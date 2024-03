Gli sviluppatori di Helldivers 2 sono stati criticati per aver parlato in modo spazzatura su Reddit

Mentre alcuni fan hanno liquidato i commenti come chiacchiere da non prendere sul serio, altri hanno preso sul serio l'apparente atteggiamento “git gud”, criticando gli stessi sviluppatori e lo studio in generale per la scarsa sensibilizzazione della comunità. Per un breve periodo, il forum Reddit di Helldivers si è riempito di fan scontenti, delusi dal comportamento della compagnia, che, prima di tutta questa polemica, aveva un ottimo rapporto con i suoi fan.

La situazione si è aggravata al punto che il CEO di Arrowhead Johan Bilstedt è intervenuto personalmente e ha partecipato alla discussione su Reddit. Sorprendentemente, Pilestedt non si è schierato dalla parte degli sviluppatori ma ha invece sostenuto i fan, denunciando i commenti dicendo: “Comportamento imperdonabile“Spiega che”Questo non è il messaggio che sostiene lo studioBillstedt dichiarò inoltre che lo studio aveva adottato misure interne per educare i suoi sviluppatori a rappresentare adeguatamente l'organizzazione, un'affermazione che molti scherzosamente paragonarono ai “campi di libertà” menzionati nel gioco. Grazie al coinvolgimento del CEO, la controversia si era in gran parte attenuata. questo punto, con i giocatori che riprendono a criticare la versione iniziale – patch 01.000.100.