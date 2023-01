Home » sport Gli Eagles rilanciano Anthony Harris per una partita di playoff contro i Giants sport Gli Eagles rilanciano Anthony Harris per una partita di playoff contro i Giants 0 Views Save Saved Removed 0

Gli Eagles di venerdì hanno promosso Anthony Harris dalla loro squadra di allenamento e lo renderanno attivo per la partita di playoff di sabato contro i Giants. Harris, 31 anni, giocherà per gli Eagles per la prima volta in questa stagione sabato sera. Nel 2021, Harris è stato un titolare sicuro con gli Eagles, ma la squadra ha deciso di andare avanti dopo la fine dell’anno. Harris è finito a Denver nella loro squadra di allenamento, e alla fine è stato elevato al roster attivo e ha giocato tre partite per i Broncos, tutte in squadre speciali. Gli Eagles hanno riportato Harris a dicembre dopo che era stato rilasciato dai Broncos la settimana precedente. Harris fa parte della squadra di allenamento degli Eagles dal 13 dicembre e sembra che lo stessero salvando dai playoff. Mentre gli Eagles sono ancora senza Avonte Maddox (punta del piede) per questo gioco, l’aggiunta di Harris dà loro più profondità da veterani. Nella settimana 18, gli Eagles hanno usato CJ Gardner-Johnson come sicurezza nel loro pacchetto di partenza e lo hanno inserito nella fessura del nichel. Quando CJGJ era al Nickel, il debuttante Reed Blankenship ha giocato l’altra sicurezza insieme a Marcus Epps. È probabile che quella formazione continui sabato sera, ma la presenza di Harris offre profondità e opzioni agli Eagles. Harris è probabilmente il difensore extra nel pacchetto da dieci centesimi che Jonathan Gannon usa raramente. Se non altro, Harris ha giocato molte squadre speciali durante il suo periodo nella NFL. Nella sua carriera professionale, Harris ha giocato 98 partite con 61 partenze dopo essere uscito dalla Virginia nel 2015. Ha giocato per Gannon in Minnesota e ha una solida conoscenza di quella difesa. READ Pronostici MLB per il 2022: scelte esperte per vincitori di divisione e campioni del mondo Sabato sera, Harris sarà l’unico difensore degli Eagles con un intercetto dopo la stagione. Mentre era ancora con i Vikings, Harris ha selezionato Drew Brees nel round delle wild card nella postseason 2019. Iscriviti al podcast di Eagle Eye Podcast Apple | applicazioni google | Spotify | cucitrice | Articolo 19 | Guarda su YouTube

