Gli spettacoli di Darlene Love si esauriscono dopo che Mariah Carey ha chiamato la Regina del Natale

darlene rappresentante, Lynn Evans dice a TMZ… Darlene non ha parlato personalmente con l’MC dopo tutte le battute sui social media su chi dovrebbe prendere il titolo di Regina del Natale, ma non potrebbe essere più felice dopo che Mariah le ha regalato dei fiori.

In attesa della tua autorizzazione per scaricare Instagram Media.

La canzone di Darlene “Christmas (Baby Please Come Home)” è un successo durante le festività natalizie, così come la sua versione di “White Christmas” e “Winter Wonderland” e la sua traccia “Home Alone 2”, “All Alone on Christmas”.