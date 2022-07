Home » Top News Guida definitiva per acquistare una stufe elettriche finto camino nel 2022 – I migliori 40 compilati! Top News Guida definitiva per acquistare una stufe elettriche finto camino nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Klarstein Studio 5 - Camino Elettrico, Termoventilatore, Caminetto Elettrico, Camino Finto con Effetto Fiamma, Potenza 900 o 1800 W, Lastra in Vetro, Telecomando, Timer Settimanale, Bianco 229,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RAFFINATO: Effetto fiamma realistica ed atmosfera da camino senza sporcare. Sul caminetto finto Studio 5 di Klarstein il calore è regolabile su 2 livelli con 900 oppure 1800 W di potenza.

ADATTO AD OGNI STAGIONE: il caminetto elettrico da terra offre un effetto fiamma indipendente dalla funzione riscaldamento. La gestione delle funzioni puó avvenire comodamente da remoto tramite il telecomando incluso.

LUMINOSITÀ INCLUSA: L'illuminazione del camino finto è regolabile su 5 livelli e può essere azionata indipendentemente dalla funzione riscaldamento.

EFFETTO FIAMMA REALISTICO: Le fiamme LED del camino elettrico da terra di Klarstein donano atmosfera anche nelle calde notti estive. La funzione termoventilatore, con i suoi due livelli, regala tepore durante le fredde giornate.

Klarstein Studio Light & Fire - Caminetto Elettrico, Camino Finto Effetto Fiamma, 1000/2000 Watt, Funzione Timer, Termostato, Alloggiamento in MDF, Incluso Telecomando, Light & Fire 2, Bianco 499,99 € disponibile 2 used from 373,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche APPARENTEMENTE REALE: l'elegante stufa a camino elettrico Klarstein Studio Light & Fire 2 evoca illusioni di fiamme realistiche in ogni stanza. La luce delicata imita fiamme apparentemente vere e diffonde istantaneamente un'atmosfera intima e romantica.

BASSO CONSUMO: Le fiamme LED a risparmio energetico del caminetto finto si vedono indipendentemente dalla funzione di riscaldamento, anche nelle calde notti estive. Il termoventilatore commutabile con 1000 o 2000 watt garantisce un piacevole calore.

TIMER: con il timer regolabile, le funzioni di illuminazione e riscaldamento possono essere facilmente programmate fino a una settimana in anticipo. Con i ceppi di ceramica dall'aspetto incredibilmente realistico, l'effetto fiamma del pannello riscaldante è un vero spettacolo.

UNICO: i caminetti elettrici da parete come Klarstein Light & Fire sono caratterizzati da un design unico, con un elegante e robusto alloggiamento bianco in MDF, che crea un'atmosfera elegante ovunque. L'aspetto moderno e raffinato è sottolineato dalle forme pulite.

FACILE E COMODO DA UTILIZZARE: il semplice funzionamento della stufa a camino elettrico avviene direttamente davanti al camino o comodamente tramite il telecomando, in modo che tutte le impostazioni possano essere effettuate comodamente dal divano.

HOMCOM Camino Elettrico da Terra con Effetto Fiamma Realistico, Timer e Telecomando, 1000W e 2000W, 79x26x77.5cm, Bianco e Nero 289,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ELEGANTE: Questo camino elettrico è dotato di un telaio esterno in legno MDF bianco, riscalda un'area di 20-25㎡ ed è dotato di due impostazioni di calore: 1000W e 2000W.

CONTROLLO INTELLIGENTE: La funzione di avvio adattivo selezionerà automaticamente la potenza di riscaldamento in base alla temperatura impostata e a quella dell’ambiente. Il termostato interno controlla che la temperatura rimanga tra 15℃ e 30℃ e spegne la stufa in caso di surriscaldamento. Include un telecomando multifunzione che funziona fino a 3m di distanza (necessarie 2 batterie AAA, non incluse).

FIAMMA REGOLABILE: L'effetto fiamma è realistico e la luce a LED è regolabile su 5 livelli. Puoi accendere la fiamma anche in maniera indipendente rispetto alla funzione riscaldante.

TIMER: Pianifica l'accensione del camino elettrico in un giorno specifico o per più giorni nella settimana. L'intervallo di tempo più lungo è di 23h e 50 minuti.

DATI TECNICI: Dimensioni complessive: 79L x 26P x 77.5Acm. Tensione in ingresso: 220-240V, 50Hz. NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 2

Klarstein Meran - Caminetto, Camino Elettrico, Effetto Fiamma, 950 o 1850 W, Termostato Continuo, InstaFire, Senza Fumo, Dimmerabile, Protezione Surriscaldamento, Bianco 94,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche APPARENTEMENTE REALE: il camino elettrico Meran di Klarstein evoca illusioni di fiamme realistiche in ogni stanza. La luce soffusa imita vere fiamme e pezzi di legna fumanti e diffonde istantaneamente un'atmosfera accogliente.

INDIPENDENTE DALLA FUNZIONE RISCALDAMENTO: Le fiamme si avvolgono indipendentemente dalla funzione di riscaldamento, anche nelle calde notti estive. Se lo si desidera, la funzione di riscaldamento commutabile, che riscalda le stanze con 950 o 1850 watt, assicura un piacevole calore.

