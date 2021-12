Gli Hawaii Rainbow Warriors lasciano l’Hawaii Cup a causa di problemi con il governo 19

Le Hawaii hanno annunciato giovedì sera che Easypost si era ritirato dall’Hawaiian Bowl contro Memphis, citando problemi con COVID-19 nel progetto diversi da infortuni e trasferimenti.

La partita era prevista per venerdì ad Halawa, un sobborgo di Honolulu, nelle Hawaii.

“La salute e la sicurezza dei nostri studenti-atleti è la parte più importante di questa decisione”, ha dichiarato il direttore dell’atletica delle Hawaii David Modlin in una nota. “Il recente aumento dei casi di COVID-19 ci ha costretto a non partecipare al gioco.

“Siamo delusi dai nostri giocatori, allenatori e fan. Lo staff di ESPN e EasyPost Hawai’i Bowl ha fatto del suo meglio per noi e apprezziamo il loro coraggioso sforzo durante questa settimana. Vorremmo ringraziare i Memphis Tigers per aver fatto il lungo viaggio. Siamo delusi”.

Anche l’allenatore di Memphis Ryan Silverfield è rimasto deluso.

“Speriamo che i soldati e il personale hawaiani si riprendano presto”, ha detto in una nota. “Mi dispiace per i nostri giocatori senior e per l’altra squadra che ha lottato in questa stagione per avere questa opportunità. [a] È stato un periodo spaventoso qui alle Hawaii e siamo tristi che il nostro viaggio sia finito in questo modo”.

Le Hawaii si uniscono al Texas A&M come squadre che non gareggeranno nelle bocce in questa stagione a causa dei problemi del governo 19.

“Siamo delusi dal fatto che la boccia non verrà giocata nonostante gli sforzi sostanziali di molti dei nostri partner, sostenitori, sostenitori e volontari che hanno lavorato instancabilmente per rendere questo gioco una realtà”, ha affermato ESPN in una nota. “Ringraziamo il progetto Memphis University e i suoi fan per aver fatto il lungo viaggio e speriamo che siano stati in grado di godere dell’esperienza unica che questo evento offre nello stato di Aloha”.

Adam Rittenberg di ESPN ha contribuito a questo rapporto.