Gli Stati Uniti raggiungono il tetto del debito, spinge il Tesoro a prendere misure straordinarie

L’America ha attaccato Massimale del prestito Istituito giovedì dal Congresso, il Dipartimento del Tesoro ha costretto il governo a iniziare a prendere misure straordinarie per pagare i suoi conti e ha aumentato la pressione su Capitol Hill per evitare un default catastrofico.

Le linee di battaglia per la lotta di alto profilo sono già state tracciate. Repubblicani intransigenti, che dominano in modo schiacciante la Camera a causa della risicata maggioranza del partito, L’innalzamento del limite massimo di indebitamento è legato ai tagli alla spesa. La Casa Bianca ha detto che non farà concessioni né negozierà sull’aumento del tetto del debito. Con la soluzione al dramma del tetto del debito nelle mani dei legislatori, crescono i timori che il gerrymandering partigiano possa portare la nazione al default sul debito per la prima volta – o avvicinarsi pericolosamente a farlo.

Giovedì il segretario al Tesoro Janet Yellen ha scritto una lettera al presidente della Camera Kevin McCarthy, informandolo che il debito in essere della nazione è superiore al limite legale di 31,4 trilioni di dollari. Enormi conseguenze per l’economia statunitense, la stabilità finanziaria globale e molti americani. Queste misure scadranno il 5 giugno, ha detto.

Ciò fa guadagnare tempo al Congresso, ma per quanto tempo Azioni straordinarie La durata è soggetta a “notevole incertezza”, ha scritto, sottolineando che è una sfida prevedere quanti obblighi fiscali il governo federale dovrà pagare e quante entrate incasserà nei mesi futuri.

“Esorto rispettosamente il Congresso ad agire immediatamente per preservare la piena fiducia e il credito degli Stati Uniti”, ha scritto.

La notifica è la seguente avvertimento Yellen ha inviato la scorsa settimana un cerotto temporaneo sull’incombente tetto del debito e misure straordinarie.

Ma la sua nota finora non è riuscita a innescare un dibattito bipartisan. Invece, Repubblicani e Democratici hanno riaffermato la loro ferma posizione nell’ultima settimana.

Giovedì, il direttore del National Economic Council Brian Deiss ha ripetutamente invitato il Congresso a rispettare gli obblighi dell’America alzando il tetto del debito, mettendo in guardia contro il “caos economico” se il Congresso non lo farà.

“Riguarda la stabilità economica e il caos economico”, ha detto Deese a Kaitlan Collins su “CNN This Morning”, definendolo un “dovere fondamentale e fondamentale” del Congresso.

Ha aggiunto: “Anche il timore che gli Stati Uniti non stiano onorando i propri obblighi è dannoso per l’economia”.

McCarthy deve camminare su una linea sottile poiché qualsiasi membro può richiedere una mozione per lasciare la sedia del relatore, una delle tante concessioni che ha fatto per ottenere il posto di vertice. Dopo 15 turni di voto All’inizio di questo mese.

Per ora, vuole utilizzare la crisi del tetto del debito per tagliare la spesa e pareggiare il bilancio degli Stati Uniti. Martedì, McCarthy ha respinto le richieste democratiche per un aumento netto del tetto del debito senza condizioni, cosa che il Congresso ha ripetutamente fatto, incluso l’allora presidente Donald Trump. Il portavoce ha detto ai giornalisti a Capitol Hill che l’amministrazione Biden dovrebbe iniziare i negoziati prima di questa estate.

“Perché non ci sediamo e cambiamo questo comportamento in modo da trovarci in una posizione finanziariamente più forte?” disse McCarthy.

Il presidente Joe Biden e McCarthy non hanno ancora parlato del tetto del debito giovedì, secondo un funzionario che conosce la dinamica.

Il rappresentante di destra del GOP Andy Biggs Martedì è andato oltre in un tweet, dicendo: “Non possiamo alzare il tetto del debito. I democratici hanno speso incautamente i soldi dei nostri contribuenti e svalutato la nostra valuta. Hanno fatto il loro letto, quindi devono mentirci”.

Mercoledì la Casa Bianca ha criticato la “posizione incredibile e inaccettabile” del repubblicano dell’Arizona e ha nuovamente respinto le richieste di tagliare la spesa come parte di un accordo sul tetto del debito.

Sebbene non ci siano incontri con la leadership del Congresso da annunciare in questo momento, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto ai giornalisti che l’amministrazione sta raggiungendo “tutti i membri, su entrambi i lati della navata”, ma ha aggiunto: “Questo non lo farà Ci deve essere una trattativa sul tetto del debito – non lo faremo “. È il loro dovere costituzionale.

Il tetto del debito, l’importo massimo che il governo federale può prendere in prestito per obblighi già approvati dai legislatori e dal presidente, è stato alzato l’ultima volta nel dicembre 2021. Creato oltre un secolo fa, è diventato un modo per il Congresso di esercitare il controllo. La crescita del prestito – cambiandolo Un calcio politico Negli ultimi decenni.

L’innalzamento del limite non autorizza nuovi obblighi di spesa.

Yellen ha scritto giovedì che il Tesoro inizierà a utilizzare due misure straordinarie per continuare temporaneamente a finanziare le operazioni del governo federale. Sono essenzialmente manovre contabili dietro le quinte.

Nell’ambito del periodo di sospensione del credito, l’Agenzia inizierà la cessione degli investimenti esistenti e dei reinvestimenti sospesi del Fondo Pensione e Invalidità della Funzione Pubblica e del Fondo Assistenza Sanitaria Pensionati Postali. Inoltre, congelerebbe il reinvestimento dei fondi dei titoli di stato del programma di risparmio sull’usato del sistema pensionistico dei dipendenti federali.

Questi fondi sono investiti in buoni del tesoro di emissione speciale che contano ai fini del limite di credito. Le azioni del Tesoro limiteranno l’ammontare del debito in essere e consentiranno temporaneamente al governo di pagare i suoi conti in tempo e per intero.

Yellen ha scritto che nessun pensionato o dipendente federale sarebbe interessato e che i finanziamenti sarebbero stati completati una volta terminata l’impasse.

Come parte delle sue concessioni, McCarthy ha promesso di approvare entro la fine di marzo un piano che direbbe al Tesoro quali pagamenti dovrebbero avere la priorità se il tetto del debito viene violato, GOP Rep. Chip Roy ha confermato alla CNN la scorsa settimana.

Roy, un repubblicano del Texas che è stato uno degli attori chiave nel battibecco di McCarthy sulla libertà di parola, ha notato che diverse versioni del piano di priorità dei pagamenti stanno circolando all’interno del GOP della Camera e ha avvertito che i contorni della proposta sono ancora in fase di elaborazione.

Ma la scelta di imporre un dovere rispetto all’altro può innescare sfide legali, questioni politiche ed etiche. Ad esempio, i legislatori devono decidere cosa pagare prima: pagamenti mensili della previdenza sociale a milioni di cittadini anziani e americani disabili, stipendi di dipendenti federali e militari o interessi sul debito degli Stati Uniti a molti investitori, tra gli altri. Straniero tra loro.