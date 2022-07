Guerra Russia-Ucraina: aggiornamenti in tempo reale – The New York Times

I visitatori camminano attraverso un’esposizione di veicoli russi distrutti durante la guerra creata dal Museo Nazionale di Storia Militare di Kiev domenica. debito… Emily Tuck per il New York Times

KIEV, Ucraina — Nei primi mesi di guerra, Yulia Fedotovsky ha trovato un meccanismo per far fronte al sonno notturno: scorreva Telegram ogni sera e vedeva le foto di soldati russi morti bruciati e fatti saltare in aria.

Inizialmente, ha detto, vedere le foto l’ha aiutata a sentirsi più al sicuro. Ma ora che il conflitto si è trascinato, ha detto di essere stanco della guerra. Cerca di evitare i messaggi e non trae più piacere dalle fotografie.

“Scorrevo Telegram ogni sera prima di andare a letto, altrimenti era difficile dormire”, ha detto la signora Fedotovsky, 32 anni, responsabile delle pubbliche relazioni in una società di tecnologia dell’informazione. In questi giorni, dice, “Ho capito e accettato che potrei morire in qualsiasi momento, quindi vivo la mia vita”.

La Russia ha ottenuto costanti guadagni territoriali in quasi cinque mesi di sanguinosa guerra, lasciando molti ucraini arrabbiati e ribelli.

Lysisansk è caduta durante il fine settimana, consegnando alla Russia la provincia orientale di Luhansk, fortemente contesa, compresi i peggiori attacchi a obiettivi civili dall’invasione russa alla fine di febbraio. Un attacco missilistico ha colpito un centro commerciale nella città di Kremenchuk, uccidendo almeno 20 persone. Uno sciopero in una località turistica vicino a Odessa ha ucciso almeno 21 persone. Uno sciopero contro un edificio residenziale della capitale ha fatto breccia nelle fragili difese della città.

Il dirottamento delle truppe russe dalla capitale alla fine di marzo ha dato agli ucraini un forte senso di orgoglio per il proprio paese e l’esercito e la fiducia che la vittoria sarebbe stata rapida. Tuttavia, poiché i combattimenti mostrano pochi segni di attenuazione, le persone sono arrabbiate per le perdite ed esprimono frustrazione per il fatto che il governo ucraino stia sottovalutando le sfide future nel tentativo di aumentare il morale.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi, che ha incantato il mondo con la sua determinazione e la sua maglia verde, continua a rivolgersi agli ucraini con convinzione e sfida nei discorsi a tarda notte.

“Bisogna fare qualcosa riguardo alla politica di informazione delle persone”, ha scritto su Facebook Sergei Neredin, giornalista ed ex vice capo dell’Agenzia cinematografica statale ucraina.

Funzionari ucraini hanno giustificato il ritiro delle loro truppe dalla città orientale di Severodonetsk, sottolineando che avrebbe aiutato a proteggere Lysysansk, la sua ultima grande roccaforte nella regione di Luhansk. Poi Lysizansk cadde.

“Quasi ogni giorno ci vengono fornite armi, sempre più potenti, e il filmato mostra come schiacciano il nemico a sangue freddo”, ha scritto. “Come dovremmo percepire le informazioni sui nostri risultati, sulla distribuzione del potere e delle armi in futuro?” chiese. “Leggi tra le righe o prendili in parola?”

La guerra ha innescato una grave crisi umanitaria, costringendo milioni di persone a lasciare le loro case e danneggiando gravemente i mezzi di sussistenza degli ucraini.

Secondo un sondaggio pubblicato questa settimana dal National Democratic Institute, solo il 5% degli ucraini dichiara di vivere comodamente con il proprio reddito attuale.

Tuttavia, la maggioranza degli ucraini è contraria alle forze armate e il sig. Secondo il sondaggio, hanno anche una forte fiducia in Zelensky.

Svitlana Kolodiy, 34 anni, esperta di crowdfunding che stava raccogliendo fondi per sostenere i soldati ucraini, ha detto di essere rassegnata alla guerra che proseguirà oltre la caduta.

E pochi ucraini sono interessati a riconciliarsi con la Russia. Il sondaggio NDI ha rilevato che gli ucraini “non sono interessati a scambiare terre per la pace”. L’89% degli intervistati ha affermato che l’unico scenario accettabile era il ritorno di tutti i territori occupati dalla Russia, inclusa la penisola di Crimea, che Mosca ha annesso nel 2014.

“Non ci sono compromessi con la Russia”, ha detto Mariana Horchenko, una dentista di 37 anni di Kiev. “Non dopo tutte le persone uccise.”