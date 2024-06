Gli Eagles annunciano una residenza di ambasciatore a Las Vegas questo autunno

Come previsto, gli Eagles hanno annunciato una residenza allo Sphere di Las Vegas, con otto spettacoli nell’arco di quattro fine settimana, da venerdì 20 settembre a sabato 19 ottobre. La vendita generale inizierà venerdì 21 giugno alle 10:00 PT. .

Venerdì 20 settembre

Sabato 21 settembre

Venerdì 27 settembre

Sabato 28 settembre

Venerdì 11 ottobre

Sabato 12 ottobre

Venerdì 18 ottobre

Sabato 19 ottobre

I biglietti partono da $ 175 e rifletteranno un prezzo tutto compreso, il che significa che il prezzo del biglietto indicato include tasse e commissioni.

Nel tentativo di garantire che i biglietti vadano direttamente nelle mani dei fan, la pre-registrazione degli artisti è ora disponibile su https://eagles.com powered by Seated. La prevendita dell’artista inizia martedì 18 giugno alle 10:00 PT. La prevendita di Live Nation inizia giovedì 20 giugno alle 10:00 PT.

Vibee è il partner del pacchetto Hotel & Experience per le sistemazioni Eagles Sphere. I pacchetti Vibee includono un soggiorno di due notti al The Venetian Resort Las Vegas, l’unico resort collegato alla Sfera, dove gli ospiti ricevono l’ingresso prioritario alla Sfera, cimeli commemorativi e l’accesso alla Fan Experience. I pre-pack Vibee saranno in vendita a partire da domani, venerdì 14 giugno alle 10:00 PT su Eagles.vibee.com.

I pacchetti di biglietti VIP limitati saranno disponibili martedì 18 giugno alle 10:00 PT https://eagles.com e Include posti a sedere premium, merchandise esclusivo, parcheggio e altro ancora.

Questo impegno segue le residenze nella nuova sede di U2, Phish e Dead & Co.

Gli Eagles hanno venduto più di 150 milioni di album in tutto il mondo, registrato sei album n. 1 e cinque volte in cima alle classifiche dei singoli. Hanno vinto sei Grammy Awards, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998, il loro primo anno di eleggibilità, e hanno ricevuto il Kennedy Center Honors nel 2016.

Il gruppo ha lanciato il suo tour d’addio “Long Goodbye” lo scorso autunno.