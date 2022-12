God of War Ragnarok ottiene New Game Plus nel 2023

Sony Santa Monica ha annunciato che una modalità New Game Plus arriverà in God of War Ragnarok nella primavera del 2023.

“Sappiamo che molti di voi lo hanno richiesto, quindi siamo entusiasti di confermare che New Game Plus arriverà su #GodofWarRagnarok nella primavera del 2023”, ha rivelato l’account Twitter ufficiale di Sony Santa Monica. Condivideremo maggiori dettagli non appena la data di rilascio si avvicinerà!

Sappiamo che molti di voi l’hanno chiesto, quindi siamo felici di confermare l’arrivo di New Game Plus #Tradimento_del_cuore Nella primavera del 2023! Condivideremo maggiori dettagli man mano che ci avvicineremo al rilascio! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW – Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (SonySantaMonica) 22 dicembre 2022

God of War (2018) ha aggiunto una modalità New Game Plus pochi mesi dopo la sua uscita. Lì, i giocatori potevano portare con sé attrezzature e abilità acquisite. I giocatori sono stati anche in grado di creare nuovi set di armature per Kratos e Atreus, oltre alla possibilità di trasformare gli incantesimi in magia. La nuova modalità Game Plus ha anche cambiato i modelli di attacco delle Valchirie e ha introdotto Timed Realm Tears.

Sebbene non siano stati ancora forniti dettagli sulla modalità New Game Plus di God of War Ragnarok, sarà probabilmente simile a ciò che è stato implementato nel primo gioco, come trasportare equipaggiamento e cambiare i modelli di attacco dei Berserker come hanno fatto con le Valchirie.

Nella recensione di God of War Ragnarok di IGN, abbiamo detto: “Uno spettacolo accattivante da vedere e una scena ancora più eccitante di cui prendere il controllo, God of War Ragnarok unisce azione e avventura per creare una nuova epopea nordica indimenticabile”.

George Yang è uno scrittore freelance per IGN. Scrive sull’industria dal 2019 e ha collaborato con altre pubblicazioni come Insider, Kotaku, NPR e Variety.

Quando non scrive di videogiochi, George gioca ai videogiochi. che sorpresa! Puoi seguirlo su Twitter @Yinyangfooey