Guida definitiva per acquistare una telecamera di sorveglianza con sim nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore telecamera di sorveglianza con sim? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi telecamera di sorveglianza con sim venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa telecamera di sorveglianza con sim. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon.

4G/3G LTE Telecamera con Sim Esterno, Ctronics 1080P videocamera sorveglianza da esterno con 30m di visione notturna a colori, rilevamento di persone, audio bidirezionale, SIM inclusa, IP66(No Wi-Fi) 99,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【LTE 3G/4G SIM Card & Collegamento del cavo di rete】La telecamera con sim Ctronics funziona su reti 3G/4G LTE. Contiene schede SIM, che fornisce un traffico dati di prova di 100MB per 7 giorni. Non è richiesto il WiFi, il che la rende ideale per aree esterne con accesso a Internet limitato o assente, come garage, fattorie, porte d'ingresso, cortili e giardini. La telecamera di sicurezza CCTV 3G/4G supporta anche una connessione via cavo di rete, offrendo più scelte di connessione.

【Visione notturna a colori fino a 30m IR & 1080P FHD】Con luci infrarosse incorporate e LED bianchi, questa telecamera di sicurezza può fornire una chiara visione notturna IR e visione notturna a colori fino a 30 metri. Inoltre, è possibile impostare un allarme vocale personalizzato per avvertire gli intrusi indesiderati durante la notte. Questa telecamera lte ha una risoluzione massima di 1920x1080P, un obiettivo da 3,6 mm e un sensore sensibile per una qualità dell'immagine chiara e uniforme.

【Rilevamento umano & audio bidirezionale】La 4G telecamera può distinguere tra persone e animali, il che aiuta a ridurre i falsi allarmi causati da pioggia, foglie e insetti del 95%. Una volta che viene rilevato un movimento, un messaggio verrà inviato al tuo telefono istantaneamente. È anche possibile impostare le notifiche via e-mail. Con un microfono e altoparlanti incorporati, la telecamera sim esterno permette di conversare in tempo reale con i visitatori o il postino quando si è fuori.

【Archiviazione su scheda micro SD e accesso remoto】 Questa telecamera di sorveglianza esterna supporta la memorizzazione su micro SD card fino a 64GB (non inclusa); non supporta il cloud storage. Quando la scheda SD è piena, le nuove registrazioni sovrascriveranno quelle vecchie. Questa telecamera con sim 4g da esterno è compatibile con il servizio P2P e supporta i sistemi iOS/Android/Windows ("HiP2P"/"CTRONICS"). Puoi anche riprodurre i video sul tuo cellulare/PC in qualsiasi momento.

【Grado di impermeabilità IP66 & Materiale in metallo】La telecamera 3g 4g sim card è dotata di un involucro esterno resistente alle intemperie classificato IP66, quindi funziona bene anche in condizioni climatiche estreme (-10°C ~ 60°)). Inoltre, la telecamera di sorveglianza è fatta interamente di metallo, il che offre una buona dissipazione del calore e migliora notevolmente la durata della telecamera 4G. Quando l'umidità di lavoro è 10% ~ 80%, il guscio della telecamera fa meno condensa.

Ctronics 3G/4G LTE SIM Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 20m, FHD 1080P PTZ Telecamera Sorveglianza Pan 355°/Tilt 90°, Auto Tracking, Rilevazione Umana, Audio Bidirezionale(NO Wi-Fi) 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Rete 3G/4G-LTE Tramite Scheda SIM & Cavo di Rete】 Questa telecamera di sicurezza esterna è supportata da una scheda SIM 4G-LTE o 3G o da un cavo di rete. Non è necessario il Wi-Fi.(Il WiFi non è disponibile) Puoi accedervi in qualsiasi momento e ovunque tramite il tuo telefono. Questa telecamera di sorveglianza Ctronics 4G equipaggia con la scheda SIM con un piano dati cellulare (include i dati di test di 100 m per 30 giorni).

【Rilevamento Umano & Auto-Tracking】 Grazie all'algoritmo di apprendimento avanzato AI integrato, questa pt telecamera esterno rileva in modo intelligente solo le persone, riducendo fino al 95% i falsi allarmi causati da pioggia, foglie, animali e insetti. Inoltre, questa videocamera 360 gradi 4G può tracciare automaticamente i movimenti umani. Ovunque tu sia, lo è anche la telecamera.

【20M Visione Notturna Colorata & Audio a 2 Vie】Questa telecamera con sim ha due modalità di visione notturna: visione notturna colorata e IR. Con il design a doppia fonte di luce e 4 proiettori e 5 luci a infrarossi, questa 4G videocamera sorveglianza esterno può mostrare immagini a colori vivaci nel buio totale. Con un microfono incorporato e altoparlanti, è possibile avere una conversazione in tempo reale con il visitatore, o si può anche avvertire gli intrusi indesiderati mentre si è fuori.

【355° Pan 90° Tilt & Impermeabile IP66】La funzione di pan intelligente 355° e 90° Tilt ti permette di controllare a distanza la rotazione per guardare ogni angolo interno ed esterno sul tuo smartphone. La telecamera esterna di sicurezza 4G è dotata di un involucro esterno resistente alle intemperie classificato IP66, che funziona bene anche in condizioni meteorologiche estreme.

【Supports Micro SD Card & Remote Access】Questa telecamera di sorveglianza da esterno 4G supporta fino a 64GB di scheda Micro SD. Questa telecamera per esterno PTZ è compatibile con il servizio P2P e supporta i sistemi IOS/Android/Windows ("HiP2P"/"CTRONICS"). Puoi riprodurre i video sul tuo cellulare/PC in qualsiasi momento (la scheda SD non è inclusa).

Reolink 4G Sim Telecamera Esterno Batteria Senza Fili, Go PT con Pannello Solare+32GB SD Card, 1080P Videosorveglianza PTZ con Rilevamento del Movimento, Visione Notturna, Cloud, Audio Bidirezionale 319,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Connettivita Mobile 4G/3G Ovunque】Reolink Go PT telecamera 4G può funzionare ovunque con connettività 3G/4G-LTE, 100% senza fili, senza Wi-Fi. È necessaria una scheda Nano SIM con piano dati cellulare. (La scheda SIM Non inclusa)

【PTZ & Energia Solare Verde】Puoi ruotarlo di 355° in orizzontale e 140° in verticale o zoom digitale 6x in remoto sull'App/Client Reolink per monitorare ogni area. Reolink Go PT videocamera sorveglianza può essere alimentata dal'adattatore 5V 2A o pannello solare Reolink. Risparmia il costo dell'acquisto di nuove batterie. (Pannello Solare Incluso)

【Rilevamento Intelligente del Movimento PIR Umano】Il sensore PIR rileva il movimento attraverso le variazioni di temperatura. Puoi regolare la sensibilità per ridurre così efficacemente i falsi allarmi. Quando rileva il movimento, invarti push, avvisi e-mail, allarmi sonori istantanee dall'app.

【Audio Bidirezionale & Riproduzione Remota】Una scheda Micro SD da 32GB è inclusa per l'archiviazione locale. Vedere streaming live o video registrati ovunque e sempre tramite l'app/client Reolink, senza abbonamento. Basta premere il pulsante di parlare per comunicare in modo interattivo.

【Miglior Servizio & Garanzia di Due Anni】In caso di domande, non esitare a contattarci, il team di assistenza clienti di Reolink risolverà il tuo problema entro 24 ore. I prodotti Reolink sono coperti da una garanzia di 2 anni, quindi non devi preoccuparti.