REGOLABILE: Se lo si desidera, il calore può essere regolato utilizzando un termostato a variazione continua. Il funzionamento del camino elettrico viene azionato facilmente e direttamente sul dispositivo: gli interruttori sono nascosti discretamente dietro la porta del forno.

DESIGN: il design unico del camino in ghisa crea un ambiente accogliente ovunque. Grazie all'ampio vetro frontale, si ha una vista perfetta dei registri dall'aspetto realistico.

ATMOSFERA ROMANTICA: InstaFire dà immediatamente l'impressione di un fuoco ruggente senza alcun fuoco reale o fastidiosa fuliggine e incanta tutti. Il camino elettrico Meran di Klarstein: un culmine romantico in ogni abitazione!

HOMCOM Camino da Terra Elettrico Potenza 1000W / 2000W con Effetto Fiamma Luminosità Regolabile Ferro e Vetro 39×23×56.5cm 85,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CALORE CONFORTEVOLE - 2 livelli di potenza: 1000W o 2000W - Temperatura regolabile a piacimento

MULTIUSO - Con effetto fiamma, la luminosità della fiamma è regolabile

SICURO - Nessun rischio di scottature grazie al dispositivo di autospegnimento in caso di surriscaldamento

DI ALTA QUALITÀ – Realizzato in materiali eccellenti e lavorazione di prima classe - Con certificati LVD, EMC, ROHS, GS, ERP

Colore: Nero - Materiale: Ferro, plastica, vetro - Dimensione: 39 × 23 × 56.5cm - Potenza: 1000W / 2000W - Tensione d'ingresso: 220-240V - Frequenza: 50Hz - Lunghezza cavo: 155cm

KLARSTEIN Aosta Light & Fire - Caminetto Elettrico, Camino Finto Effetto Fiamma, Camino Elettrico 1000/2000W, Controllo Avviamento Adattivo, Timer, Custodia in MDF, Telecomando, Bianco 429,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EFFETTI FIAMMA REALISTICI: L'elegante caminetto finto Klarstein Aosta Light & Fire evoca illusioni di fiamme realistiche in ogni stanza. La luce delicata imita fiamme apparentemente vere e diffonde istantaneamente un'atmosfera intima e romantica.

FUNZIONE DI RISCALDAMENTO: Le fiamme si avvolgono indipendentemente dalla funzione di riscaldamento anche nelle notti estive e forniscono sempre romanticismo. Il calore della stufa a camino elettrico si diffonde nelle stanze con 1000 o 2000 watt.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO: Il finto camino puó essere gestito tramite il telecomando, ma ha anche altre funzioni: con il controllo di avvio adattivo può essere impostato da quale temperatura ambiente il camino deve scaldare automaticamente

PRATICO TIMER: Il tempo di riscaldamento può essere impostato con il pratico timer fino ad una settimana prima, tramite un termostato si può facilmente controllare la temperatura in qualsiasi momento. Un culmine romantico di fiamme e luce.

DESIGN: Il design impressionante della stufa finta con la robusta custodia in MDF si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, mentre il LED Ambient Light, grazie al Light & Fire Ambience Concept illumina ulteriormente l'ambiente quando necessario.

Stufetta a forma di lanterna, effetto fiamma, a LED, con telecomando, a basso consumo, 400 W, portatile 37,81 € disponibile 1 used from 25,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Economica e con un effetto di riscaldamento istantaneo. Una volta accesa, inizia a riscaldare e soffiare aria calda. È possibile regolare la temperatura fino a una temperatura molto calda di 35 °C, sul radiatore o sul telecomando in dotazione (funziona con 2 batterie AAA non incluse).

Design originale e romantico: si distingue per il suo design moderno che assomiglia a un camino. Dotata di un display a LED 3D, l'effetto fuoco (fiamma in movimento) può anche essere attivato senza riscaldamento, se si desidera semplicemente creare un'atmosfera romantica nella stanza.

Per la vostra sicurezza e protezione, è dotato di un sistema di chiusura automatica intelligente in caso di ribaltamento. C'è anche un timer di spegnimento automatico che potete impostare in un intervallo di tempo da 1 a 8 ore.

Grande comfort di utilizzo: controllo della temperatura regolabile di 15-35° con timer automatico e a distanza (1-8 ore), calore rapido e facile ovunque, perfetto per riscaldare piccoli ambienti o uno spazio personale. Può essere utilizzato con o senza calore.

Klarstein Kaprun - Camino Elettrico, Caminetto Elettrico con Effetto Fiamma, Camino Finto, Decorazioni in Pietra, Polystone, Telecomando, 1800W Nero/Marrone 219,99 € disponibile 2 new from 219,99€

1 used from 180,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche REALISTICO: l'elegante caminetto finto Klarstein Kaprun evoca illusioni di fiamme realistiche in ogni stanza. La luce delicata simula l'effetto di fiamme reali e diffonde istantaneamente un'atmosfera intima e romantica.

RISPARMIO ENERGETICO: Le fiamme LED a risparmio energetico del caminetto elettrico da parete si muovono indipendentemente dalla funzione di riscaldamento, anche nelle notti estive miti. La funzione riscaldamento a due stadi garantisce un piacevole calore, con una capacità fino a 1800 watt.

