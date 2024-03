Godzilla X Kong incassa 16 milioni di dollari in due giorni all'estero; Venerdì tempesta in Cina

Warner Bros

Warner Bros./Legendary Entertainment Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero È uscito e ha ruggito al botteghino internazionale, ed è nato $ 15,9 milioni Da 49 mercati nei primi due giorni all'estero (mercoledì/giovedì). Non è incluso in quel totale Cina Giorno di apertura oggi che ha raggiunto una stima di 96,9 milioni di yuan (13,4 milioni di dollari).

Tra i momenti salienti fino a giovedì, l'America Latina ha regalato a Monsters il più grande giorno di apertura dell'anno e il migliore di sempre per il Monsterverse. In Cambogia, il film diretto da Adam Wingard ha registrato la migliore giornata di apertura di sempre per un film della Warner Bros..

Il livello più alto per il mercato complessivo giovedì è stato Messico Con 4,1 milioni di dollari comprese le anteprime e una quota del 69% sui primi 5 film. Questo è il miglior inizio dell'anno e soprattutto.

Australia Ha debuttato giovedì con 782.000 dollari, classificandosi al primo posto con una quota del 50% tra i primi 10 titoli. Il risultato è sopra Godzilla contro Kong (+11%), Missione: impossibile 7 (+45%), Transformers: L'Ascesa dei Mostri (+115%), Godzilla: il re dei mostri (+170%), Mig2 (+188%) e Kong: L'Isola del Teschio (+523%).

Spagnache si è inchinato mercoledì, è arrivato al numero 1, ora con 1,4 milioni di dollari in due giorni.

Nel complesso, i primi 5 mercati finora (esclusa la Cina di venerdì, come menzionato sopra) lo sono Messico ($ 4,1 milioni), Spagna ($ 1,4 milioni), Indonesia ($ 881 mila), Taiwan ($ 819 mila) e Malaysia ($ 797 mila).

Come saluto Cina (Con Legendary East che distribuisce la serie Modern Monsters), il film ha ricevuto un punteggio di pubblico di 9,4 su Maoyan che attualmente si prevede incassi 781,3 milioni di CNY (108,2 milioni di dollari). È ancora presto e le previsioni tendono a oscillare, ma l'inizio di venerdì fa ben sperare dato che i film di Hollywood stanno andando molto meno bene sul mercato ultimamente, il che significa… GXK Potrebbe raggiungere un frame di apertura molto forte di $ 40 milioni.

Nel fine settimana avremo ulteriori aggiornamenti.