Telecamera Batteria Sim 3G/4G Esterno Senza Fili, Reolink Go con Pannello Solare, 1080P Videosorveglianza a Batteria Sostituibile, Visione Notturna, Rilevamento PIR, Audio a 2 Vie, Impermeabile, Cloud 249,99 € disponibile 1 used from 232,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BATTERIA RICARICABILE & ENERGIA SOLARE: La batteria ricaricabile garantisce l'uso quotidiano a lungo termine. Aggiunge il pannello solare Reolink (incluso) per una fonte di alimentazione ecologica continua.

3G/4G-LTE & SENZA FILI: Reolink Go, 100% senza fili, opera su reti 4G o 3G. Richiede una scheda SIM LTE con piano dati cellulare (la scheda SIM non inclusa). Con IP65 impermeabilità, funziona perfettamente in rete 3G/4G da esterno.

1080P FULL HD & VISIONE NOTTURNA STARLIGHT: Con il sensore di immagine CMOS Starlight, è possibile vedere una visione notturna più chiara fino a 10 metri anche in condizioni di luce debole.

ACCESSO REMOTO & AUDIO A 2 VIE: Con il microfono e l'altoparlante integrati, puoi comunicare con le tue famiglie o postini. Supporta il funziona di più dispositivi e la condivisione multiutente sulla app Reolink.

RILEVAMENTO ACCURATO DEL PIR: Dotata di un sensore di movimento PIR sensibile, puoi ricevere push istantanei, avvisi e-mail, allarmi sonori(sirena da 75 dB) e registrazione sulla scheda micro SD(NON inclusa), quando il movimento viene rilevato.

3G/4G Sim Telecamera Esterno Senza Fili Batteria, Reolink Duo 4G Videosorveglianza 4MP con Pannello Solare, Doppia Lente & Grandangolo 150°, Rilevamento Smart, Cloud, Visione Notturna a Colori 30m 379,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DOPPIA OBIETTIVO & ULTRA GRANDANGOLO: Questa telecamera a batteria ricaricabile 4G è dotata di doppi obiettivi, che ti consentono di ottenere facilmente un ampio angolo di 150° per un'esperienza visiva eccezionale. Nel frattempo, lo zoom digitale 16x ti aiuta a scoprire più dettagli con meno distorsioni.

CONNESSIONE WIRELESS 4G & INSTALLAZIONE FACILE: Basta inserire una scheda Nano SIM adatta per la telecamera di sicurezza wireless 4G e può essere installata ovunque, in particolare per stalle, cantieri, case vacanza. Nessun Wi-Fi e alimentazione richiesta.

2K VISIONE NOTTURNA A COLORI & BATTERIA RICARICABILE: 8 faretti da 6500K forniscono immagini a colori di alta qualità in 2K HD di notte, mentre la distanza della sua visione notturna a infrarossi può arrivare fino a 30 metri. La batteria normalmente supporta 2-6 mesi di lavoro e può essere caricata continuamente dal pannello solare Reolink (incluso). Giorno e notte, solo per tenerti al sicuro.

DOPPIO SENSORE PIR & RILEVAMENTO PRECISO: Combinando il doppio rilevamento PIR con il rilevamento di persone/veicoli, questa telecamera di sicurezza per esterni riduce notevolmente i falsi allarmi e ti dà tranquillità. Avvisi istantanei come notifiche push o e-mail con allegato (testo/immagine) possono essere inviati per avvisarti in tempo reale.

ACCESSO REMOTO & ARCHIVIAZIONE LOCALE SICURA: Puoi accedere alla telecamera della batteria tramite l'app Reolink e il client (senza costi di abbonamento) sempre e ovunque, riprodurre i filmati in modo intelligente e veloce, anche parlare con gli altri con conversazioni bidirezionali. Supporta una scheda micro SD (fino a 128 GB, non inclusa) per l'archiviazione video locale.

Ctronics 3G/4G-LTE Telecamera da Esterno Zoom Ottico 30X 5MP PTZ Telecamera di Sicurezza con Visione Notturna 150m, Rilevamento Umano, Auto Tracking, Preset e Crociera, Audio Bidirezionale, IP66 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 Scheda SIM LTE 3G / 4G e connessione via cavo di rete】 Questa telecamera di sicurezza esterna funziona su reti 3G / 4G-LTE, ideale per aree esterne con accesso ad Internet limitato o inesistente. Questa 5mp telecamera lte 4g esterno ptz può essere utilizzata in qualsiasi ambiente esterno, ad esempio in un garage, in una fattoria, in una porta d'ingresso, in un cortile o in un giardino. Puoi anche usarla con un cavo di rete. (include i dati di test di 100MB per 7 giorni).

【Zoom Ottico 30X & Risoluzione 5MP】Questa telecamera di sicurezza ptz per esterni offre una risoluzione di 5MP(2560x1920) e supporta anche lo zoom ottico 30x e la messa a fuoco automatica che assicura che quando si ingrandisce i video e le immagini, è possibile ottenere un'immagine chiara. Questa telecamera 4g di sicurezza supportala rotazione PTZdi 355°e la rotazione PTZ di 90°. Con questa funzione, devi solo muovere le dita sul tuo dispositivo mobile per guardare da qualsiasi angolazione.

【Visione Notturna a Infrarossi da 150m & Visione Notturna a Colori da 50m】 Con 2 luci laser a infrarossi ad alta potenza, 4 pezzi LED a infrarossi e 4 LED bianchi, la telecamera di sicurezza esterna da 5 MP può fornire una visione notturna cristallina fino a 150 metri o 50 metri a colori. Quando la telecamera cctv esterna rileva un essere umano, le luci rosse e blu lampeggeranno alternativamente per fungere da avvertimento. Inoltre, è possibile impostare una voce di allarme personalizzata.

【64 Preset & zoom Record di Crociera】 La funzione crociera e il tracciamento automatico di questa telecamera sim 4g esterno 5mp possono funzionare insieme. È possibile assegnare fino a 64 angoli preimpostati e la telecamera di sicurezza 4G eseguirà automaticamente la crociera dello zoom in base alle impostazioni. Se un essere umano viene rilevato durante la crociera, la telecamera di sicurezza esterna inizierà immediatamente a tracciare la traiettoria di movimento della persona.

【Rilevamento umano & Auto Tracking】 La telecamera lte 4g può distinguere tra persone e animali, il che aiuta a ridurre del 95% i falsi allarmi causati da pioggia, foglie e insetti. Una volta rilevato un essere umano, un messaggio verrà inviato istantaneamente al telefono e la telecamera 4g sim inizierà a tracciarlo automaticamente. Durante il tracciamento, la telecamera con sim 4g da esterno zoomerà anche in modo intelligente durante il tracciamento per prevenire la perdita di tracciamento.

5X Zoom ottico 3G/4G-LTE Telecamera da Esterno, Ctronics Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna a Colori, Rilevamento Umano, Auto Tracking, 355° Pan/90°Tilt, Audio Bidirezionale, IP66 169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Connessione 3G/4G-LTE SIM Card & Cavo di Rete】Questa telecamera di sicurezza esterna può essere supportata da una scheda SIM 3G/4G-LTE o da un cavo di rete. Non c'è bisogno di Wi-Fi. Questa telecamera di sorveglianza con sim 4G è dotata di una scheda SIM con un piano dati cellulare, compreso un traffico dati di prova di 100MB per 7 giorni. Con la telecamera 3G/4G di sicurezz, è possibile accedere al feed in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite il vostro telefono.

【Zoom Ottico 5X & Panoramica a 355° e Inclinazione a 90°】Questa telecamera da esterno con sim 4g da esterno supporta lo zoom ottico 5x e la messa a fuoco automatica che assicura un'immagine chiara quando si zooma su video e immagini. Questa videocamera sorveglianza esterno 4G supporta una rotazione panoramica di 355°pan e un’inclinazione di 90° PTZ. Hai solo bisogno di muovere il dito sullo schermo del tuo dispositivo mobile per guardare da qualsiasi angolazione. Non perdere mai un dettaglio!

