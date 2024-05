Google conferma che i documenti di ricerca trapelati sono reali

“Vorremmo mettere in guardia dal fare ipotesi imprecise sulla ricerca basate su informazioni fuori contesto, obsolete o incomplete”, ha detto il portavoce di Google Davis Thompson. il bordo In un messaggio di posta elettronica. “Condividiamo informazioni complete su come funziona la ricerca e sui tipi di fattori che i nostri sistemi valutano, lavorando anche per proteggere l’integrità dei nostri risultati dalla manipolazione.”

I materiali trapelati indicano che Google sta raccogliendo e possibilmente utilizzando dati che secondo i rappresentanti dell’azienda non contribuiscono al posizionamento delle pagine Web nella Ricerca Google, come clic, dati utente di Chrome e altro. Migliaia di pagine di documenti fungono da archivio di informazioni per i dipendenti di Google, ma non è chiaro quali dati dettagliati vengano effettivamente utilizzati per classificare i contenuti di ricerca: le informazioni potrebbero essere obsolete, utilizzate esclusivamente per scopi di formazione o raccolte ma non utilizzate per ricerca nello specifico. I documenti inoltre non rivelano come siano stati ponderati i vari elementi della perquisizione, se non del tutto.