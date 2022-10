Gli acquirenti di case non comprano e i costruttori di case non costruiscono di fronte a tassi ipotecari selvaggi

‘Malsa e insostenibile’: gli acquirenti di case non comprano e i costruttori di case non costruiscono di fronte a tassi ipotecari in fuga.

Secondo due rapporti ampiamente seguiti, i tassi ipotecari statunitensi sono aumentati di nuovo questa settimana quando la domanda di prestiti immobiliari è crollata.

Acquirenti e venditori sono sempre più in tensione poiché il tasso medio dei mutui a tasso fisso a 30 anni – ora più del doppio di quello di inizio anno – si avvicina al 7%.

I costruttori di case stanno anche perdendo fiducia nel mercato immobiliare a causa dell’aumento dei prezzi, che un leader del settore descrive come “malsano e insostenibile”.

“Tassi ipotecari elevati vicini al 7% hanno notevolmente smorzato la domanda, in particolare per i potenziali acquirenti di case di prima e prima generazione”, ha affermato Jerry Konter, presidente della National Association of Home Builders, Ha detto questa settimana.

“I politici devono affrontare la crescente crisi dell’accessibilità economica degli alloggi”.

Mutuo a tasso fisso a 30 anni

Il tasso medio dei mutui a tasso fisso a 30 anni è del 6,94% questa settimana, in aumento rispetto al 6,92% di una settimana fa, secondo il colosso dei mutui Freddie Mac. Ho accennato giovedì. Un anno fa in questo momento, la media di 30 anni era del 3,09%.

Sebbene il recente aumento dei tassi sia stato più moderato rispetto alle settimane precedenti, i costi finanziari sono ancora ai massimi degli ultimi 20 anni e stanno peggiorando.

“I mutui a tasso fisso a 30 anni sono ancora al di sotto del 7% e hanno un impatto negativo sul mercato immobiliare sotto forma di una domanda inferiore”, afferma Sam Khater, capo economista di Freddie Mac.

“Inoltre, la fiducia dei costruttori di case è scesa alla metà di quella di appena sei mesi fa e l’edilizia, in particolare quella residenziale unifamiliare, continua a rallentare”.

15 anni di mutui a rendimento fisso

Freddie Mac afferma che il tasso di mutuo a tasso fisso a 15 anni è in media del 6,23%, rispetto al 6,09% della scorsa settimana. Un anno fa in questo momento, il tasso a 15 anni era in media del 2,33%.

Da allora, gli acquirenti hanno perso un notevole potere d’acquisto e molti hanno dovuto adeguare i propri budget o sospendere le ricerche.

Di fronte a un minor numero di acquirenti, i venditori non sono più in grado di chiamare tutti i colpi.

“Tra le proprietà vendute di recente che sono sul mercato da più di un mese, i venditori hanno dovuto tagliare i prezzi in media del 12%”, Dice Nadia Evangelo, capo economista presso l’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari.

Leggi di più: Hai comprato casa prima del 2022? Se la risposta è no, nel prossimo decennio sarà probabilmente dalla parte sbagliata della disuguaglianza finanziaria – ed ecco perché

Mutuo variabile di 5 anni

Il sempre più popolare mutuo a tasso variabile (ARM) a cinque anni ha registrato una media del 5,71% questa settimana, in calo rispetto al 5,81% della settimana precedente.

Un anno fa in questo momento, questi mutui a tasso variabile erano in media del 2,54%.

È probabile che un tasso di interesse più basso questa settimana aumenterà la domanda di ARM a cinque anni, che arriva a un tasso fisso per i primi cinque anni e quindi si aggiusta al rialzo o al ribasso in base a un criterio come tasso d’interesse.

Gli acquirenti stanno raccogliendo mutui a tasso variabile a un tasso mai visto dalla Grande Recessione, scommettendo che avranno la possibilità di rifinanziarsi in un mutuo a tasso fisso inferiore prima di adeguare il loro ARM.

I tassi ipotecari potrebbero essere nella “nuova normalità”

Le tariffe sono in costante aumento quest’anno nel mezzo Azioni intraprese dalla Federal Reserve Per frenare l’inflazione elevata per decenni, nonostante il dolore che provoca ai consumatori.

Le tariffe di oggi possono essere considerate “nuova normalità”, afferma Evangelo.

Nota che tassi del 7% erano tipici a metà degli anni ’90 e alla fine degli anni 2000. Tuttavia, la proprietà della casa a quel tempo era superiore a quella attuale.

“I potenziali acquirenti oggi devono anche fare i conti con l’aumento dell’inflazione”, afferma Evangelo. Mentre l’inflazione sta superando la crescita salariale, la famiglia tipica ha bisogno di espandere il proprio budget e spendere più del 25% del proprio reddito per le rate del mutuo.

“Comprese altre spese come mutuo e assicurazione sulla casa, tasse e spese di manutenzione della proprietà, i costi di acquisto della casa superano il 30% del reddito familiare tipico”.

Domande di mutuo questa settimana

Le richieste di mutuo sono diminuite del 4,5% su base settimanale, secondo gli ultimi rapporti Rapporto Dalla Mortgage Bankers Association (MBA).

“La velocità e il livello con cui i prezzi sono aumentati quest’anno ha notevolmente ridotto l’attività di rifinanziamento e ha esacerbato le sfide di accessibilità esistenti nel mercato degli acquisti”, afferma Joel Kahn, vicepresidente degli MBA e vice capo economista.

“L’attività di edilizia residenziale che va dall’inizio delle abitazioni alla vendita di case ha registrato tendenze al ribasso in concomitanza con l’aumento dei prezzi”.

Le richieste di rifinanziamento del prestito esistenti sono diminuite del 7% rispetto alla settimana precedente e dell’86% in meno rispetto a un anno fa. La quota di rifinanziamento dell’attività sui mutui è scesa al 28,3%, in calo dal 29% della settimana precedente.

Le domande di mutuo per l’acquisto di case sono diminuite del 4% questa settimana e del 38% in meno rispetto alla stessa settimana di un anno fa.

“Con questi tassi elevati, la quota di ARM è salita al 12,8% di tutte le applicazioni, la quota più alta da marzo 2008”, afferma Kahn.

“I prestiti ARM rimangono un’opzione praticabile per i mutuatari che stanno ancora cercando di trovare modi per ridurre i pagamenti mensili”.

Questo articolo fornisce solo informazioni e non deve essere interpretato come un consiglio. Viene fornito senza garanzie di alcun tipo.