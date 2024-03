L’Environmental Protection Agency stabilisce severi standard di emissione per gli autocarri pesanti e gli autobus nel tentativo di combattere il cambiamento climatico

Washington (AFP) – Agenzia per la protezione ambientale Venerdì ha stabilito severi standard di emissione per autocarri pesanti, autobus e altri veicoli di grandi dimensioni, una misura che secondo i funzionari contribuirebbe a ripulire alcune delle maggiori fonti di gas serra della nazione.

Le nuove regole, che entreranno in vigore per gli anni modello dal 2027 al 2032, eviteranno fino a 1 miliardo di tonnellate di emissioni di gas serra nei prossimi tre decenni e forniranno 13 miliardi di dollari di benefici netti sotto forma di meno visite ospedaliere, giorni lavorativi persi e deceduti. Lo ha riferito l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. L’agenzia ha affermato che i nuovi standard andrebbero a vantaggio in particolare dei circa 72 milioni di persone negli Stati Uniti che vivono vicino alle rotte merci utilizzate da camion e altri veicoli pesanti e sopportano un carico sproporzionato di pericoloso inquinamento atmosferico.

“I veicoli pesanti sono essenziali per il trasporto di beni e servizi in tutto il nostro Paese e per mantenere in movimento la nostra economia. Inoltre contribuiscono in modo significativo all'inquinamento derivante dal settore dei trasporti, emissioni alimentate da Cambiamento climatico “Il fumo passivo crea una cattiva qualità dell'aria in molte comunità americane”, ha affermato Michael Reagan, amministratore della Environmental Protection Agency.

“Ridurre le emissioni dei nostri veicoli pesanti significa aria più pulita e meno inquinamento. Significa comunità più sicure e più vivaci. Significa minori costi di carburante e manutenzione per proprietari e operatori di camion. E significa americani più sani”, ha affermato Reagan.

Le nuove regole per gli autocarri pesanti e gli autobus arrivano una settimana dopo l'annuncio dell'EPA Nuovi standard sulle emissioni automobilistiche per i veicoli passeggeri. Queste regole allentano i limiti dello scarico primario proposti lo scorso anno ma si avvicinano agli stessi rigorosi standard stabiliti dall’EPA per l’anno modello 2032.

L’EPA ha affermato che l’industria automobilistica potrebbe rispettare i limiti se il 56% delle vendite di nuove autovetture fosse elettrico entro il 2032, insieme ad almeno il 13% degli ibridi o di altri veicoli parzialmente elettrici.

La regola per i camion è più complessa, con una gamma di vendite elettriche o non tradizionali previste, a seconda del tipo di veicolo e del suo utilizzo, ha affermato l’agenzia. Ad esempio, il 30% dei camion “pesanti professionali” dovrà essere a emissioni zero entro il 2032, ha affermato l’EPA, mentre il 40% dei “taxi giornalieri” a corto raggio avrà bisogno di veicoli a emissioni zero.

Le nuove regole per auto e camion prevedono che la vendita di veicoli elettrici debba soddisfare entrambi gli standard. Ha iniziato a rallentare. L'industria automobilistica ha citato la minore crescita delle vendite nella sua opposizione agli standard preferenziali dell'EPA presentati lo scorso aprile per le autovetture, una parte fondamentale del piano del presidente Joe Biden. Piano ambizioso Ridurre le emissioni che causano il riscaldamento globale.

“Il nostro piano Clean Trucks va di pari passo con gli investimenti senza precedenti del presidente Biden in America e mantiene l’impegno di questa amministrazione nell’affrontare il cambiamento climatico promuovendo al tempo stesso la giustizia ambientale”, ha affermato Reagan.

Regan ha affermato che la nuova norma fornirà maggiore certezza al settore, sostenendo al tempo stesso i posti di lavoro nel settore manifatturiero americano nelle tecnologie avanzate dei veicoli. Nel corso del prossimo decennio, ha affermato, gli standard “metteranno l’industria pesante americana sulla strada della crescita sostenibile”.

