Gli Stati Uniti annunciano un importante accordo economico asiatico nel tentativo di alzare il proprio profilo contro la Cina

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto ai giornalisti domenica che questo non è un accordo di sicurezza ma diverso dal Consiglio di sicurezza Quad, che comprende Stati Uniti, Giappone, India e Australia.

È importante sottolineare che l’IPEF non è un accordo di libero scambio. Biden deve affrontare pressioni politiche sia da sinistra che da destra negli Stati Uniti per evitare accordi di libero scambio.

TOKYO – Gli Stati Uniti hanno annunciato lunedì il quadro economico indo-pacifico con i partner asiatici, tra cui Australia, Giappone e Repubblica di Corea, per rafforzare il proprio profilo economico e creare un altro equilibrio per la Cina in Asia.

A parte gli accordi commerciali, gli Stati Uniti vogliono rafforzare il loro profilo nella zona economica asiatica, dove gli alleati degli Stati Uniti Giappone e Corea del Sud sono le principali economie e la Cina, un membro del Quad, sta dominando la Cina nonostante passi da gigante.

Secondo Ali Vine, analista senior presso il Global Macro Practice dell’Eurasia Group, gli Stati Uniti “hanno bisogno di aumentare la propria competitività economica nella regione”.

“Anche i paesi con timori significativi e crescenti sulla politica estera e sugli obiettivi strategici della Cina apprezzano che non può essere separata in modo significativo dalla sua economia a breve termine, quindi l’amministrazione Biden lavorerà per massimizzare la trazione per l’India”, ha affermato Vine. La struttura economica del Pacifico”.

I funzionari statunitensi sono stati attenti a non menzionare la Cina nelle discussioni sull’IPEF e hanno negato che si tratti di un gruppo “chiuso”, come ha affermato la Cina.

Il media statale cinese Global Times ha riferito sabato che “l’obiettivo principale del viaggio di Biden in Corea del Sud e Giappone è creare un nuovo clima politico contro la Cina stabilendo un’alleanza intorno a Washington nella regione Asia-Pacifico”.

Sullivan ha detto ai giornalisti domenica che “il numero di paesi che hanno espresso interesse e interesse per l’IPEF non è sorprendente dato che la Cina ha preoccupazioni per la diversità dei paesi”.