【Rilevazione Umana & Auto Tracking】Grazie all'algoritmo di apprendimento avanzato di intelligenza artificiale incorporato, questa telecamera di sorveglianza PTZ per esterni rileva in modo intelligente solo le persone, riducendo i falsi allarmi causati da pioggia, foglie, animali e insetti fino al 95%. Inoltre, questa telecamera di sicurezza a cupola 4G può tracciare automaticamente il movimento umano. Ovunque vadano, lo fa anche la telecamera.

【Visione Notturna a Colori & Audio Bidirezionale】Questa videocamere di sorveglianza 4G esterno ha tre modalità di visione notturna: auto, colore e IR. Con un design a doppia fonte di luce, 4 proiettori e 5 luci a infrarossi, questa telecamera con scheda sim può produrre immagini a colori vivaci nel buio totale. Le funzioni di visione notturna arriva fino a una distanza di 20 metri. Con un microfono e altoparlanti incorporati, è possibile avere una conversazione in tempo reale con il visitatore.

【IP66 Impermeabile & Accesso Remoto】 La telecamera di sicurezza 4G per esterno è dotata di un involucro esterno resistente alle intemperie con classificazione IP66, il che significa che funziona anche in condizioni meteorologiche estreme. Questa telecamera di sicurezza PTZ con scheda sim è compatibile con il servizio P2P e supporta i sistemi IOS/Android/Windows ("HiP2P"/"CTRONICS"). Puoi anche riprodurre i video sul tuo cellulare/PC in qualsiasi momento (la scheda SD non è inclusa). READ Guida definitiva per acquistare una terriccio con pomice nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Reolink Telecamera 4G Sim Esterno Batteria Solare, 4MP Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Rilevamento di Uomo/Veicoli, Slot per Scheda SIM&SD, 2K Visione Notturna Time-Lapse, Go Plus+Pannello Solare 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SISTEMA DI SORVEGLIANZA MOBILE SENZA FILI: Reolink Go Plus con batteria a lunga durata, utilizza la tecnologia di rete 4G LTE e 3G per offrire un'esperienza di sicurezza wireless. Il pannello solare Reolink aggiunto assicura che non si esaurisca mai l’alimentazione, fornendo più opzioni di ricarica.

VISIONE NOTTURNA STARLIGHT CON 2K SUPER HD: Con una risoluzione di 4 megapixel, questa videocamera a batteria cattura filmati nitidi e chiari per maggiori dettagli. I suoi LED a infrarossi forniscono una qualità dell'immagine superiore per le registrazioni notturne, supportando una visione notturna fino a 10 metri.

RILEVAMENTO & RIPRODUZIONE INTELLIGENTI: Dotata di rilevamento intelligente di persone/veicoli, questa cam identifica le vere minacce con un algoritmo di rilevamento all'avanguardia per ridurre i falsi allarmi. Puoi facilmente filtrare i video in base a modalità di rilevamento distinte per riprodurre ciò che desideri.

ACCESSO REMOTO & CONVERSAZIONE BIDIREZIONALE: Accedi alla tua telecamera sempre e ovunque per controllare cosa sta succedendo e condividi con la tua famiglia o i tuoi amici per vedere dal vivo contemporaneamente. Puoi comunicare con le persone dall'altra parte e scoraggiare potenziali criminali tramite microfono e altoparlante integrati.

FACILE CONFIGURAZIONE PER INTERNI E ESTERNI: Basta inserire la scheda SIM 4G LTE e la scheda SD nella telecamera e configurarla entro 5 minuti. Con funzionalità a energia solare, wireless e impermeabile, puoi metterla ovunque, specialmente in aree senza copertura WiFi, senza fonte di alimentazione.

Videocamera di videosorveglianza PNI IP60 live PTZ con pannello solare, 2MP, GSM 4G, slot SIM 239,99 € disponibile 2 new from 239,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La telecamera di sorveglianza live PNI IP60 può essere installata in qualsiasi luogo, anche in luoghi isolati dove manca una fonte stabile di alimentazione e Internet. La batteria integrata da 20 Amp garantisce il funzionamento della fotocamera fino a 60 ore.

Il pannello solare monocristallino con una potenza massima di 60W carica rapidamente la batteria. Il livello di carica della batteria è indicato dal LED centrale sulla staffa di montaggio in metallo. Quando la batteria è carica per meno del 25%, il LED diventa rosso e lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, il LED diventa verde e rimane costantemente acceso.

Inserisci una SIM 4G con dati mobili nella telecamera di sorveglianza per avere una connessione Internet. Pertanto, puoi controllare in remoto la videocamera tramite l'applicazione CamHi (Android / iOS) o il client HiP2P (PC Windows). Si consiglia di configurare la telecamera prima di installarla all'aperto, utilizzando un cavo RJ45 per collegarla al router.

La telecamera PN60 IP60 è compatibile con l'applicazione CamHi (Android/iOS) e l'applicazione HiP2P (Windows). Inoltre, in base all'IP della telecamera, è possibile accedere alla telecamera tramite Internet Explorer. Tutti i metodi di controllo remoto consentono la visualizzazione in tempo reale delle immagini, l'acquisizione, l'avvio e l'interruzione manuale della registrazione e la creazione di impostazioni di rete, video o audio.

Per aumentare il livello di sicurezza, la telecamera utilizza algoritmi che confrontano le immagini in modo da identificare la forma umana. Insieme alla funzione di rilevamento del movimento, la funzione di rilevamento della forma umana previene i falsi allarmi causati dal movimento della vegetazione o degli animali.

Insygrow ® Telecamera Spia Nascosta, Mini Telecamera Wifi Interno Senza Fili con Scheda Sd 64 Gb, Videocamera sorveglianza Interno Con Visione Notturna, Microcamera Spia Wifi Invisibile 44,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ SD 64 GB INCLUSA: Ti regaliamo una scheda di memoria micro SD da 64 GB dove salvare le registrazioni della microtelecamera spia. Facile installazione e intuitiva da usare. Manuale utente in Italiano, video tutorial e se non bastasse contatta la mail di supporto clienti. Ricorda che la configurazione telecamera-smartphone necessita di una rete WI-FI stabile di 2.4 GHz no 5 GHz.

✅ MONITORAGGIO IN TEMPO REALE: Vuoi poter vedere cosa succede in tua assenza? Sei preoccupato della sicurezza dei tuoi cari? Ti basterà avere una connessione internet e potrai monitorare la tua casa, ufficio, i tuoi animali tramite l'APP. La videocamera sorveglianza interno registra 24 ore su 24, salvando nella scheda SD. Imposta l'allarme di rilevazione movimento, con APP accesa in background e la mini telecamera ti invierà le notifiche in diretta con immagini/video sul tuo cellulare.

✅ ALTA TECNOLOGIA: 3.5 centimetri di alta tecnologia è tra le più piccole telecamere videosorveglianza, Facile da nascondere, Difficile da essere notata dagli intrusi. Led a infrarossi di ultima generazione, per riprese ottimali anche in condizioni di luce molto scarsa. Il chip avanzato e la più recente tecnologia di raffreddamento migliorano la funzione di dissipazione del calore della microcamera portatile.

✅ LUNGA DURATA DELLA BATTERIA: La mini videocamera spia di sicurezza è provvista di una batteria ricaricabile da 800 mAh e fino a 3 ore di lavoro, aumenterà notevolmente il tempo di registrazione rispetto a modelli presenti sul mercato. Per un uso prolungato, la microspia videocamera puoi collegarla direttamente all’alimentazione o a una power bank senza intaccare le sue prestazioni. Per la configurazione della mini cam segui le istruzioni d'uso.

