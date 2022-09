Home » World Gli Stati Uniti impongono sanzioni ai funzionari sostenuti dalla Russia per aver “consentito loro di rubare grano ucraino” World Gli Stati Uniti impongono sanzioni ai funzionari sostenuti dalla Russia per aver “consentito loro di rubare grano ucraino” 0 Views Save Saved Removed 0

“L’azione di oggi include la nomina di 22 funzionari russi ad interim, di cui cinque che hanno supervisionato la confisca o il furto di centinaia di migliaia di tonnellate di grano ucraino, esacerbando l’insicurezza alimentare in tutto il mondo”, ha affermato giovedì il segretario di Stato Anthony Blinken in una dichiarazione.

Il diplomatico statunitense senior ha anche affermato che stanno “prendendo provvedimenti contro le principali entità della difesa russa, le principali società high-tech che supportano la base industriale della difesa russa e le infrastrutture finanziarie”, nonché contro “l’Agenzia di intelligence militare russa e contro Violazioni dei diritti umani, sia in guerra Il Cremlino contro l’Ucraina che all’interno della stessa Russia.

Le sanzioni del Dipartimento di Stato sono state una di una serie di azioni che l’amministrazione Biden ha intrapreso giovedì contro la Russia. Secondo una scheda informativa rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri, le persone che sono state punite per il loro ruolo nel furto di grano sono state nominate a posizioni di comando in alcune regioni occupate dell’Ucraina. come tale Lo ha riferito la CNN A maggio, le truppe russe hanno rubato attrezzature agricole e migliaia di tonnellate di grano dalle aree che occupavano.

Le nuove sanzioni arrivano una settimana prima dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quando l’amministrazione Biden dovrebbe esortare i leader mondiali – ancora una volta – a raddoppiare gli sforzi per fornire supporto durante la crisi alimentare globale, innescata in parte dalla guerra in Ucraina. Oltre a rubare il grano ucraino, la Russia ha anche efficacemente impedito che il grano che era già pronto a lasciare i porti del paese partisse per diversi mesi quando iniziò la guerra. Ad agosto, navi cariche di grano hanno iniziato a lasciare i porti ucraini sul Mar Nero dopo che le Nazioni Unite e la Turchia avevano raggiunto un accordo di esportazione, ma l’amministrazione Biden continua a monitorare da vicino lo spazio.