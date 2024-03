Guerra tra Israele e Hamas: i palestinesi descrivono il raid intorno all'ospedale di Gaza

RAFAH (Striscia di Gaza) – I palestinesi fuggiti dal raid israeliano in corso nel principale ospedale di Gaza hanno descritto nelle interviste di domenica arresti di massa e marce forzate davanti ai cadaveri, mentre le Nazioni Unite hanno affermato che Israele ora sta impedendo alla sua principale agenzia che aiuta i palestinesi di inviare aiuti alimentari a nel nord di Gaza: la sacca distrutta.

L'esercito israeliano ha affermato di aver ucciso più di 170 attivisti e arrestato circa 480 sospetti nel raid all'ospedale di Shifa iniziato lunedì, definendolo un duro colpo per Hamas e altri gruppi armati che secondo loro si sono raggruppati lì. la guerra Si sta avvicinando al traguardo dei sei mesi.

I combattimenti evidenziano la resilienza dei gruppi armati palestinesi nella parte gravemente devastata di Gaza, dove le forze israeliane sono state costrette a tornare dopo un periodo di combattimenti. Un raid simile nelle prime settimane di guerra.

Karim Ayman Hatat, che viveva in un edificio di cinque piani a circa 100 metri dall'ospedale, ha detto di essere rimasto in cucina per giorni mentre le esplosioni a volte facevano tremare l'edificio.

Sabato mattina presto, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'edificio e costretto decine di residenti ad andarsene. Ha detto che gli uomini sono stati costretti a spogliarsi e restare in mutande e quattro di loro sono stati arrestati. Gli altri furono bendati e fu loro ordinato di seguire un carro armato verso sud mentre intorno a loro risuonavano esplosioni.

“Di tanto in tanto, il carro armato spara un proiettile”, ha detto all'Associated Press. “Era per terrorizzarci.”

Domenica, aerei israeliani hanno lanciato diversi raid vicino all'ospedale Al-Shifa, che era in gran parte fuori servizio dopo il raid di novembre. Dopo aver affermato che Hamas mantiene lì da mesi un sofisticato centro di comando per le forze israeliane Rilevamento di un singolo tunnel Conduce ad alcune stanze sotterranee.

Nelle ultime settimane non è stato consegnato quasi nessun aiuto al nord di Gaza e a Gaza City, dove si trova la città di Shifa. L'area isolata ha subito una distruzione diffusa nei primi giorni del successivo attacco israeliano Attacco di Hamas il 7 ottobre Ciò scatenò la guerra.

Il direttore generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini ha dichiarato sui social media che Israele ha informato l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), a partire da domenica, che non avrebbe più accettato di inviare convogli alimentari dell’agenzia nel nord di Gaza.

“Ciò è oltraggioso e ostacola intenzionalmente gli aiuti salvavita durante una carestia provocata dall’uomo”, ha affermato. un'agenzia, Il più grande fornitore di aiuti umanitari a GazaIsraele lo accusa ripetutamente di avere legami con Hamas. Il governo israeliano non ha risposto immediatamente.

Palestinesi ispezionano i danni agli edifici residenziali dopo un attacco aereo israeliano a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, domenica 24 marzo 2024. (AP Photo/Fatima Shbair)

Lo hanno detto gli esperti La carestia è imminente nel nord di GazaPiù di 210.000 persone soffrono di una fame catastrofica.

Il giorno dopo essersi trovato vicino a circa 7.000 camion di aiuti umanitari in attesa di entrare a Gaza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha descritto la carestia come un “oltraggio morale”. Antonio Guterres Ha sollecitato un immediato cessate il fuoco umanitario, il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza e la rimozione degli “ostacoli” posti da Israele per consentire il flusso degli aiuti.

“Guardando Gaza, sembra che i quattro cavalieri della guerra, della carestia, dell’invasione e della morte stiano galoppando attraverso di essa”, ha detto Guterres in Egitto, aggiungendo che nulla giustifica la punizione collettiva dei palestinesi.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che cinque palestinesi feriti e intrappolati nell’ospedale Al-Shifa sono morti senza cibo, acqua o servizi medici. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha descritto le condizioni come “assolutamente disumane”.

