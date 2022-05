Ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina e Zelensky: aggiornamenti in tempo reale

Per decenni, il petrolio greggio pompato dalla Russia è stato inviato a una gigantesca raffineria nella città industriale di Schwedt, sulle rive del fiume Oder in Germania, fornendo lavoro a migliaia di lavoratori e una fonte affidabile di benzina, carburante per aerei e olio da riscaldamento per berlinesi.

Ora, mentre gli Stati membri dell’Unione Europea faticano a mettersi d’accordo termini di embargo petrolifero Per punire Mosca per la sua invasione dell’Ucraina, la raffineria di Schweidt è diventata un importante ostacolo negli sforzi della Germania per ridurre la sua dipendenza dal petrolio russo. Questa prospettiva ha suscitato preoccupazione tra i 1.200 dipendenti della raffineria.

La Germania fa affidamento sulla Russia per circa un terzo del suo petrolio e Robert Habeck, ministro dell’Economia e vice cancelliere, ha trascorso settimane a prepararsi per un divieto, navigando dagli Emirati Arabi Uniti a Washington fino a Varsavia per mettere a punto fonti alternative di greggio.

“L’ultimo terzo è il problema”, ha detto il signor Habeck in un video inteso a spiegare la situazione ai tedeschi. La maggior parte di quel petrolio russo arriva dalla raffineria di Schweidt.

La raffineria è un simbolo incombente di quanto il fabbisogno di petrolio e gas della Germania sia strettamente legato alla gigantesca risorsa energetica dell’est. La raffineria PCK – il nome è un cenno alle sue radici nella Germania orientale come Petrolchemisches Kombinat, o Petrolchimico Combine – è di proprietà di Rosneft, la compagnia petrolifera statale russa. È collegato all’oleodotto Druzhba di epoca sovietica, uno degli oleodotti più lunghi del mondo, che trasporta petrolio dai pozzi siberiani all’Europa occidentale.

Rimane una parte essenziale del fabbisogno energetico della Germania, poiché produce carburante per Berlino – la città più grande della Germania – e le regioni vicine, comprese parti della Polonia. Ottenere abbastanza petrolio per sostituire i 12 milioni di tonnellate di greggio che vengono lavorate ogni anno a Schwedt – attraverso i porti tedeschi e polacchi a nord – è solo un pezzo del puzzle, perché Rosneft ha detto ai funzionari tedeschi che non ha alcun interesse a far funzionare la raffineria utilizzando un uso non autorizzato Olio russo.

La compagnia petrolifera statale russa che gestisce la raffineria, Rosneft, ha detto ai funzionari tedeschi di non avere alcun interesse a far funzionare la raffineria con petrolio non russo. credito… Philip Singer/EPA, tramite Shutterstock

Per affrontare questo problema, la scorsa settimana il parlamento tedesco ha approvato una legge che faciliterebbe al governo il sequestro di infrastrutture essenziali di proprietà straniera per prevenire un’emergenza nazionale. Se l’embargo petrolifero dovesse continuare, i funzionari tedeschi hanno affermato che la nuova legge consentirebbe a Berlino di garantire un’adeguata fornitura di prodotti petroliferi fino a quando un’altra società non sarà trovata per rilevare la partecipazione di Rosneft.

coincidenzaLa più grande compagnia energetica europea, che possiede una partecipazione del 37,5% in BCK, ha recentemente affermato che sosterrà la raffineria “anche a costo di perdite economiche per mantenere le forniture alla regione”. L’anno scorso, Shell ha cercato di vendere la sua partecipazione nella raffineria e Rosneft si è trasferita per acquisirla, ma il ministero dell’Economia tedesco, che soppesa gli aspetti politici e strategici degli investimenti esteri, non l’ha ancora approvata.

Un’altra azienda energetica, Alcmene, Parte della holding energetica britannica Liwathon Group, di proprietà privata, ha espresso interesse a investire in Schwedt. “Saremo in grado di fornire la sicurezza dell’approvvigionamento e il pieno utilizzo della raffineria PCK attraverso i porti tedeschi” senza il supporto del governo, ha affermato Al-Kumaini in una dichiarazione inviata via e-mail.

Come altre regioni dell’ex Germania dell’Est, Schwete ha subito diffuse perdite di posti di lavoro dopo il crollo del comunismo. credito… Catherine Streicher per il New York Times

Il cancelliere Olaf Schultz ha chiarito di essere consapevole delle preoccupazioni che circondano la raffineria e ha ritenuto prioritario garantirne il futuro.

“Stiamo esaminando da vicino come ciò sia realmente accaduto”, ha detto in una recente riunione del partito a Brandeburgo. “Faremo anche in modo che i dipendenti non siano lasciati soli”.

I timori che i licenziamenti potessero essere dietro l’angolo hanno attirato centinaia di lavoratori, molti nei colori ufficiali dell’arancione fluorescente PCK e del verde foresta, alla mensa dell’azienda all’inizio di questo mese per una riunione del consiglio comunale con il signor Habeck.

Come altre regioni dell’ex Germania dell’Est, Schwete ha subito diffuse perdite di posti di lavoro dopo il crollo del comunismo. I ricordi del 25 per cento di disoccupazione incombono ancora sulla regione.

