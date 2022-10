30 milioni di dollari nei primi tre giorni all’estero – ‘Black Adam’ – Scadenza

Aggiornamento del sabato: Adamo nero Aggiunto un set di 19 mercati venerdì e ora si è accumulato $ 30,2 milioni Durante i primi tre giorni in Biglietteria internazionale. Venerdì scosso 15,8 milioni di dollari con il Dwayne JohnsonClassificato al primo posto come il primo film americano in tutti i 76 mercati di uscita. Con questi risultati, stiamo ancora esaminando la gamma di $ 70 milioni per il nostro weekend di apertura all’estero.

In Nuovi inizi, aggiunto venerdì Regno Unito Con $ 2 milioni su 1.500 schermi e chiaramente prendendo il primo posto con il 58% dei primi 5 film. Risultati oltre il 52% Shazam!53% avanzato Jumanji: Benvenuti nella giungla129% sopra viaggio nella giungla E il 291% avanzato Grattacielo. IMAX ha avuto una quota molto forte del 9% del botteghino totale.

E si unirono anche alla battaglia, Spagna Ha debuttato venerdì al prezzo di $ 587.000 su 689 schermi. Adamo nero Dominare il mercato con una quota del 60% tra i primi cinque; I formati premium vanno molto bene conquistando il 4,6% del botteghino totale. I risultati del giorno di apertura seguono prima Jumanji 2 (+38%), Shazam! (+79%), Grattacielo (+187%) e viaggio nella giungla (+231%).

Attualmente, i primi 5 mercati a partire da venerdì sono Regno Unito ($ 2 milioni), Messico ($ 1,9 milioni), Brasile ($ 1,8 milioni), India ($ 1,7 milioni) e Australia ($ 1,7 milioni).

Secondo i resoconti, sentiamo che il gioco della famiglia è più forte del previsto.

Altri arriveranno domenica…

Precedente, venerdì: Warner Bros./nuova linea/Capitale‘S Adamo nero Lo spettacolo è iniziato al botteghino internazionale mercoledì e fino a giovedì è passato a $ 13,8 milioni da 57 mercati. Oggi si aggiungono il Regno Unito e la Spagna mentre il rilascio all’estero continua.

Mercati primari inclusi in programma mercoledì Francia E il Corea. In precedenza, il protagonista di Dwayne Johnson ha guadagnato $ 1 milione nei suoi primi due giorni. In Corea, il film supera tutte le interpretazioni con un ampio margine. Segue il ciclo tipico del mercato da un inizio alto mercoledì, poi basso giovedì, rimbalza venerdì e ha un volume di scambi di $ 1,3 milioni fino ad oggi (questo totale non si riflette nel mercato offshore di due giorni sopra).

Giovedì è stato un inizio notevole India Con $ 1 milione è la seconda apparizione Warner Bros più grande di sempre e anche la più grande a D.C. La festa del Diwali sta arrivando.

in un altro luogo, MessicoL’inizio di giovedì da $ 850.000 è stato del 9% superiore all’inizio di Johnson Jumanji: il livello successivo E il 63% sulla sua performance del 2018 Grattacielo.

in AustraliaL’apertura di giovedì di $ 750.000 è stata dell’80% superiore a Grattacielo e 87% sopra Shazam!

Anche se il fine settimana all’estero non è davvero tollerato fino a quando non avremo i nostri numeri del venerdì, ce lo aspettiamo Adamo nero atterrare vicino al raggio di apertura previsto; I critici ci cascano, ma i fan sono fedeli. Antonio menzionatole anteprime locali erano forti.

Il pubblico è impaziente di un nuovo prodotto e, ovunque vada, speriamo che questo sia l’inizio per i tempi a venire.

Altri arriveranno nel fine settimana…