TIMER: il camino elettrico da parete può essere programmato fino ad una settimana in anticipo tramite un timer regolabile. Il termostato integrato misura la temperatura ambiente attuale, rileva anche un abbassamento di temperatura e spegne il dispositivo.

DESIGN UNICO: crea un'atmosfera elegante ovunque. Grazie al materiale Polystone utilizzato, anche le pietre sembrano reali, l'aspetto esteriore trasuda l'intimità accogliente di un vero camino.

INCL. TELECOMANDO: Il funzionamento del camino elettrico viene gestito direttamente dal dispositivo o tramite il telecomando, in modo che tutte le impostazioni possano essere effettuate comodamente dal divano.

KLARSTEIN Lienz - Caminetto Elettrico con Effetto Fiamma a LED, 1800 W, Camino Elettrico con 2 Livelli Calore: 900 o 1800 W, OpenWindowDetection, Timer, Telecomando, Effetto Pietra, Noce 229,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EFFETTO FIAMMA REALISTICO: Una sensazione di stile con dimensioni compatte senza fumo e fuoco. L'elegante caminetto finto klarstein Lienz evoca in ogni stanza illusioni di fiamma realistiche: un tocco di romanticismo moderno!

EFFETTO FIAMMA REALISTICO: Una sensazione di stile con dimensioni compatte senza fumo e fuoco. L'elegante caminetto finto klarstein Lienz evoca in ogni stanza illusioni di fiamma realistiche: un tocco di romanticismo moderno!

PER TUTTO L'ANNO: La luce soffusa imita in modo realistico fiamme reali e tronchi incandescenti e diffonde un'atmosfera accogliente. Fuoco tutto l'anno: le fiamme a LED lampeggiano in modo del tutto indipendente dalla funzione di riscaldamento, anche nelle calde notti estive.

FUNZIONE RISCALDAMENTO CON TIMER: La funzione di riscaldamento a due stadi commutabile, con una potenza di 900 o 1800 watt a due livelli, fornisce un piacevole calore. Con il timer settimanale regolabile è possibile programmare tempi di riscaldamento indipendenti per ogni giorno della settimana.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE: un termostato integrato regola automaticamente la potenza termica, mentre Open Window Detection consente di risparmiare costi superflui rilevando un rapido abbassamento della temperatura e spegne automaticamente la stufa a camino elettrico.

KLARSTEIN Vulsini - Camino Elettrico, 1700/1900 W, Fino 38 m², Caminetto Elettrico con Effetto Fiamma Realistico, Camino Finto con 2 Livelli Riscaldanti, LED, Telecomando, Timer, Bianco, Hideaway 319,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATMOSFERA ACCOGLIENTE: godetevi un falò senza fumo e calore con i caminetti elettrici di Klarstein. Lasciatevi incantare dall'effetto fiamma realistico e abbandonatevi al relax con il partner o la famiglia nel vostro nuovo posto preferito.

FIAMME LED: le fiamme LED sulla stufa a camino elettrico possono essere impostate indipendentemente dalla funzione riscaldante su diversi livelli di intensità luminosa. In giorni freddi, la funzione riscaldante attivabile assicura il tepore necessario.

TELECOMANDO: la gestione del camino finto Vulsini avviene direttamente sul dispositivo o con il comodo telecomando. Con la funzione timer integrata è possibile programmare lo spegnimento automatico tra 30 minuti e 9 ore.

TIMER SETTIMANALE: inoltre, la stufa con legna finta permette di programmare un timer settimanale, in modo da definire gli intervalli di riscaldamento in base alle vostre necessità e preferenze. Trovate la temperatura giusta per voi tra 17 e 27 °C.

STABILE: Il caminetto finto Vulsini convince anche con il suo elegante alloggiamento in pannelli MDF. Per creare un'atmosfera da vero camino basta mettere un paio di ceppi nel vano sotto al braciere.

KLARSTEIN Chamonix - Camino Elettrico, Caminetto con Riscaldamento Attivabile, Camino Finto 2000W, 5 Livelli Luminosità, Termostato, Timer Settimanale, Telecomando, ProtezioneSurriscaldamento, Bianco 369,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN: lo Chamonix è un caldo caminetto finto, che dona alla tua casa un fascino accogliente e romantico. L'ampia superficie superiore offre spazio a sufficienza per ospitare candelabri, foto o libri che trovano un posto particolare in casa tua.

STABILE: L'alloggiamento del finto camino è interamente realizzato in robusto legno laccato, che sottolinea la sua impressione autentica. Subito pronto per l'uso dopo il disimballaggio: tutto ciò che devi fare è trovare un posto adatto e una presa.

DECORAZIONE: questa stufa a camino elettrico simula l'immagine di fiamme ardenti e legna incandescente. Con lo Chamonix di Klarstein il comfort entra in casa tua. Tuttavia lo Chamonix non è solo una decorazione carina e un podio per oggetti da esposizione.

POTENZA: mediante un solo pulsante sulla stufa finta a legna puoi accendere il termoventilatore con due livelli, che riempirà la tua casa con un calore percepibile. Alternativamente 1000 o 2000 Watt di potenza forniranno il calore per raggiungere la temperatura desiderata.