Inoltre, la raffineria non è solo una fonte di petrolio e di reddito, ma anche il fulcro dell’identità della città. L’Unione Sovietica fu fondata alla fine della seconda guerra mondiale, l’arrivo dell’oleodotto – il suo nome Druzhba, che in russo significa amicizia – e la raffineria alla fine degli anni ’60 attirò migliaia di lavoratori e le loro famiglie, attirati da lavori sicuri. Il motto di PCK è: “Spostiamo Berlino e Brandeburgo!”

Oggi, quasi un decimo dei 30.000 residenti della città ha posti di lavoro sindacali sicuri nella raffineria e nelle industrie di supporto. Diversi lavoratori hanno approfittato dell’incontro con Habek per mettere in discussione l’approccio del governo.

Robert Habeck, ministro dell’Economia e vicecancelliere tedesco, ha recentemente incontrato centinaia di lavoratori del PKK che temevano i licenziamenti. credito… Jens Schluetter/AFP – Getty Images

“Perché dovremmo prendere un partner commerciale che per decenni è stato affidabile e sempre servito e metterlo al bando?” Un uomo che si è presentato ha detto di aver lavorato nella raffineria per 27 anni.

Un’altra dipendente, che si è identificata come madre di tre figli, ha dichiarato: “Vorrei davvero poter mantenere l’oleodotto di Druzhba completamente fuori dal blocco”. “Non c’è alternativa redditizia.”

Ai giornalisti è stato chiesto di non identificare i dipendenti che hanno parlato durante l’evento, per proteggere la loro privacy.

Il signor Habek ha cercato di rassicurare il pubblico sul fatto che la raffineria avrebbe continuato a funzionare. “Se tutto funziona come se fosse sulla carta”, il petrolio greggio può essere spedito dalla Norvegia o dal Medio Oriente dai porti polacchi di Rostock e Danzica, entrambi collegati alla raffineria tramite oleodotti.

Allo stesso tempo, ha ammesso che ci sono diversi punti nel processo in cui potresti imbatterti in un ostacolo.

L’impianto PCK, come altre raffinerie, è progettato per lavorare un tipo specifico di greggio proveniente dalla Russia. Il petrolio greggio proveniente da altri paesi deve essere miscelato con il petrolio nei serbatoi di riserva sulla costa nord-occidentale della Germania per creare una miscela adeguata.

Portare questo petrolio di riserva all’oleodotto di Rostock richiederebbe un viaggio di sette giorni via mare, perché non ci sono oleodotti che attraversano i vecchi confini che dividevano la Germania orientale e occidentale e la principale compagnia di navigazione ferroviaria del paese non ha quasi carri petroliferi.

Un’altra potenziale complicazione: il governo polacco si rifiuta di lavorare con entità russe e ha detto ai funzionari tedeschi che finché Rosneft avrà un interesse nella raffineria, nessun petrolio arriverà da Danzica.

Condomini in una delle strade principali di Schwedt. La raffineria rimane una parte essenziale del fabbisogno energetico della Germania. credito… Catherine Streicher per il New York Times

“Non possiamo essere assolutamente sicuri di ciò che stiamo facendo”, ha detto il signor Habek ai dipendenti della raffineria. “Ma almeno è stato discusso e pensato a fondo.”

In definitiva, il signor Habeck e i funzionari locali vorrebbero vedere la raffineria abbandonare i combustibili fossili e concentrarsi sulla lavorazione dell’energia rinnovabile. Negli ultimi anni, PCK ha investito nello sviluppo di combustibili sintetici con un’enfasi sull’idrogeno. Verbio, un’azienda che produce etanolo di provenienza locale, sta lavorando nel sito della raffineria per immettere bioenergia nel sistema di riscaldamento della città.

I funzionari di Berlino hanno sottolineato l’attrattiva economica dell’area circostante, notando il recente completamento Stabilimento di assemblaggio Tesla L’annuncio di Intel di a Impianti per la produzione di chip per un valore di 19 miliardi di dollari. Carsten Schneider, coordinatore di Schulz per l’Est, ha affermato che le due società sono state attratte dall’abbondanza di energia rinnovabile. Germania, che ha parlato anche con i residenti di Schwedt.

“Ho assicurato loro che il governo tedesco non solo li avrebbe abbandonati, ma avrebbe fatto uno sforzo, sia per una soluzione a breve termine per proteggere il petrolio da altrove sia per una ristrutturazione a lungo termine verso la produzione di energia rinnovabile”, ha affermato.

Il sindaco della città, Annekathrin Hoppe, ha dichiarato che vorrebbe creare un campus per startup, incubatori e altri innovatori energetici vicino alla raffineria per promuovere la transizione verso la produzione di energia verde. Ma ha detto che avrebbe richiesto “importi di milioni o miliardi”.

Annekathrin Hoppe, sindaco di Schwedt, ha affermato di non aver ancora ricevuto assicurazioni concrete da parte dei funzionari tedeschi che i residenti sarebbero stati in grado di mantenere il proprio lavoro. credito… Catherine Streicher per il New York Times

Nonostante tutta l’attenzione che i politici di Berlino hanno rivolto alla sua città, ha affermato di non aver ancora visto una linea temporale o alcuna garanzia concreta che le persone saranno in grado di mantenere il proprio lavoro o qualsiasi impegno di assistenza finanziaria.

“È stato un buon inizio”, ha detto a proposito della raffica di visite nelle ultime settimane. “Ma era solo l’inizio.”