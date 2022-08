Gli allenamenti gestiti dai giocatori di Dan Campbell erano strani e meravigliosi come sembravano

L’ultimo episodio di “Hard Knocks” della HBO ci ha dato un’occhiata Detroit LionsI giocatori si sono allenati solo all’inizio di questo mese ed è stato strano vederlo come sembrava all’inizio.

All’inizio del quarto episodio dello spettacolo martedì sera, l’allenatore dei Lions Dan Campbell stava parlando con la sua squadra nella sala del consiglio quando ha interrotto il programma di allenamento per la giornata.

Il colpo di scena era che sarebbe stato l’unico allenatore in campo, ma non avrebbe detto nulla. invece di Infatti si esercita Questa volta, o Dà alla sua squadra una definizione selvaggia Da “The Audacity”, Campbell avrebbe solo guardato.

Ha detto alla sua squadra: “Tu esegui gli esercizi”. “Allenatori, lavorano a Pittsburgh. Non ci saranno. Quindi sarò l’unico e non alleno… non dico una parola”.

In effetti, vedere una squadra della NFL correre da sola in questo modo era, beh, molto insolito per non dire altro.

Attenzione: questo video contiene il linguaggio NSFW.

Ora, non era completamente gratuito per tutti. Le commedie e le prove erano ancora scritte, ma spettava ai giocatori suonarle effettivamente.

Sembra che anche a loro piaccia.

“Penso che sarebbe fantastico farlo. Perché francamente, il giorno della partita, ci siamo, dobbiamo comunicare, dobbiamo essere responsabili gli uni verso gli altri”, Dillo a MLive dopo l’allenamento. “Quindi era buono, era unico.

“Voglio dire, non l’ho mai fatto prima. Ma è stato un ottimo lavoro”.

È improbabile che utilizzi questa strategia nel corso della stagione, ma è lecito ritenere che Campbell continuerà l’allenamento guidato dai giocatori durante il bootcamp, considerando il successo di questa prima esperienza.