TERMOSTATO: tramite il termostato integrato potrai impostare comodamente la temperatura desiderata. Grazie al comando adattativo start control, il caminetto si accende e si spegne automaticamente per raggiungere la temperatura impostata.

KLARSTEIN Lausanne Vertical - Caminetto Elettrico, a Parete, Camino Finto Effetto Fiamma, Camino Elettrico con 2 Livelli di Potenza: 1000 o 2000 W, Telecomando, Verticale, Bianco 226,99 €

219,99 € disponibile 2 used from 180,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ROMANTICISMO IN CASA: tecnologia moderna in un alloggiamento salvaspazio. Il camino elettrico da parete verticale Lausanne di Klarstein con il suo riscaldatore di ventole integrato fornisce un calore confortevole e risveglia il fuoco con la semplice pressione di un pulsante senza fumo e fuoco.

CALORE PIACEVOLE: Il semplice ed elegante caminetto finto a parete Klarstein con il suo riscaldatore opzionale da 1000 o 2000 Watt, fornisce un tepore accogliente che dissipa istantaneamente il calore e crea un ambiente rilassante in pochi minuti.

ATMOSFERA DA CAMINO PER TUTTO L'ANNO: Particolarmente impressionanti risultano i pezzi di legno decorativi, che sono gradevolmente messi in scena con l'illusione della fiamma. La funzione di regolazione della luminosità garantisce un'atmosfera ancora maggiore, operabile separatamente dal riscaldamento.

BELLISSIMO DESIGN: Il frontale in vetro conferisce al camino elettrico una cornice di lusso. Cosí tutti gli sguardi sono indirizzati direttamente all'illusione delle fiamme nel suo centro. Che si accendono, grazie a un comando separato, indipendentemente dal riscaldamento.

COMANDI PRATICI: Le funzioni operative del caminetto a parete elettrico verticale salvaspazio, così come la modalità dimmer, sono facilmente eseguibili tramite il telecomando in dotazione o direttamente tramite gli interruttori sul camino e garantiscono ore di relax.

Klarstein Villach - Camino Elettrico, Caminetto Elettrico con Effetto Fiamma, Camino Finto, Decorazioni in Pietra, Polystone, Telecomando, 1800W, Rosso/Marrone 259,99 € disponibile 2 used from 213,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche REALISTICO: l'elegante caminetto finto Klarstein Villach evoca illusioni di fiamme realistiche in ogni stanza. La luce delicata simula l'effetto di fiamme reali e diffonde istantaneamente un'atmosfera intima e romantica.

RISPARMIO ENERGETICO: Le fiamme LED a risparmio energetico del caminetto elettrico da parete si muovono indipendentemente dalla funzione di riscaldamento, anche nelle notti estive miti. La funzione riscaldamento a due stadi garantisce un piacevole calore, con una capacità fino a 1800 watt.

TIMER: il camino elettrico da parete può essere programmato fino ad una settimana in anticipo tramite un timer regolabile. Il termostato integrato misura la temperatura ambiente attuale, rileva anche un abbassamento di temperatura e spegne il dispositivo.

DESIGN UNICO: crea un'atmosfera elegante ovunque. Grazie al materiale Polystone utilizzato, anche le pietre sembrano reali, l'aspetto esteriore trasuda l'intimità accogliente di un vero camino.

INCL. TELECOMANDO: Il funzionamento del camino elettrico viene gestito direttamente dal dispositivo o tramite il telecomando, in modo che tutte le impostazioni possano essere effettuate comodamente dal divano.

Klarstein Elbrus - Camino Elettrico, Caminetto con 2000 W, Tecnologia LED, Camino Finto con Telecomando, Bianco 229,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ACCOGLIENTE: un'atmosfera da sogno tutto l'anno: goditi lo spettacolo delle fiamme senza fumo o calore con il caminetto finto Elbrus di Klarstein.

PRESTAZIONI ELEVATE: i 2 livelli riscaldanti dela stufa a camino elettrico con 1000 o 2000 Watt assicurano un fantastico tepore per la tua casa.

TIMER: con l'aiuto della funzione timer integrata, è possibile impostare comodamente gli orari di accensione e spegnimento per tutta la settimana e la relativa temperatura di riscaldamento.

MASSIMO COMFORT: inoltre, i caminetti elettrici Elbrus presentano una protezione integrata contro il surriscaldamento per la massima sicurezza e un telecomando per il massimo comfort.

QUALITÀ: nel 2008, Klarstein ha iniziato a rivoluzionare il mondo dei prodotti per la casa. Nel tempo, il mix di materiali di alta qualità e design moderno e senza tempo ci ha permesso di dare forma a una gamma impressionante, in costante crescita.

Klarstein Kamini FXL 2G - Camino Elettrico, Inserto per Caminetto Elettrico, Camino Finto con 1800 W di Potenza Riscaldante, Temperatura: 15-30 °C, Effetto Fiamma LED 3D, Nero 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IN TOTALE SICUREZZA: un caminetto finto dal look rustico, con funzione riscaldante ed effetto fiamma, crea un'atmosfera da sogno semplicemente premendo un tasto, senza il rischio di un fuoco vero. Un altro vantaggio dei caminetti elettrici è la sicurezza, soprattutto per genitori e proprietari di animali domestici.