✅ SUPPORTO CLIENTI: Insygrow si impegna a fondo nelle qualità e sicurezza di tutti i suoi prodotti. Se riscontri problemi in fase di configurazione della microcamera spia wifi invisibile o trovi difficoltà ad utilizzare l’APP, contattaci agli indirizzi di supporto che trovi all’interno del manuale d’uso in 5 lingue Europee. La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro obiettivo. Guarda i video tutorial della configurazione in questa pagina.

Telecamera PTZ senza fili Wifi/4G SIM Card Slot di sicurezza, telecamera IP da 2 MP Telecamera CCTV per esterni con visione notturna a colori 30 m, telecamera di sorveglianza a cupola 129,45 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Fotocamera 4G] Non necessita di rete wrok, non supporta la connessione wifi. È adatto per ambienti complessi e può essere installato ovunque senza alcuna restrizione del sito. Immagine ad alta definizione da 2,0 MP, immagini chiare e sottili. Dimensione massima dell'immagine 1920 x 1080. Compressione video avanzata H.264, tasso super basso, qualità dell'immagine ad alta definizione.

Visione notturna a colori intelligente e eccellente audio bidirezionale: visione notturna wireless con risoluzione Full HD 1080P (1920 x 1080), integrata in 4 LED IR efficaci e 4 LED bianchi, offre un bel video sia di giorno/notte. La luce bianca può essere regolata tramite app e la distanza di notte è di 10 m. Telecamera IP e altoparlante integrati in modo da poter spaventspaventa qualsiasi potenzipotenzipotenzipotenzigli intrusi via facendo un suono orribile.

[Auto Tracking & Human Detection] Basato sul nuovo chip AI tecnologico? fotocamera riconoscerà in modo intelligente persone e altri animali. Traccierà e seguirà automaticamente il movimento della persona, salvando il video in scheda SD (non inclusa) e inviando una notifica

Impermeabile IP66: design impermeabile professionale, impermeabile per esterni, buona tenuta, non c'è bisogno di preoccuparsi della pioggia.

[Comunicazione audio bidirezionale in tempo reale] La fotocamera ha microfono e altoparlante integrati. Non perdere mai un momento con la tua famiglia.

4G LTE Telecamera Senza Fili con Pannello Solare, SHIWOJIA 1080P HD Videocamera Esterno Wireless, Scocca in Metallo, PIR Sensore di Movimento, 355°Pan &120°Tilt, Audio a 2 Vie(non per LAN o Wi-Fi) 199,99 €

194,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【4G Telecamera 100% Senza Fili】Telecamera Wireless, non adatta a WLAN e LAN, può essere installato in qualsiasi luogo senza presa di corrente, basta inserire la scheda SIM attivata(Per esempio: Wind, kenamobile. se utilizzi un'altra scheda SIM, potrebbe essere necessario aggiornare l'APN e ti preghiamo di contattarci all'inizio).

【1080P HD & Visione Notturna a Colori】Telecamera con 1080p Full HD e ha incorporato 2 x LED IR e 4 x luci LED bianche. Quando un oggetto attiva il rilevamento del movimento, la telecamera registra automaticamente un video a colori e lo salva sulla scheda di memoria.

【Batteria Ricaricabile e Pannello Solare】4G-LTE Telecamera per esterni a basso consumo energetico, nessuna connessione di alimentazione richiesta. La telecamera di sicurezza solare installa batterie ricaricabili che garantiscono la potenza eterna della telecamera wireless.

【PIR Sensore di Movimento】Quando la funzione di rilevazione umana è attiva e vengono rilevati il contorno e le sembianze di una forma umana, La telecamera invia immediatamente le informazioni di avviso. Altri oggetti o animali in movimento davanti alla videocamera, come insetti, Uccellino o pioggia, non verranno rilevati e notificati.

【Facile da usare】Supporta l'installazione separata di telecamere e pannelli solari. Il telefono deve solo installare APP (UBOX), supporta sistemi iOS e Android, visualizza facilmente la situazione in tempo reale da remoto sul tuo telefono cellulare. È necessario prendere nota di telecamera non supporta alcun software di terze parti o NVR.

SHIWOJIA Telecamera con SIM 4G, 12000mAh Batteria Ricaricabile, 1080P Videocamera di Sicurezza Solare con Audio a 2 Vie, PIR Sensore di Movimento (non per LAN o Wi-Fi) 199,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【4G SIM Telecamera 100% Senza Fili】Telecamera Wireless, non adatta a WLAN e LAN, può essere installato in qualsiasi luogo senza presa di corrente, basta inserire la scheda SIM attivata. Ottimo per proteggere il tuo cavallo, frutteto o altra proprietà.

【1080P HD & Visione notturna a infrarossi】Telecamera con 1080p Full HD e ha incorporato 6 x LED IR. Quando un oggetto attiva il rilevamento del movimento, la telecamera registra automaticamente un video e lo salva sulla scheda di memoria.

【Batteria Ricaricabile e Pannello Solare】4G-LTE Telecamera per esterni a basso consumo energetico, nessuna connessione di alimentazione richiesta. La telecamera di sicurezza solare installa batterie ricaricabili che garantiscono la potenza eterna della telecamera wireless.

【PIR Sensore di Movimento】Quando la funzione di rilevazione umana è attiva e vengono rilevati il contorno e le sembianze di una forma umana, La telecamera invia immediatamente le informazioni di avviso. Altri oggetti o animali in movimento davanti alla videocamera, come insetti, Uccellino o pioggia, non verranno rilevati e notificati.

【Facile da usare】Supporta l'installazione separata di telecamere e pannelli solari. Il telefono deve solo installare APP (UBOX), supporta sistemi iOS e Android, visualizza facilmente la situazione in tempo reale da remoto sul tuo telefono cellulare. È necessario prendere nota di telecamera non supporta alcun software di terze parti o NVR.

Reolink 4G Telecamera SIM Esterno con Pannello Solare + 32G SD Card, 4MP 360° PTZ Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Cloud, Compatibile con Alexa, Go PT Plus 389,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sicurezza Mobile Senza Limite】Questa telecamera sim senza fili è portatile e puoi installarla facilmente ovunque senza copertura WiFi. Collegala al pannello solare Reolink, otterrà un'alimentazione continua e ti libererà dalla ricarica della batteria. Ideale per case di campagna, cantieri, ecc.

【Copri Ogni Angolo con 2K Super HD】La possibilità di eseguire la panoramica di 355° e l'inclinazione di 140° offre una maggiore flessibilità per ottenere la vista perfetta. Guarda tutto con dettagli vividi con la risoluzione 4MP Super HD, ottieni più chiarezza che mai.

【Rilevazione Intelligente & Avvisi Immediati】La tecnologia avanzata di analisi delle forme di persone e veicoli offre un rilevamento accurato, riducendo notevolmente i falsi allarmi sui movimenti di oggetti banali. Avvisi istantanei come push notifica o email con allegati (testo/immagine) possono essere inviati per avvisarti in tempo.

【Vista Live & Riproduzione Flessibili】Reolink Cloud viene utilizzato per l'archiviazione di video online (7 giorni senza costo), oppure una scheda micro SD da 32 GB è inclusa per l'archiviazione locale. Puoi accedervi facilmente da remoto in qualsiasi momento tramite l'app/client Reolink.

【Miglior Servizio & Garanzia di Due Anni】In caso di domande, non esitare a contattarci, il team di assistenza clienti di Reolink risolverà il tuo problema entro 24 ore. I prodotti Reolink sono coperti da una garanzia di 2 anni, quindi non devi preoccuparti.

Reolink Telecamera Esterna 4G SIM Batteria, 2K 4MP Videocamera Sorveglianza Solare con Rilevamento Persone/Veicoli, Slot per SIM&SD Card, Time Lapse, Visione Notturna IR, Audio a 2 Vie, Go Plus Camera 279,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3G/4G LTE CONNESSIONE DI RETE: Questa telecamera a batteria senza fili funziona su reti 3G/4G LTE inserendo una scheda nano SIM (non inclusa). Puoi installarlo facilmente ovunque senza copertura Wi-Fi e fonte di alimentazione.

