GTA 6 stabilirà “standard creativi per la serie”, afferma l’editore

Il prossimo capitolo del franchise di Grand Theft Auto stabilirà “gli standard creativi per la serie”, secondo l’editore prendi due.

Parlando come parte dell’aggiornamento finanziario di Take-Two, Strauss ZelnickIl CEO dell’azienda, ha affermato che lo sviluppo del gioco, attualmente senza nome, “è in pieno svolgimento”.

“Il giochi rock Il nostro team è determinato a stabilire ancora una volta lo standard creativo per le serie, il nostro settore e tutto l’intrattenimento, proprio come ha fatto l’etichetta con ciascuna delle loro uscite front-end”.

Rockstar ha confermato che lo sviluppo del gioco stava procedendo a febbraio.

“Non vediamo l’ora di condividere altro una volta che saremo pronti, quindi segui Rockstar Newswire per i dettagli ufficiali”, ha detto la società in quel momento, ma da allora non sono emerse molte notizie ufficiali sul gioco.

Da allora, Bloomberg lo ha affermato Grand Theft Auto 6 si svolgerà in un’area con sede a Miami e potrebbe presentare un personaggio femminile giocabile.

In un rapporto pubblicato il mese scorso, le fonti hanno detto a Bloomberg che il gioco è “almeno tra due anni” e che ciò potrebbe essere dovuto a radicali cambiamenti culturali in Rockstar.

L’esperto del settore Tom Henderson ha affermato lo scorso luglio che Grand Theft Auto 6 uscirà nel 2024 o 2025, in parte a causa della nuova attenzione di Rockstar al benessere dei dipendenti dopo Critica alla sua presunta cultura della crisi.

All’epoca, le sue affermazioni furono supportate dal giornalista di Bloomberg Jason Schreyer, nonché da fonti private di VGC.

All’inizio di quest’anno, un insider Rockstar che ha fatto trapelare informazioni sui meticolosi giochi dell’azienda in passato ha rivendicato i remaster di GTA IV e Red Dead Redemption “Era sul tavolo qualche anno fa” ma non è più previsto.

Kotaku Affermazioni di supporto successive. Citando fonti che hanno familiarità con i piani di Rockstar, ha affermato che lo studio ha – almeno temporaneamente – sospeso Transformers per concentrarsi interamente su GTA 6.