrivi al livello Xbox Game Pass Ultimate, che costa $ 15 al mese e include l’accesso standard alla libreria di giochi e una serie di altri vantaggi. Assumiamo anche che qualsiasi gioco ad alto budget, esclusivo o meno, costi $ 60 in tutto il settore. Con quella matematica, dovresti giocare a due giochi a prezzo pieno tramite Game Pass ogni quattro mesi per giustificare il costo.

Questo nastro è acceso starfield Il casco è provvisorio. immagine dello schermo : Betesda

“Il servizio è ottimo ma non ci sono esclusive AAA che mi costringono a rimanere,” La guida di Tom Scritto da Tony Polanco Lei disse in un tweet. “Tornerò quando i titoli cominceranno a scendere”. Washington Post Il giornalista Jin Park abbonato Una sensazione simile, notando che negli ultimi mesi, l’unico gioco di servizio che ha sfruttato se stesso è Viaggio nella mia giornataGioco d’azione samurai a scorrimento laterale. (Viaggio nella mia giornata Costa $ 20. Anche una nota a margine: sono le regole.) Altri membri importanti di giochi cognoscenti lamentato Paga in anticipo per mesi se non anni di Game Pass, mentre altri Confrontalo sfavorevolmente contro Il prossimo rinnovo di PS PlusIl servizio in abbonamento concorrente di Sony. (I giochi first party per cui Sony è famosa in generale Non funzionerà su PS Plus.)

il rovescio della medaglia, Non mancano le persone Chiamiamo tutta questa faccenda una “guerra di influenza” o “a nessuno importa”.

Non è chiaro se l’alleanza allargata avrà un impatto misurabile sui numeri di abbonamento a Game Pass. Microsoft non rilascia tali numeri pubblicamente e i rappresentanti dell’azienda non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il calo di interesse era, in una certa misura, inevitabile. Negli ultimi anni, Xbox ha resistito all’ondata di buona volontà generata da Game Pass, che ha costantemente realizzato alcuni dei più grandi giochi AAA, non solo esclusivi ma anche giochi multipiattaforma come Guardiani della Galassia— Disponibile al suo servizio. Questi elementi si accompagnano al regolare afflusso di titoli più piccoli che beneficiano di una spinta al marketing per apparire su Game Pass. Parte del divertimento dell’abbonamento è che non sai mai cosa otterrai; Puoi sperimentare e rimbalzare su un gioco indie nascosto in pochi minuti, oppure può diventare rapidamente uno dei tuoi preferiti dell’anno. (tutti, di Ciao Giacca.)

Leggi di più: I 24 migliori giochi su Xbox Game Pass

Questo mix di grandi e piccoli, vecchi e nuovi, ha aumentato esponenzialmente gli abbonamenti a Game Pass nel 2020. Sono anche aumentati nell’ultimo anno (sebbene a un ritmo inferiore rispetto al 2020), tra Serie di collezioni super carine per l’autunno e l’inverno. Non c’è modo che Microsoft possa mantenere quel ritmo per sempre; Circa sei mesi dopo il 2022, sebbene sia stato aggiunto occasionalmente, Game Pass deve ancora offrire “OMG Take My Money!!!” Prossime scalette dei giochi.

Tuttavia, il servizio quasi sicuramente migliorerà di nuovo. Il mese prossimo ospiterà la sua Xbox Conferenza stampa non E3. in occasione la sua conferenza del 2021Xbox ha annunciato più di 20 giochi previsti per Game Pass. Alcuni di questi sono già usciti. Ma molto – da Limbo-Piace Somerville per me Gocce-Piace cuore atomico per me mondi esterni-Piace Regni Esterni 2—Date di rilascio non ancora ricevute.