Jamil Al-Ayoubi, che era tra le migliaia di persone che si sono rifugiate nell'ospedale Al-Shifa quando è iniziato l'attuale raid, ha detto che carri armati e bulldozer corazzati hanno preso d'assalto il cortile dell'ospedale e hanno schiacciato ambulanze e veicoli civili. Ha visto i carri armati calpestare i corpi di almeno quattro persone uccise nel raid.

Sabato l’esercito israeliano ha dichiarato di aver evacuato pazienti e personale medico dal pronto soccorso dell’ospedale Shifa perché i militanti si erano “barricati” lì e di aver allestito un sito alternativo per i pazienti gravemente feriti.

Abdel Radwan, che vive a circa 200 metri dall'ospedale, ha detto che le forze israeliane hanno preso d'assalto tutti gli edifici della zona, arrestato diverse persone e costretto il resto a camminare verso sud. Ha visto corpi nelle strade e diverse case rase al suolo.

Ha aggiunto: “Non hanno lasciato nulla di intatto”.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che l'esercito israeliano ha fatto irruzione domenica mattina presto negli ospedali Al-Amal e Al-Nasser nella città di Khan Yunis, nel sud del Paese, in mezzo a “bombardamenti molto intensi”. L'esercito israeliano ha annunciato operazioni a Khan Yunis contro le infrastrutture di Hamas, ma ha affermato che le forze non stanno attualmente lavorando negli ospedali. Hamas è stato accusato di usare gli ospedali come scudi.

Secondo le stime, la guerra ha provocato la morte di almeno 32.226 palestinesi Ministero della Sanità a Gaza. L’organizzazione non fa distinzione tra civili e combattenti nel bilancio delle vittime, ma afferma che donne e bambini costituiscono circa i due terzi dei morti.

Israele afferma di aver ucciso più di 13.000 militanti senza fornire prove. Attribuisce ad Hamas la responsabilità delle vittime civili e lo accusa di essere presente nelle zone residenziali.

Oltre l'80% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono fuggiti dalle proprie case, la maggior parte in cerca di asilo. Nella città di Rafah, nel sudChe Israele considera il prossimo obiettivo del suo attacco terrestre. Il primo ministro Benjamin Netanyahu Respinge gli appelli degli Stati Uniti Altri evitano di effettuare lì una grande operazione di terra, ritenendola necessaria per sconfiggere Hamas.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che domenica si recherà negli Stati Uniti su invito di Washington con l'obiettivo di preservare “la nostra capacità di acquisire sistemi aerei e munizioni” per la guerra e mantenere importanti relazioni con il più grande alleato di Israele.

L’attacco guidato da Hamas il 7 ottobre nel sud di Israele ha ucciso circa 1.200 persone, la maggior parte dei quali civili, e ha preso decine di ostaggi. Hamas detiene ancora circa 100 ostaggi e i resti di altri 30. La maggior parte degli altri sono stati rilasciati in cambio del rilascio di alcuni prigionieri palestinesi a novembre.

Stati Uniti, Qatar ed Egitto stanno cercando di mediare un altro cessate il fuoco e liberare i prigionieri.

Domenica, oltre il confine di Gaza, gli ebrei hanno celebrato la loro festa La più gioiosa delle festePurim, la storia biblica di come un complotto per sterminare gli ebrei fu sventato in Persia come garanzia della sopravvivenza ebraica.

La guerra ha scatenato instabilità in tutta la regione, incluso… Conflitto a bassa intensità Tra Israele e il gruppo libanese Hezbollah. Nella notte l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un impianto di produzione di armi di Hezbollah nella città di Baalbek, nel nord-est del Libano. Funzionari locali hanno detto che tre persone sono rimaste ferite. Hezbollah ha poi dichiarato di aver lanciato in risposta 60 razzi oltre confine. Non ci sono notizie di vittime israeliane.

Sami Magdy ha riferito dal Cairo. Abby Sewell ha contribuito a questo rapporto da Beirut.