2K ULTRA HD & VISIONE NOTTURNA IR: Con una risoluzione di 4 megapixel, questa telecamera per esterni cattura tutto con dettagli vividi, più nitidi che mai. I suoi LED a infrarossi offrono una qualità dell'immagine superiore di notte (visione notturna fino a 10 metri).

RILEVAMENTO INTELLIGENTE & AVVISI ISTANTANEI: Grazie alla tecnologia AI avanzata, questa telecamera 4G offre un rilevamento accurato per ridurre notevolmente i falsi allarmi. Avvisi precisi come push o e-mail con allegato (testo/immagine) possono essere inviati per avvisarti in tempo reale.

ACCESSO REMOTO & AUDIO BIDIREZIONALE: Puoi accedere a questa telecamera 4G sempre e ovunque per controllare cosa sta succedendo. Puoi anche condividerlo con la tua famiglia o i tuoi amici per vedere insieme in tempo reale, parlare con le persone dall'altra parte e scoraggiare potenziali criminali.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA & ENERGIA SOLARE: Con la batteria ricaricabile ad alta capacità, questa telecamera CCTV 4G può essere caricata tramite adattatore 5V/2A (non incluso) o pannello solare Reolink (venduto separatamente) per un'alimentazione continua. Non preoccuparti che la telecamera si fermi a causa di un'interruzione di corrente.

Reolink Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili Batteria, Argus PT 4MP Videosorveglianza 360° PTZ con Pannello Solare, Cloud, Visione Notturna 2K, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa 179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% SENZA FILI & ALIMENTAZIONE SOLARE VERDE: Il design senza cavo garantisce un'installazione facile e flessibile ovunque. Dotata di una batteria ricaricabile, questa telecamera solare PTZ può ottenere energia continua collegandola al pannello solare Reolink (incluso). È ecologico e risparmio di denaro.

2K SUPER HD: Con l'alta risoluzione 4 MP, questa videocamera sorveglianza esterno offre 2 volte la chiarezza di 1080p e presenta il colore reale degli oggetti.

VISTA COMPLETA: Con una panoramica di 355° e un'inclinazione di 140°, offre un enorme angolo di visione in modo da poter vedere ogni angolo della tua casa.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE & AVVISI IMMEDIATI: Grazie alla tecnologia avanzata, questa telecamera wi-fi esterno può rilevare persone e veicoli da altri oggetti. Puoi ricevere notifiche più specifiche e sapere immediatamente cosa attiva gli avvisi semplicemente dando un'occhiata allo schermo del tuo telefono.

ACCESSO REMOTO: Puoi accedere alla telecamera tramite Reolink app o client ovunque per visualizzare il feed dal vivo e rimanere informato su ciò che sta accadendo a casa. READ Randall Quarles si è dimesso alla fine dell'anno, aprendo la strada a un ulteriore rifacimento della Federal Reserve di Biden.

Imou 4MP Telecamera Wi-Fi Interno Videocamera Sorveglianza 2K+, Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Tracciamento di Movimento con Sirena, Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, 2,4Ghz Ranger 2C 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【Altissima Risoluzione 4MP & Vista Panoramica a 360°】 Con una risoluzione altissima da 2560x1440p, questa telecamera wi-fi interno presenta colori reali di oggetti e consente di visualizzare immagini nitide e super chiare in streaming video live. È progettata con una rotazione orizzontale di 355 ° e verticale di 85 ° per creare una copertura completa a 360 °.

✅ 【24/7 Protezione & Tracciamento Intelligente del Movimento】 Questa telecamera wifi interno controlla le aree importanti della nostra casa 24/7. Quando rileva un movimento, la telecamera da interno acquisisce e traccia automaticamente il movimento, mentre fornisce notifiche ed effettua registrazioni video in tempo reale.

✅ 【Rilevazione Umana Con Sirena】Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoci di concentrarsi solo su ciò che conta. Al rilevamento, la telecamera da interno attiva una forte sirena per impaurire gli intrusi.

✅ 【Audio Bidirezionale & Condivisione degli Utenti】 In questa telecamera per interno troviamo un microfono integrato ed un altoparlante ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro e confortare il nostro bambino o animale domestico, indipendentemente da dove ci troviamo. Abbiamo anche la possibilità di condividere il video con la nostra famiglia e con gli amici(Mas. 6 persone).

✅ 【Registrazione & Riproduzione sulla Scheda Micro SD】Con uno slot incorporato (sotto l’obbiettivo) per scheda micro SD (non inclusa), la telecamera da interno può registrare eventi di movimento e salvare clip di movimento nella scheda micro SD (fino a 256 GB). Possiamo riprodurre i video registrati tramite l'app IMOU LIFE sempre e ovunque.

360° PTZ Telecamera WIFI Esterno a Batteria Senza Fili, BOIFUN Videocamera Sorveglianza Pannello Solare con 15000 mAh Batteria, 1080P, Rilevamento del Movimento Umano, Audio Bidirezionale 139,99 € disponibile 3 new from 139,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Potenza Continua Permanente - Pannello Solare & Batteria Da 15000 mAh] Dotata di pannello solare e batteria, la telecamera wi-fi esterno wireless BOIFUN può essere alimentata in modo permanente. Funziona normalmente anche un ladro astuto taglia il potere. Rispetto alle telecamere tradizionali, l'installazione richiede solo 20 minuti e non è necessario posare i cavi, risparmiando sui costi del materiale di installazione e sui costi di manodopera.

[Cattura Più Dettagli - Orizzontale 355° & Verticale 120° & Zoom 4X] La telecamera senza fili wi-fi esterno supporta una rotazione orizzontale di 355° e verticale di 120°. Puoi controllare la videocamera tramite l'APP per fornire una protezione a 360° per la tua casa. La sua copertura del campo visivo è equivalente al raggio di monitoraggio di due normali telecamere fisse. Inoltre, la funzione di zoom 4x ti aiuterà a vedere chiaramente l'aspetto del visitatore.

[Ripristina La Scena Reale - Visione Notturna A Infrarossi Full HD 1080P E 20 Metri] Grazie alla risoluzione Full HD 1920x1080P, questa telecamera wifi esterno batteria ti offre immagini nitide. Le 4 luci a infrarossi rileveranno automaticamente i cambiamenti nella luce ambientale e passeranno alla modalità di visione notturna quando la luce diventa debole. Con il sensore CMOS ad alte prestazioni e obiettivo da 3,6 mm, offre una visione fino a 65 piedi/20 metri.

[Dissuadi & Spaventa Il Ladro - Rilevamento Umano PIR & Notifica Intelligente In Tempo Reale ] La videocamera sorveglianza esterno wifi batteria BOIFUN adotta l'algoritmo Al aggiornato e il sensore PIR, che possono identificare con precisione la forma/azione umana e inviare le informazioni a te, in modo che tu possa rispondere in tempo. Dopo aver ricevuto una notifica, puoi spaventare efficacemente gli ospiti non invitati attraverso la funzione vocale.

[Assistente Multifunzione - Più Funzioni] Tu e la tua famiglia potete monitorare tutte le proprietà online tramite un'APP per telefono cellulare, poiché la telecamera wifi esterno senza fili supporta più utenti per monitorare più scene online. Inoltre, la nostra APP ha colonne chiare e un funzionamento semplice e conveniente. E questa telecamera supporta anche l'interfono vocale, l'archiviazione su cloud (prova gratuita di 7 giorni) e l'archiviazione SD (non inclusa).