LUCE SUGGESTIVA: la luce soffusa che si sposta sulla legna finta della stufa crea un effetto incredibilmente realistico. Così potrai goderti tutto il fascino di un camino finto Klarstein anche nelle calde notti estive.

FUNZIONE RISCALDANTE: i camini elettrici come questa stufa con finta legna di Klarstein assicurano un'atmosfera da sogno e un piacevole calore in inverno. Selezionando solo l'illuminazione, la bellezza delle fiamme della stufa a camino elettrico è disponibile anche durante l'estate.

PULIZIA E PRATICITÀ: la pulizia dei camini elettrici non è paragonabile a quella di un tradizionale caminetto. Non dovrai rinunciare al piacere di una luce soffusa, ma ti risparmierai fuliggine e sporco. Così il dispositivo sarà sempre pulito.

QUALITÀ: nel 2008, Klarstein ha iniziato a rivoluzionare il mondo dei prodotti per la casa. Nel tempo, il mix di materiali di alta qualità e design moderno e senza tempo ci ha permesso di dare forma a una gamma impressionante, in costante crescita.

KLARSTEIN Etna - Camino Elettrico, Caminetto, 2 Livelli Riscaldamento: 900/1800 W, OpenWindow Detection, Camino Finto Effetto Fiamma LED, Riscaldamento Attivabile, 5 Livelli Luminosità,Grigio/Marrone 239,99 € disponibile 2 used from 196,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ELEGANTE: simile a un vero camino dalle dimensioni compatte senza fumo e fuoco. L'elegante caminetto finto Etna di Klarstein imita illusioni di fiamma in ogni stanza. La luce soffusa simula fiamme e tronchi di legno ardenti.

BAGLIORE DEL FUOCO TUTTO L'ANNO: le fiamme a LED guizzano su questo finto camino anche durante le tiepidi notti estive indipendentemente dalla funzione di riscaldamento. Il riscaldamento attivabile su 2 livelli da 900 o 1800 Watt garantisce un piacevole calore.

TIMER SETTIMANALE: con il timer settimanale impostabile sulla stufa finta a legna è possibile programmare in modo indipendente la durata del riscaldamento per ogni giorno della settimana. Così si trova un piacevole tepore quando ci si alza al mattino o si ritorna a casa la sera.

UTILIZZO SEMPLICE: La stufa a camino elettrico può essere comandata sia tramite il telecomando in dotazione sia tramite il pannello di controllo sul dispositivo. Un termostato incorporato regola la potenza, mentre l'OpenWindow Detection fa risparmiare costi inutili.

KLARSTEIN Kamini FX - Inserto Camino Elettrico, Caminetto Elettrico con Funzione Riscaldamento Commutabile, 1000 o 2000 Watt, Camino Finto con Effetto Tronchi Ardenti, Facile da Pulire, Nero, 65 cm 129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATMOSFERA ROMANTICA: Elegante caminetto finto per piacevoli momenti intorno al fuoco; Multiuso adatto a camini fissi o mobili. Pulizia semplice non lascia fuliggine o ceneri.

CALORE REGOLABILE: l'inserto per caminetti elettrici offre la possibilità di regolare il calore con una potenza di 1000 o 2000 watt. Offre un'illusione autentica di fiamma con illuminazione economica di 2W LED

INSERTO CAMINO ELETTRICO: con illuminazione e funzione per riscaldare commutabile, la stufa presenta una finta legna per ardere che non lascia cenere né fuliggine. Funzione per riscaldare opzionale tra 1000 o 2000 W

ATMOSFERA ROMANTICA DA CAMINO: La stufa a camino elettrico Klarstein Kamini FX funziona pigiando semplicemente un pulsante e non vi è bisogno di accendere il fuoco. Può essere usato non solo in camini, ma anche in qualsiasi altra stanza.

DESIGN COMPATTO: Grazie al peso contenuto, il camini elettrici possono essere trasportati facilmente e posizionati ovunque. L'uso dell'inserto per caminetto Klarstein Kamini FX è reso facile da quattro switch touch facilmente accessibili.

KLARSTEIN Lausanne - Caminetto Elettrico, a Parete, Effetto Fiamma, 2 Livelli: 1000 o 2000 W, LED Sfondo 7 Colori, Telecomando, Orizzontale, Bianco 201,99 € disponibile 2 new from 201,99€

3 used from 161,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ACCOGLIENTE: Con il camino elettrico da parete KLARSTEIN Lausanne potrete creare l'atmosfera giusta in ogni periodo dell'anno. Grazie al look moderno, le ridotte misure di ingombro e la possibilitá di collocazione su parete, il dispositivo si adeguerá senza problemi a qualsiasi tipo di arredamento, in maniera del tutto salvaspazio e garantendo un'atmosfera sempre accogliente.

NON SOLO IN INVERNO: A prescindere dalla stagione e dalla temperatura esterna, potrete azionare il caminetto finto in qualsiasi periodo dell'anno senza dover necessariamente attivare la funzione di riscaldamento. L'effetto fiamma indipendente infatti vi consentirá di creare un ambiente accogliente, domestico e romantico anche quando non serve alcun riscaldamento.

