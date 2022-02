Gli elettori di San Francisco ricordano 3 membri del Board of Education

Questo è stato il successo di questo libro di memorie per genitori arrabbiati Trascorso Volta Determina Se Rinomina un terzo delle sue scuole Invece di concentrarsi sull’anno scorso Li riapre. Sembrava anche essere una testimonianza del potere elettorale asiatico-americano, in particolare per l’elettorato cinese, che ha avuto un’affluenza insolitamente alta alle elezioni.

Sull’eco dei dibattiti in altre città, Molti elettori cinesi sono rimasti indignati quando il consiglio scolastico ha introdotto il sistema di ammissione alla lotteria per la Lowell High School, l’istituzione più prestigiosa del distretto. L’anno scorso un giudice ha stabilito che il consiglio aveva violato le procedure per apportare la modifica.

“L’elettorato di questa città ha inviato un messaggio chiaro”, ha affermato la signora Breit, membro della Knesset per Kadima. Detto in un comunicato Martedì notte.

Il risultato schiacciante è già in fase di analisi per il suo impatto sulle imminenti elezioni cittadine.

Il procuratore distrettuale Chesa Boudin, un avvocato progressista, Affronta un’elezione di richiamo A giugno, i sanfrancescani moderati hanno espresso preoccupazione per l’aumento dei crimini contro il patrimonio e dei crimini ispirati dall’odio durante le epidemie del virus corona. La signora Breit è in corsa per la rielezione l’anno prossimo.