ANRAN Telecamera Wi-Fi Esterno con Pannello Solare Senza Fili, FHD 1080P 180° PAN Telecamera WiFi Esterno Batteria, Sicurezza Visione Notturna, Rilevazione PIR, S02 Bianco 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [ / ] Dotata di pannello solare e batteria ricaricabile, la telecamera wi-fi esterno ANRAN può ottenere energia gratuita e verde in qualsiasi luogo all'esterno. Installazione richiede solo 5 minuti e non è necessario posare i cavi, risparmiando sui costi del materiale di installazione e sui costi di manodopera.

[ °/ ] Questa telecamera wi-fi esterno batteria è dotata di un potente sensore di immagine, HD 1080P e obiettivo ottico. Inoltre, ha un campo visivo fino a 270°, adatto a tutti i tipi di scene all'aperto. L'innovativa funzione Pan a 180° delle telecamere bullet e della visione notturna infrarossa(fino a 20m) , visione notturna nitida che copre di più.

[ / ] La telecamera wi-fi esterno senza fili utilizza due antenne 4dbi mantengono per un segnale più forte e stabile. Quando il sensore PIR rileva il movimento di un corpo umano riconoscendone la temperatura, la telecamera wifi, tramite l'applicazione CloudEdge, invia un messaggio di allarme al telefono e registra l'evento.

[ ̀ ] La telecamera con pannello solare ha un microfono e un sistema di altoparlanti integrati che permettono conversazioni bidirezionali ad alta fedeltà in ogni situazione. Tramite il pulsante virtuale presente nell’app CloudEdge, è possibile utilizzare la funzione interfono e colloquiare con chi è davanti alla telecamera.

[ ] Questa telecamera wifi esterno batteria supporta il controllo remoto dall'applicazione "CloudEdge" è facile impostare le informazioni personalizzate in base alla situazione dell'utente. Inoltre, è supportata l'archiviazione su scheda SD fino a 128GB. Grazie all'app potrai visualizzare la videocamera da remoto direttamente dal tuo smartphone.

Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080P, Helidallr PTZ Telecamera con Pannello Solare Batteria 15000 mAh PIR Telecamera Sensore di Movimento Audio Interattivo Visione Notturna IP66 Impermeabile IP Camera 144,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【100% Wire Free】 La telecamera di sicurezza è fatta di materiale impermeabile e si qualifica con il livello di resistenza all'acqua IP66. Nessuna paura del tempo terribile. Condizioni di lavoro varie da --20°F a 50°F. che permette un uso di 90 giorni. Inoltre, l'installazione della telecamera è molto più facile.

【Copertura completa del territorio】 La telecamera può fare una panoramica di 355° in orizzontale e 120° in verticale, che fornisce una visione a 360°. Inoltre, la risoluzione FHD 1080P e l'audio a 2 vie con il microfono incorporato e il sistema di altoparlanti permettono un riconoscimento immediato della situazione del vostro territorio.

【Rilevamento intelligente e visione notturna】 La telecamera di sorveglianza contiene il rilevamento del movimento PIR con 130 ° gamma grandangolare e personalizzare la sensibilità (10 livelli di sensibilità) per soddisfare il vostro scenario di applicazione. Le 36 luci LED infrarosse standard forniscono una visione notturna più chiara. La distanza di visione notturna più lunga può raggiungere i 13m (65ft).

【Connessione conveniente】 La telecamera di sorveglianza wifi esterna ha 2 antenne rotanti, che ha segnali più forti e stabili. Se il luogo non ha copertura wifi, è libero di utilizzare l'hotpot tramite telefono cellulare per connettersi. Ps: Attualmente supporta solo 2.4G hz WiFi piuttosto che 5G wifi.

【App Control & Storage】Scaricare 'CloudEdge' da Google Play o Apple Store, è facile impostare le informazioni personalizzate in base alla situazione dell'utente. La telecamera di sorveglianza esterna supporta anche due opinioni per l'archiviazione video, che sono la scheda SD (max.128GB) e il cloud (traccia gratuita per i primi 7 giorni).

Telecamere Senza Fili da Esterno, G-Homa Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Colore Visione Notturna/Audio a 2 Vie/1080P/Movimento PIR/sirena/intelligente AI/Impermeabile IP65 (2021 Aggiornato) 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Visione chiara diurna e notturna a colori] G-Homa videocamera sorveglianza interno wifi adotta la luce a doppia sorgente, ha aggiornato la qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione, vede fino a 33 piedi di distanza al buio. Una grande visione grandangolare, una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale proteggono la tua casa. Il nostro telecamera wifi esterno è approvato da FCC、CE e RoHS.

[Smart AI - Riconoscimento uomo/animale domestico/veicolo/pacco] Telecamera esterno con rilevamento del movimento intelligente AI può creare 3 zone di privacy di rilevamento personalizzate, persona rilevata, veicolo, pacco e animali domestici, ridurre fastidiosi falsi allarmi. Ricevi solo le notifiche istantanee che ti interessano! Smart crea il tuo telecamera wifi in Long Standby.

[Audio bidirezionale + allarme sonoro Spotlight -Auto / Manuale] Il wifi wireless telecamere wifi interne supporta vedere, ascoltare e parlare con i visitatori ovunque ti trovi sull'APP del telefono cellulare. Il nostro telecamere videosorveglianza con cloud storage gratuito e condivisione familiare, forte protezione della privacy! È importante sottolineare che può allarmi a distanza sul telefono, molto utile per avvertire la persona sospetta. Più sicurezza!

[Notifica video aggiornata + rilevamento del movimento] - Non ti preoccupare di perdere nessun momento importante. G-homa telecamera wifi interno ha un sensore PIR ottimizzato. Quando viene rilevato un movimento umano, l'app della fotocamera invierà una notifica video al telefono, seguirà il movimento e registrerà ogni singolo movimento compiuto dall'intruso.

✔ 100% SODDISFAZIONE: più facile da connettere, wireless, veloce, facile da connettere APP e installare, configurati in pochi minuti. È possibile installare saldamente l'IP65 Waterproof telecamere da esterno in esterni e interni, telecamera batteria funzionerà perfettamente in caso di pioggia battente, sole cocente, neve pesante. Se hai domande sul prodotto che hai ricevuto, faccelo sapere senza esitazione. Faremmo del nostro meglio per aiutarti e migliorare le tue esperienze di acquisto.

ZOSI C306 1080P Telecamera di sorveglianza WiFi per esterni, telecamera IP con batteria ricaricabile con pannello solare, audio bidirezionale, suono a colori per visione notturna e allarme luminoso 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alimentata da batteria ricaricabile e connessione WiFi, questa telecamera di sicurezza è wireless al 100%. Non ha bisogno di un cavo di alimentazione e puoi metterlo ovunque, all'interno o all'esterno, per tenere d'occhio la tua casa o il tuo lavoro.

La batteria ricaricabile da 7800 mAh offre una durata della batteria di lunga durata fino a 180 giorni in condizioni di utilizzo normale (attivata 10 volte al giorno). Il pannello solare fornisce una ricarica costante, non è più necessario caricare manualmente la fotocamera.

È integrato un sensore PIR sensibile, che riconosce correttamente le persone ed evita falsi allarmi causati da alberi o insetti. La sirena e i riflettori brillanti vengono attivati ​​da ogni movimento umano per allontanare i problemi.

Con la custodia impermeabile IP66, questa telecamera IP per esterni è garantita per anni di utilizzo all'aperto anche in condizioni climatiche avverse. Il microfono e l'altoparlante integrati consentono un ascolto e una conversazione fluidi anche quando sei in movimento.

Archiviazione cloud locale e sicura: supporta la scheda MicroSD (da 8G a 128G) per l'archiviazione locale e il servizio cloud (a pagamento). Avvertenza: scheda MicroSD non fornita con la fotocamera.