POTENTE: In base alle temperature e le necessitá, potrete raggiungere velocemente e facilmente la temperatura desiderata selezionando tra i due livelli di potenza: 1000 o 2000 Watt.

PRATICO: Le diverse funzioni del caminetto elettrico da parete e la regolazione possono essere gestite comodamente da remoto servendovi del pratico telecomando fornito alla consegna, senza dover interrompere dunque le vostre attivitá o il vostro relax.

COLORATO: Il dispositivo vi offre, oltre alla pietra decorativa e all'effetto fiamma, anche la possibilitá scegliere tra 7 diversi colori per lo sfondo, in base al vostro gusto. Cosí potrete godervi il relax e sorprendere chiunque con il vostro caminetto elettrico Lausanne di KLARSTEIN!

KLARSTEIN Bormio Smart - Camino Elettrico, Caminetto Elettrico con Termostato, 950/1900W, Timer Settimanale, OpenWindow Detection, Controllo App, Camino Finto Effetto Fiamma, Vano Ceppi, Bianco 279,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EFFETTO FIAMMA REALISTICO: il caminetto finto di Klarstein porta un realistico effetto fiamma in ogni stanza. La luce delicata simula perfettamente delle fiamme vere, mentre i ceppi ardenti diffondono un'atmosfera romantica e pacifica.

POTENTE: se attivata, la funzione riscaldante del finto camino distribuisce calore con una potenza di 950 o 1900 Watt. Il termostato misura la temperatura e l'OpenWindow Detection rileva un rapido abbassamento della temperatura e spegne automaticamente il camino.

TIMER SETTIMANALE: un timer settimanale su questa stufa a camino elettrico permette di programmare intervalli di riscaldamento per ogni giorno della settimana. L'utilizzo è facilissimo: potete controllare il camino dal dispositivo o comodamente con il telecomando incluso.

DESIGN: il design classico dei caminetti elettrici Bormio Smart colpisce per le linee pulite e l'eleganza minimalista. Il pannello di controllo coperto e il vano per i ceppi completano alla perfezione l'aspetto armonico del camino.

MODERNO: non importa se il vostro arredamento è rustico o moderno: la stufa finta a legna di Klarstein crea un ambiente romantico ovunque e, anche senza fiamme e fuliggine, dona l'impressione di trovarsi davanti a un camino scoppiettante.

Deuba Caminetto Elettrico Fiamma LED Effetto Reale Camino 2000W Protezione dal Surriscaldamento Nero 69,95 €

65,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PIACEVOLI ORE DI CALORE: Trascorri ore piacevoli in terrazza o in salotto con il nostro caminetto elettrico Monzana, con termoventilatore integrato ed effetto fiamma a LED.

REGOLABILE: Grazie alla regolazione del calore con 2 modalità, è possibile impostare il calorifero a camino a 1000W o 2000W. Questo vi permette di regolare la temperatura secondo le vostre necessità.

ATMOSFERA RILASSANTE: Lo speciale design vintage fa sembrare la stufa efettrica un vero camino e le fiamme a LED forniscono un effetto fuoco incredibilmente reale, senza la fatica di dover portare le legna in casa.

SICUREZZA: Per sicurezza, la stufetta è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. Questo vi permette di rilassarvi senza preoccupazioni mentre vi godete il calore del riscaldamento elettrico a camino.

DATI TECNICI: Dimensioni (AxPxL): 56,5x24x39cm | Materiale: plastica, metallo | LED a risparmio energetico | Max. Potenza: 2000W | Colore: Nero

KLARSTEIN Bormio - Camino Elettrico, Caminetto Elettrico Programmabile, Rilevamento Finestre Aperte, Camino Finto Effetto Fiamma Realistico, Cassetto Legna, Telecomando, 49 x 79 x 35,5 cm, Bianco 269,99 € disponibile 2 used from 221,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATMOSFERA ACCOGLIENTE: il caminetto elettrico da terra di Klarstein porta un realistico effetto fiamma in ogni stanza. La luce delicata simula perfettamente delle fiamme vere, mentre i ceppi ardenti diffondono un'atmosfera romantica e pacifica.

TERMOSTATO INTEGRATO: se attivata, la funzione riscaldante distribuisce calore con una potenza di 950 o 1900 Watt. Il termostato misura la temperatura e l'OpenWindow Detection rileva un rapido abbassamento della temperatura e spegne automaticamente il caminetto finto.

TIMER SETTIMANALE: un timer settimanale permette di programmare intervalli di riscaldamento per ogni giorno della settimana, per trovare sempre una casa calda ad attendervi, senza dover lasciare il dispositivo acceso.

FACILE UTILIZZO: l'utilizzo è facilissimo sia con gli interruttori sul dispositivo, che in piena comodità con il telecomando incluso.

DESIGN CLASSICO: il design classico del camino elettrico da terra di Klarstein colpisce per le linee pulite e l'eleganza minimalista. Il pannello di controllo coperto e il vano per i ceppi completano alla perfezione l'aspetto armonico del camino.

