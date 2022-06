Guarda la lapide di Internet Explorer diffondersi molto rapidamente in Corea del Sud

SEOUL, 17 giugno (Reuters) – Per Jung Ki-young, software engineer sudcoreano, Microsoft Corporation (MSFT.O) La decisione di ritirare il suo browser web, Internet Explorer, ha segnato la fine di un rapporto di amore-odio con la tecnologia di un quarto di secolo.

Per commemorare la sua scomparsa, ha trascorso un mese e 430.000 vinti ($ 330) progettando e ordinando una lapide con il logo “e” di Explorer e il messaggio in inglese: “Era un buon strumento per scaricare altri browser”.

Dopo che il memoriale è stato esposto in un bar gestito da suo fratello nella città meridionale di Gyeongju, l’immagine della lapide è diventata virale.

Microsoft ha ridimensionato il supporto per l’onnipresente Internet Explorer mercoledì dopo 27 anni di attività, per concentrarsi sul suo browser più veloce, Microsoft Edge.

Jung ha detto che il memoriale ha mostrato i suoi sentimenti contrastanti nei confronti dei vecchi spettacoli, che hanno svolto un ruolo enorme nella sua vita lavorativa.

“È stato un dolore nel culo, ma lo definirei una relazione di amore e odio perché l’Explorer stesso stava dominando un’era”, ha detto a Reuters.

Ha affermato di aver riscontrato che ci voleva più tempo per assicurarsi che i suoi siti Web e le sue app online funzionassero con Explorer, rispetto ad altri browser.

Un token Internet Explorer, collocato dall’ingegnere del software sudcoreano Jung Ki-young, è fotografato sul tetto di una caffetteria a Jeonju, Corea del Sud, il 17 giugno 2022. Jung Ki-Young/Handout via REUTERS Leggi di più

Ma i suoi clienti continuavano a chiedergli di assicurarsi che i loro siti Web avessero un bell’aspetto in Explorer, che è stato il browser predefinito negli uffici del governo sudcoreano e in molte banche per anni.

Lanciato nel 1995, Explorer è diventato il browser leader nel mondo per oltre un decennio poiché è stato integrato con il sistema operativo Microsoft Windows preinstallato su miliardi di computer. Leggi di più

Ma ha iniziato a perdere terreno rispetto a Google Chrome alla fine degli anni 2000 ed è diventato oggetto di innumerevoli meme su Internet, con alcuni sviluppatori che hanno notato che era lento rispetto ai suoi concorrenti.

Jung ha detto che intendeva far ridere le persone davanti alla lapide, ma è comunque sorpreso di quanto sia arrivato lo scherzo online.

“Questo è un altro motivo per ringraziare Explorer, ora mi ha permesso di fare uno scherzo di livello mondiale”, ha detto.

“Mi dispiace che se ne sia andato, ma non mi mancherà. Quindi il suo ritiro, per me, è una bella morte”.