Arlo Go, Telecamera di videosorveglianza 4G, 3G LTE senza Fili, Compatibile con Sim di Qualsiasi Operatore, Archiviazione Cloud, Interno ed Esterno 379,99 €

279,99 € disponibile 15 new from 279,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Se hai una SIM dati di qualsiasi operatore puoi utilizzare Arlo Go e portare la sicurezza ovunque

Arlo Go è 100% senza fili, resistente alle intemperie ed è dotata di microfono e altoparlante

Slot per scheda SD per consentire l'archiviazione delle registrazioni Cloud anche in locale e come backup in caso di interruzione del segnale Internet

Le videocamere attivate da suoni o movimenti avviano la registrazione automatica e invio notifiche tramite app o e-mail

Funzione di visione notturna ottimizzata e qualità video in diretta a 720p

Reolink Videocamera di Sorveglianza Solare Wi-Fi Senza Fili Esterna 1080p a Batteria con Rilevamento di PIR, Visione Notturna, Time-Lapse, Audio Bidirezionale, Argus Eco con Pannello Solare (2 Pezzi) 189,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% SENZA FILI: Con la batteria ricaricabile integrata e la connessione WiFi a 2,4 GHz, l'Argus Eco può essere montato ovunque senza bisogno di cavi e perforazione. Funziona con il pannello solare Reolink per alimentazione senza interruzione, così non dovrai ricaricare periodicamente la batteria.

ALLARME IN DIVERSI MODI: La telecamera può attivare la sua sirena (personalizzabile) per avvertire di qualsiasi minaccia rilevata entro il suo angolo di rilevamento PIR di 100°. Allo stesso tempo invia istantaneamente anche notifiche push e avvisi email quando viene rilevato un movimento, consentendoti di agire immediatamente.

VEDERE CHIARAMENTE ANCHE DI NOTTE: Con un sensore CMOS, la telecamera di sicurezza presenta una visione nitida e cristallina in Full HD 1080p anche di notte. Lo zoom digitale 6X aiuta a vedere più dettagli. I LED a infrarossi illuminano fino a 10 metri offrendo un'eccellente visione notturna, permettendoti di vedere più lontano.

ARCHIVIAZIONE FLESSIBILE E SICURA: i video possono essere archiviati in modo sicuro su una scheda SD (fino a 128 GB, non inclusa). Puoi accedere in remoto a questa telecamera in qualsiasi momento per riprodurre o scaricare le registrazioni. Nessun canone di abbonamento.

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE E INSTALLAZIONE FACILE: Il kit di videosorveglianza è sempre pronto per condizioni meteorologiche difficili come pioggia, sole o freddo, quindi puoi installarlo ovunque, specialmente all'aperto. Grazie alla sua funzione di configurazione semplice, puoi configurare e installare questa telecamera in 5 minuti.

Imou Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 4MP, Audio Bidirezionale, Tracciamento del Movimento con Sirena, Telecamera WiFi con Rilevamento Umano(2.4Ghz) 69,99 €

58,56 € disponibile 2 new from 58,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ 【Rilevamento Umano Intelligente】 Il sensore con rilevamento umano integrato distingue facilmente gli animali domestici dalle persone e avvisa solo al momento giusto quando viene registrato un evento ad alto rischio. La telecamera wi-fi interno attiva una sirena ad alto volume per scoraggiare gli intrusi.

✅ 【Vista Panoramica 4MP Super HD e 360 °】 Con un'alta risoluzione di 2560x1440p, puoi utilizzare questa telecamera wifi interno per visualizzare immagini nitide e cristalline con colori brillanti nella visualizzazione live. È dotato di una rotazione orizzontale di 355° e di una rotazione verticale di 85° per una copertura completa a 360°.

✅ 【Impostazioni Flessibili per la Registrazione degli Allarmi】 Sono supportate la registrazione del movimento, la registrazione umana, la registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o la registrazione programmata. Se viene rilevato un movimento, gli eventi vengono registrati e contemporaneamente ricevi notifiche push.

✅ 【Audio Bidirezionale】 In questa telecamera wifi da interno, trovi un microfono integrato e un altoparlante ad alte prestazioni che ti consentono di ricevere i suoni in modo chiaro e confortare il tuo bambino o animale domestico, non importa dove sei.

✅ 【Registrazione e Riproduzione su Scheda Micro SD】 Con uno slot integrato (sotto l'obiettivo) per una scheda micro SD (non inclusa), la videocamera sorveglianza può registrare eventi di movimento e trasferire clip di movimento sulla scheda micro SD (fino a 256 GB) . Puoi riprodurre i video registrati tramite l'app IMOU LIFE sempre e ovunque.

HD 2K 3MP Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili con Batteria 15000 mAh Pannello Solare, BEENOCAM Videocamera Sorveglianza, Rilevamento PIR, IP65, 2 Vie Audio, Visione Notturna e Allarme Sonore 89,99 € disponibile 3 new from 89,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Carica Solare & Avviso di Batteria Scarica】Questa telecamera di sorveglianza esterna è dotata di una batteria da 15000 mAh con pannello solare per una connettività wireless al 100% senza cavi. Trova una posizione esterna adatta, connettiti al WIFI e puoi impostare e configurare la telecamera in pochi minuti senza bisogno di un aiuto professionale. Quando la telecamera è a corto di energia, sarà la prima ad avvisarti tramite l'app.

【3MP HD Pixel & Due Opzioni di Archiviazione Video】Questa telecamera di sorveglianza esterna ha un obiettivo da 3MP per fornire un'immagine più chiara. Viene fornito con uno slot per schede SD e supporta l'installazione di schede SD fino a 128G (scheda SD non inclusa), è anche possibile caricare video o immagini utilizzando la funzione di servizio cloud della app (questa funzione è un'opzione a pagamento).

【Visione Notturna a Colori & Elaborazione Immagine WDR】Questa telecamera WIFI ha due luci bianche e rilevatore a infrarossi, quando si accende la modalità a colori, fornisce immagini chiare a colori di notte, rifiutando i toni bianchi e neri.L'elaborazione dell'immagine WDR compensa automaticamente la scarsa luce e sopprime la sovraesposizione, ottenendo un'immagine più morbida e ricca di texture.

【Rilevamento del Movimento Umano PIR & Allarme Intelligente】La telecamera è dotata dell'ultimo sensore di rilevamento del movimento PIR. Quando imposti un allarme nell'app, la telecamera invierà un avviso al tuo telefono quando rileva l'intrusione di qualcuno nell'area sorvegliata. Allo stesso tempo, la telecamera è dotata di luci LED che continueranno a lampeggiare e il microfono emetterà un forte suono di allarme, scoraggiando così gli estranei con cattive intenzioni.

【Audio Bidirezionale & Condivisione Multi-persona】La videocamera è caricata con un microfono e un altoparlante e puoi parlare con la persona davanti alla videocamera tramite l'APP. La fotocamera supporta fino a 4 persone per la visualizzazione online contemporaneamente e puoi condividerla con i membri della tua famiglia, in modo che tutti possano proteggere la famiglia insieme. READ Il quartier generale di SpaceX a Hawthorne sta osservando l'eruzione del COVID-19 con 132 casi

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa 79,99 €

69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Visione Notturna a Colori con Smart Spotlight】- La telecamera CTQ3N 1080p può monitorare attivamente al buio in bianco e nero e accendere automaticamente i faretti e la visione notturna a colori quando viene rilevato un movimento umano. Scegli tra tre modalità sull'APP EZVIZ: visione notturna in bianco e nero (faretti spenti), visione notturna a colori (faretti accesi) e visione notturna a colori intelligenti (i faretti si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento umano).

【Rilevamento Intelligente delle Persone】- l'algoritmo IA integrato non richiede un abbonamento aggiuntivo e consente a telecamera CTQ3N di identificare l'attività umana per garantire che gli avvisi siano rilevanti per la sicurezza della tua casa.