I gruppi industriali erano fortemente in disaccordo. Hanno criticato e lamentato che i nuovi standard fossero inaccessibili con l’attuale tecnologia dei veicoli elettrici Mancanza di stazioni di ricarica per auto elettriche E i limiti di capacità della rete elettrica.

L’American Trucking Association e l’Independent Owner-Operator Drivers Association, che rappresentano ampie fasce del settore, hanno previsto il fallimento della catena di approvvigionamento e hanno affermato che le piccole aziende indipendenti probabilmente rimarranno con i camion diesel più vecchi che emettono più inquinamento, il che non è coerente con gli obiettivi EPA.

I nuovi limiti riducono i tassi di vendita a emissioni zero proposti per gli anni dal 2027 al 2029, ma richiedono vendite più elevate in seguito, portando a un mandato pratico per i camion elettrici e a idrogeno, hanno affermato in una nota le associazioni di autotrasporti. La norma EPA limita le opzioni per camion e autobus a tecnologie non provate, ha affermato il gruppo.

“Gli obiettivi post-2030 rimangono del tutto irraggiungibili”, ha affermato Chris Speer, CEO del gruppo di autotrasporti. “Qualsiasi regolamentazione che non tenga conto delle realtà operative dell’autotrasporto porterà l’industria e la catena di fornitura americana al fallimento”.

L'amministrazione democratica “sembra intenzionata a regolamentare ogni attività locale scomparsa con un'ondata di mandati ambientali inapplicabili”, ha affermato Todd Spencer, presidente dell'Independent Drivers Association, che rappresenta le piccole aziende di trasporto.

L’American Petroleum Institute, il più grande gruppo di lobbying dell’industria petrolifera e del gas, ha affermato in una dichiarazione congiunta con i produttori statunitensi di carburante e prodotti petrolchimici che la nuova regola “è un altro esempio dello sforzo dell’intero governo dell’amministrazione Biden di eliminare opzioni”. Per i consumatori, le imprese e le industrie americane.

La norma si basa principalmente su veicoli a emissioni zero e “scoraggia lo sviluppo di altre tecnologie basate sui carburanti – compreso il diesel rinnovabile prodotto negli Stati Uniti – che operano nella flotta pesante di oggi per ridurre le emissioni”, hanno affermato i gruppi.

Hanno chiesto che questa regola venisse abbandonata dal Congresso, ma hanno detto che erano disposti a contestarla in tribunale.

L'EPA ha fissato i limiti per offrire ai proprietari di camion una scelta di motori tra cui veicoli a combustione avanzata, ibridi, elettrici e celle a combustibile a idrogeno, ha affermato Regan.

“C'è un menu di opzioni tra cui camionisti, proprietari e operatori possono scegliere… senza sacrificare gli obiettivi ambientali molto rigorosi che ci siamo prefissati”, ha detto ai giornalisti giovedì.

L’EPA ha calcolato che i nuovi camion faranno risparmiare agli operatori un totale di 3,5 miliardi di dollari in carburante e altri costi dal 2027 al 2032, e si ripagheranno entro due o quattro anni. L’Inflation Reduction Act del 2022 prevede anche agevolazioni fiscali che sovvenzionano il prezzo di acquisto dei nuovi veicoli elettrici, ha affermato Reagan.

Harold Weimer, amministratore delegato dell’American Lung Association, ha affermato che i nuovi limiti sulle emissioni porteranno benefici immediati alla salute, soprattutto nelle comunità gravate dal traffico di camion pesanti.

“I trasporti sono la principale fonte di inquinamento che porta al cambiamento climatico”, ha affermato in una nota. “Questi standard rigorosi che aiuteranno a procedere verso un futuro a emissioni zero per camion, autobus e altri veicoli pesanti sono una parte importante della soluzione”.

I camion diesel medi e pesanti costituiscono meno del 6% dei veicoli in circolazione “ma emettono più della metà dello smog e della fuliggine che gli americani respirano” e contribuiscono alla recessione globale, ha affermato Margo Augie, ex direttrice dell'ufficio EPA. dei trasporti e della qualità dell’aria. Riscaldamento. Gli standard EPA “rappresentano un grande passo nella giusta direzione per combattere il cambiamento climatico e aiutarci a respirare aria più pulita”, ha affermato.