Bakaji Camino Elettrico CHICAGO con Cornice Legno Caminetto 1800W Completo di Mobile, Silenzioso Design Retrò, Stufa a parete da Incasso (Chicago) 379,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Stufa elettrica Caminetto Chicago effetto Fuoco Realistico a LED con Cornice in Legno Mobile Binco, tutto il necessario per arredare in modo elegante e fine qualsiasi tipo di ambiente. Stufa dal design moderno che si incastra a muro oppure in cornice.

✅ Per le sue forme si adatta per ogni tipo di ambiente, dal classico al moderno e con 1800W di potenza distribuiti su due elementi da 900 w ciascuno, Riscalda in modo più che ottimale la stanza o un ambiente di 20-30 mq.

✅ Il mobile cornice DA VINCI ha una dimensione di 110 cm di Larghezza x 96 cm di Altezza x 36 cm di Profondità , Il rivestimento del caminetto è interamente in legno MDF robusto laccato di bianco, il che rende l'impressione autentica del vero camino.

✅ Gli interni del camino imitano le braci incandescenti, sopra le quali sono simulate le fiamme scintillanti. Grazie all'effetto puramente ottico, il design autentico e le fiamme realistiche, difficile distinguerlo da un camino a legna. L'illuminazione a led inoltre, permette un risparmio energetico non indifferente.

✅ Dimensioni del Mobile Cornice DA VINCI: 110 x 96 x 36 cm - Dimensioni del Caminetto: 23 x 67 x 62 cm . La parte superiore della cornice di grandi dimensioni offre molto spazio per portacandele o foto che meritano un posto speciale in casa.

Klarstein Lausanne Long - Camino Elettrico, Effetto Fiamma, Caminetto Elettrico con 2 Livelli di Calore, Oblò in Vetro Indurito, Luminosità Regolabile, Telecomando, Montaggio a Parete, 1600 W, Bianco 309,99 € disponibile 2 used from 234,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche EFFETTO FIAMMA: il camino elettrico da parete Lausanne Long di Klarstein crea un’atmosfera incantata grazie al suo effetto fiamma. È possibile attivare solo la funzione stufa, che irradia subito calore, con una potenza fino a 1600 W.

IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA: in pochi minuti si crea un ambiente confortevole e rilassante. Oltre al calore regolabile su 2 livelli, è possibile impostare in modo flessibile la luminosità del caminetto finto.

PRATICO UTILIZZO: i caminetti elettrici da parete possono essere controllati tramite i pulsanti nella parte posteriore, ma anche tramite il telecomando in dotazione. Il camino Klarstein Lausanne Long convince anche grazie al suo aspetto moderno e di elevata qualità.

VETRO: Realizzato interamente in vetro, appare elegante anche quando è spento ed è un vero gioiello su qualsiasi parete. Da acceso irradia il fascino di un fuoco vivente. Grazie al materiale di montaggio in dotazione, il caminetto elettrico da parete può essere facilmente installato.

Jarka&Co Caminetto elettrico da 58 cm, stufa a camino con telecomando, stufetta per interni portatile autoportante, Scelta del Regalo di Natale 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPLETO DI FUNZIONALITÀ con telecomando, timer e controllo del termostato, per un riscaldamento supplementare in qualsiasi piccolo spazio interno fino a 37 m²

Le OPZIONI DI RISCALDAMENTO da 900w o 1800w offrono una scelta di calore assistito da ventola che fornisce un calore ottimale lasciando le superfici esterne fresche al tatto

AUTENTICO EFFETTO FIAMMA LED e realistici ceppi ardenti con luminosità regolabile catturano tutta la bellezza di un vero fuoco di legna anche senza il calore

L'INTERRUTTORE TERMICO DI SICUREZZA spegne automaticamente l'unità in caso di surriscaldamento garantendo la tua sicurezza

DESIGN LEADER DELLA CLASSE con praticità plug and play e suggerimenti di installazione facili da seguire

M.C.Haus Camino Elettrico Touch Screen Pannello in Vetro con Inserto a Fiamma Colorata Riscaldatore a Parete Telecomando con Crystal LogSet,900W/1800W (102 cm, NERO) 329,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Decorazione moderna per la casa, tecnologia LED a risparmio energetico al 100%. Fiamma LED più luminosa e realistica: 9 opzioni di colore. Impostazione luminosa: 5 livelli.

Inserto per camino elettrico montato da incasso, scegli qualsiasi stile che ti piace. Materiale del pannello frontale: pannello di visualizzazione in vetro intero.

Il camino elettrico con termostato può controllare la temperatura ambiente da 16,7 °C a 60 °F. Impostazione timer: da 1 a 8 ore; fornisce calore supplementare fino a 400 mq. ft. hanno dispositivo di taglio di sicurezza per protezione da surriscaldamento.

Specifiche: 1800 W/900 W, alta/bassa; tensione: 220/240 V 50 hz; dimensioni del prodotto: 101,6 x 43 x 14 cm; dimensioni dell'inserto: 91,7 x 41,3 x 13,5 cm. Facile da installare e disinstallare con istruzioni dettagliate.