【Zone e Notifiche di Rilevamento del Movimento Personalizzabili】- Disegna zone specifiche all'interno del campo visivo della videocamera in cui desideri rilevare l'attività. Quando viene rilevata l'attività, riceverai una notifica in tempo reale.

【Ascolta cosa sta succedendo】- Il microfono incorporato con eliminazione del rumore registra un audio chiaro fino a 5 metri di distanza. Ora puoi ascoltare e vedere cosa sta succedendo nel tuo cortile, indipendentemente da dove ti trovi.

【Opzioni di archiviazione multipla】- Ogni telecamera di sicurezza WIFI EZVIZ è dotata di uno slot per schede MicroSD che supporta fino a 256 GB. Se è necessario un backup aggiuntivo, sono disponibili anche opzioni di archiviazione cloud basate su abbonamento ma non obbligatorie. (Scheda SD venduta separatamente)

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W PRO 127,99 € disponibile 16 new from 121,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Dettagli superiori con una risoluzione più elevata】 - Copri un'area più ampia e vedi più dettagli! Questa telecamera per esterni da 4 MP ti consente di visualizzare video e immagini con una risoluzione superiore a 2MP(1080p), eccellente per il cortile o i corridoi.

【Visione notturna a colori come non l'hai mai vista prima】- La tua visione notturna è ora illuminata e ripristinata in modo vivido, completamente a colori, grazie a due faretti integrati e ottiche professionali. Così avanzato che puoi identificare rapidamente i dettagli di interesse, come il colore dell'auto che passa!

【Abilita la visione a colori quando necessario】 - Se non hai bisogno di illuminazione extra, imposta la videocamera sulla visione notturna in bianco e nero tramite l'app EZVIZ e continua a vedere a 30 metri di distanza. Una terza modalità di visione notturna è incredibilmente intelligente: accende automaticamente i riflettori al rilevamento di un movimento sospetto, quindi sia le notifiche che la visualizzazione da remoto saranno a colori.

【Rilevamento delle persone basato sull'intelligenza artificiale】 - Come aggiornamento del tradizionale rilevamento del movimento, l'algoritmo IA incorporato rileva in modo intelligente il movimento delle forme umane in tempo reale. Quando le persone entrano nella tua area di rilevamento personalizzata, sarai immediatamente avvisato.

【Installazione semplice】- La telecamera C3W Pro è dotata di una base girevole a 360 ° in modo da poterla installare in modo sicuro sul soffitto o sulla parete. In pochi minuti hai un sofisticato sistema di sicurezza. La confezione include: telecamera per visione notturna a colori C3W Pro (4MP); Adattatore di alimentazione; Modello di montaggio; Kit viti; Kit impermeabile; Guida Rapida.

ieGeek Telecamera Wi-Fi Esterno 360° PTZ WiFi Videocamera Sorveglianza con 1080P Visione Notturna a Colori, Tracciamento Automatico, IP66 Impermeabile, Rilevamento del Movimento, Audio bidirezionale 69,99 € disponibile 2 new from 69,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tracciamento Automatico Oggetti in Movimento】La iegeek telecamera wi-fi esterno può ruotare di PTZ 355° in orizzontale e di 90° in verticale. Quando viene rilevato un oggetto in movimento, può tracciare automaticamente la traiettoria del movimento e registrare e monitorare continuamente ogni angolo della casa per 24 ore.

【1080P Visione Notturna a Colori】Le tre modalità di visione notturna a colori/infrarossi/intelligenti possono essere personalizzate nell'app CamHipro. La telecamera wifi esterno è dotata di 4 luci LED bianche e luci a infrarossi.Il sensore ad alte prestazioni può passare automaticamente dalla modalità giorno a quella notte e la distanza può raggiungere i 98 piedi/25 metri.

【Rilevamento del Movimento e Notifica APP】Quando sei a casa o fuori, una volta che la telecamera esterna wifi rileva un oggetto o un suono in movimento (il rilevamento umanoide PIR non è supportato), l'APP invierà la notifica per ricordarti di trovare e affrontare tempestivamente le situazioni anomale.

【Connessione Remota e Condivisione Multiutente】Anche se sei lontano da casa, puoi connetterti alla telecamera da esterno remoto e controllare la situazione in casa/fuori casa in tempo reale tramite l'APP. Non è necessario preoccuparsi di interrompere il segnale WiFi stabile. (Supporta WiFi 2.4G, non 5G)

【IP66 Impermeabile e Audio Bidirezionale】Il guscio in plastica di alta qualità ABS resistente alle alte temperature e impermeabile non è altro che metallo.Anche se è installato all'aperto, non c'è bisogno di preoccuparsi che la fotocamera venga danneggiata.Puoi parlare con la tua famiglia sempre e ovunque. Supporta la connessione a PC e telefono cellulare, supporta schede micro SD fino a 128 GB per archiviare immagini video.

Telecamera WIFI Esterno a Batteria Senza Fili Pannello Solare, Piano di Allarme,BOIFUN Videocamera Sorveglianza,10400 mAh Batteria,Visione Notturna,Rilevamento del Movimento Umano,Audio Bidirezionale 99,99 € disponibile 2 new from 99,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Pannello Solare & Batteria Ricaricabile Da 10400 mAh】Dotato di pannelli solari e batterie ecocompatibili ad alta densità, questa telecamera wi-fi batteria esterno può essere alimentata in modo permanente. La telecamera BOIFUN può durare 120 giorni dopo un giorno di esposizione al sole del pannello solare. Quindi non devi mai preoccuparti di rimanere senza batteria. E al 100% non è richiesto alcun cablaggio, risparmiando sui costi del materiale di installazione e sui costi di manodopera.

【1080P Full HD & Grandangolo 130°】Grazie alla risoluzione Full HD 1920x1080P, questa telecamera wi-fi esterno può aiutarti a vedere chiaramente il volto del ladro.Con il sensore COMS ad alte prestazioni e l'obiettivo da 3,6 mm, offre una visione fino a 20 metri.La luce a infrarossi a matrice di punti, che è diversa dalla normale luce a infrarossi, consente di vedere immagini ad altissima definizione di notte.Inoltre, un angolo ultra grandangolare di 130° ti consentirà di scattare in ogni angolo.

【Rilevamento Intelligente PIR & Notifica Intelligente In Tempo reale】Utilizzando l'algoritmo Al aggiornato e il sensore PIR, la telecamera wifi esterno senza fili migliora il riconoscimento simile a quello umano.Quando la telecamera rileva un movimento, si attiverà e ti invierà una notifica di avviso in modo che tu possa rispondere in modo tempestivo. Puoi persino personalizzare il piano di allarme per evitare allarmi non necessari. E la precisione dell'allarme può raggiungere il 97%.

【Connessione WiFi Dual 4DBI Stabile&Audio Bidirezionale】 La telecamera wifi con pannello solare è dotata di doppia antenna 4DBI, che aumenta la capacità di ricezione del segnale del 60%-70%. Supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz che ha una migliore penetrazione e una gamma Wi-Fi più ampia, non a 5 GHz. La telecamera BOIFUN ha un microfono e un altoparlante integrati, che supportano chiamate audio bidirezionali in tempo reale. Puoi spaventare il ladro a distanza tramite l'app mobile.

【Maggiori Informazioni Sulla Telecamera】-Tu e la tua famiglia potete monitorare tutte le proprietà online tramite un'APP per telefono cellulare (nessun pagamento richiesto), poiché la telecamera wireless supporta più utenti per monitorare più scene online. Inoltre, la nostra APP ha colonne chiare e un funzionamento semplice e conveniente. E questa telecamera supporta anche IP66 impermeabile, l'archiviazione su cloud (prova gratuita di 7 giorni) e l'archiviazione SD (non inclusa).

