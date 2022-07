Gli agenti della pattuglia di frontiera devono affrontare un’azione disciplinare per il trattamento dei migranti

WASHINGTON – Quattro agenti della pattuglia di frontiera che hanno reagito contro gli immigrati neri che hanno attraversato il confine sud-occidentale a Del Rio, in Texas, a settembre devono affrontare un’azione disciplinare per averli usati o minacciati in modo inappropriato, ha annunciato venerdì la US Customs and Border Protection. Un’indagine interna

Il commissario alle dogane e alla protezione delle frontiere Chris Magnus ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa che il trattamento aggressivo degli agenti della pattuglia di frontiera che hanno eseguito le richieste della polizia di stato del Texas era “in diretto conflitto con gli obiettivi operativi della pattuglia di frontiera”.

Quando un ispettore della polizia di frontiera ha approvato l’ordine, il sig. Magnus ha detto che gli alti funzionari dell’agenzia non erano immediatamente a conoscenza dell’ordine.