Nota: solo quando l'impostazione della temperatura è superiore alla temperatura ambiente, la funzione di riscaldamento funzionerà. Batterie del telecomando non incluse. Avete domande prima o dopo l'acquisto, non esitate a contattarci. READ Atleta del Maryland, Mark Durjan concorda le parti reciproche; Danny Manning è stato nominato capo allenatore ad interim

Caminetto Elettrico TAGU Larsen - Camino Elettrico con riscaldamento, 1500W, Programmabile a 7 giorni, Termostato Digitale, Telecomando (Bianco Puro) 669,78 €

479,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Progettato in Europa: tutti i caminetti elettrici TAGU sono progettati in Europa e hanno una garanzia illimitata di due anni, direttamente dal produttore.

Funziona con o senza riscaldamento: usa il camino elettrico senza riscaldamento, solo per dare atmosfera all’ambiente, oppure scalda la tua stanza con il riscaldamento incorporato da 1500W. È silenzioso e ha un consumo energetico di 1,5kWh, il più basso sul mercato.

Controllo della temperatura per il risparmio energetico: puoi impostare la temperatura in modo preciso grazie al termostato incorporato, mentre la programmazione avanzata a 7 giorni ti permette di impostare un piano di riscaldamento automatico per ogni giorno della settimana.

Tecnologia LED: l’effetto fiamma funziona con meno di 10W. Puoi regolare la luminosità delle fiamme in modo da adattarle perfettamente all’ambiente.

Telecomando: controlla tutte le funzioni del tuo caminetto elettrico con il telecomando Powerflame in dotazione

RICHEN Camino elettrico Argon – Caminetto elettrico con riscaldamento, illuminazione a LED, effetto fiamma 3D & telecomando – Bianco 699,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QUALITÀ E SICUREZZA: Con un caminetto elettrico della marca RICHEN, si può godere di un'atmosfera calda senza rischi

FUOCO DEL CAMINO: Il caminetto elettronico ha un realistico effetto fuoco 3D, regolabile elettricamente in 4 fasi. La potenza termica del caminetto è regolabile in due fasi (1-2 kW)

LED CHE CAMBIANO COLORE: La fascia luminosa a LED del caminetto permette di cambiare in qualsiasi momento tra 13 colori suggestivi

TELECOMANDO: Il telecomando con display LCD in dotazione consente di controllare e regolare facilmente l'effetto della fiamma, il termoventilatore, la temperatura, il timer e l'illuminazione

DETTAGLI: le dimensioni del caminetto da pavimento sono 876 x 1221 x 288 mm (H x L x P). Il rivestimento del caminetto in MDF è verniciato bianco opaco

RICHEN Camino elettrico Hikaru – Caminetto elettrico con riscaldamento, illuminazione a LED, effetto fiamma 3D & telecomando, colore bianco 649,00 € disponibile 1 used from 379,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QUALITÀ E SICUREZZA: Con un caminetto elettrico della marca RICHEN, si può godere di un'atmosfera calda senza rischi

FUOCO DI CAMINO: Il caminetto elettronico ha un realistico effetto fuoco di camino in 3D. Questo è dimmerabile elettricamente in 4 fasi. La potenza di riscaldamento del termocamino è commutabile in due fasi (1-2 kW)

HA PORTATO IL CAMBIO DI COLORE: La fascia luminosa a LED del camino decorativo permette di cambiare in qualsiasi momento tra 13 colori atmosferici

CONTROLLO A REMOTO: Con il telecomando con display LCD in dotazione, l'effetto fiamma, il riscaldatore del ventilatore, la temperatura, il timer e l'illuminazione possono essere facilmente controllati e regolati

DETTAGLI: Le dimensioni del camino verticale sono 988 x 1100 x 314 mm (A x L x P). Il rivestimento del caminetto in MDF del termocamino è verniciato bianco opaco

GLOW FIRE Mars camino elettrico con riscaldamento, camino a parete con LED | fuoco artificiale con termoventilatore commutabile: 750/1500 W | telecomando, 126 cm, nero, decorazione in legno 299,90 € disponibile 3 new from 299,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caminetto decorativo nero da parete, per renderlo operativo basta un collegamento alla presa normale

Caminetto nero da parete, la funzione riscaldamento può essere controllato indipendentemente dall'effetto della fiamma

Caminetto elettrico nero da parete e tutte le funzioni possono essere comodamente azionate con il telecomando in dotazione

Caminetto elettrico da parete dotato di utile funzione timer, spegnimento automatico dopo 0,5 - 7,5 ore

Caminetto elettrico da parete dotato di utile funzione timer, spegnimento automatico dopo 0,5 - 7,5 ore

HOMCOM Camino a Bioetanolo da Tavolo con Bruciatore da 0.4L, Biocamino in Acciaio e Vetro per Interni ed Esterni, 20x20x33cm, Argento 64,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SICURO: Questo caminetto da tavolo funziona con bioetanolo, che non genera emissioni pericolose.

USO INTERNO ED ESTERNO: Dato che non richiede un sistema di ventilazione, questo piccolo camino a bioetanolo può essere usato sia in ambienti interni sia all'aperto.

FIAMMA VERA: Il bruciatore di questo biocamino ha una capacità di 0.4L e quando è completamente pieno la fiamma può durare fino a 2 ore.

DESIGN ACCATTIVANTE: Questo caminetto a bioetanolo da tavolo crea un'atmosfera romantica e rilassante in ogni ambiente.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 20L x 20P x 33Acm. Area di copertura: 15㎡.

