Colin Morikawa è salito in cima alla classifica degli US Open con un punteggio di 4-under 66; Ha pareggiato con Joel Dahmin dopo due round

Brooklyn, Messa – Per Colin Morikawa E i suoi anni successivi in ​​cui ha vinto una specialità è A Joel Dahminche solo quattro anni fa ha avuto il piacere di giocare in una partita.

Giovanni Ram È il campione in carica degli US Open, a un tiro dal vantaggio. Suonerà questo fine settimana al The Country Club con Hayden Buckleyche ha studiato mentre suonava nel Missouri perché pensava di aver bisogno di trovare un lavoro dopo il college.

Decine di giocatori eliminati da due proiettili nel fine settimana includono i primi tre giocatori della classifica mondiale e quattro dei primi sette giocatori: il Masters Champion Scotty SchefflerArciere, Rory McIlroy e Morikawa.

“Penso che sia fantastico per il golf che ci siano i giocatori più quotati e i migliori giocatori, specialmente in un torneo in cui i migliori finiscono per vincere”, ha detto Ram.

Include anche due neofiti del PGA Tour e due giocatori che non hanno mai vinto un Tour prima.

In effetti, questo US Open ha qualcosa per tutti. Lei semplicemente non ce l’ha Phil Mickelsonche ha mancato il taglio di otto colpi.

Morikawa stava cercando qualcosa nel suo gioco e ha trovato il “disegno del bambino” invece della sua tradizionale dissolvenza, e ha funzionato magnificamente a Brookline. Venerdì ha eguagliato il punteggio più basso del campionato con un 4-under 66 per una quota di vantaggio con Dahmin, un sopravvissuto al cancro e tutti gli altri popolari nel golf.

Ram ha fatto del suo meglio per tenere il passo con Eagle e una serie di grandi successi che sembravano altrettanto preziosi. Ram aveva 67 anni ed era nel gruppo di cinque con un solo colpo. Ciò includeva McIlroy, una vittoria al Canadian Open, che ha colpito la schiena di nove con tre uccelli nelle ultime quattro buche per 69.

Schaeffler, il giocatore numero 1 al mondo, che ha fatto esplodere un livello 5 verde 14 per un’Aquila, ha rimesso i texani nel mix con un punteggio di 67, era due volte dietro di lui. .

Morikawa, Ram e Schaeffler si sono uniti per vincere quattro delle nove squadre principali. Poi c’è McIlroy, che da solo ha quattro major, ma nessuna dal 2014.

“Sono gli US Open”, ha detto Morikawa. “Gli ultimi giorni sono un grande stimolo per la mia fiducia in questo fine settimana, e speriamo di poter fare un po’ di distacco in qualche modo”.

L’idea degli US Open è quella di identificare i migliori giocatori. Alcuni di loro richiedono una presentazione per competere per il grande campionato questo fine settimana.

A cominciare da Dahmed, che non sarà mai accusato di prendersi sul serio, anche se prende sul serio il suo gioco. Ha preso in considerazione l’idea di abbandonare le qualificazioni a 36 buche due volte la scorsa settimana, prima dell’inizio e dopo il primo turno.

Ma è rimasto fedele e venerdì ne ha 68, giocando per la prima volta nell’ultimo set di Raid. È entrato a far parte di Morikawa all’età di 5 anni sotto i 135 anni.

“Non suoneremo fino alle 3:45 di domani. Normalmente devo tornare a casa alle 5 per cena”, ha detto Dahmin. “Quindi questo sarà sicuramente diverso.”

Il primo colpo di gruppo dietro include Buckley, che non era agli US Open fino a quando non ha fatto 20 piedi in un playoff per finire ultimo nei playoff 11 giorni prima.

Stava svanendo, come molti altri, con Three Ghosts durante un tratto di cinque buche dietro la curva quando è tornato in pista. Gli uccelli negli ultimi due slot gli hanno dato di nuovo 68.

Anche nel 136 furono Aaron Saggio, con una vittoria al PGA Tour e niente di meglio di un pareggio per il 17° posto nelle sue precedenti nove major; E il Bo Hauslerche ha debuttato al weekend dell’Olympic Club come adolescente amatoriale nel 2012 ma da allora è stato sconosciuto nelle major.

Ad esempio, gli US Open per tutti non si limitano a qualificarsi per il diritto di giocare la prova più dura del golf.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.