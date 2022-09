Hands-on: il secondo PC pieghevole di Lenovo risolve i maggiori problemi del primo

Lenovo sta dando una seconda possibilità al PC pieghevole. L’attesissimo Lenovo ThinkPad X1 Fold da 16 pollici ha annunciato oggi i tentativi di migliorarlo 2020 ThinkPad X1 pieghevole Con uno schermo più grande, specifiche più potenti e un sistema operativo più conveniente per il multitasking tramite il touch screen OLED pieghevole.

Ho provato il mio PC Windows 11 prima del rilascio previsto a novembre e ha migliorato i punti deboli dell’originale ThinkPad X1 Fold da 13,3 pollici.

Il nuovo pieghevole si ripiega in modo più sicuro rispetto a prima, il suo sistema operativo è più adatto per i due monitor e le specifiche migliorate gli conferiscono un maggiore potenziale per l’uso commerciale. Lenovo potrebbe finalmente avere le doti necessarie per quell’ambita e naturale esperienza di Windows.

Schermo pieghevole più grande

Il prossimo PC pieghevole di Lenovo ha uno schermo che misura 16,3 pollici di diagonale quando è completamente aperto con una risoluzione di 2024 x 2560 pixel. Il ThinkPad X1 Fold originale utilizzava un display OLED da 13,3 pollici, 2048 x 1536.

Rispetto allo schermo da 13,3 pollici, lo schermo da 16,3 pollici mi ha dato immediatamente maggiore flessibilità durante la visualizzazione di più finestre. Lo spazio aggiuntivo sullo schermo era ottimo anche per guardare i video, anche se le proporzioni 4:3 significano barre nere abbastanza spesse con la maggior parte dei contenuti video moderni.

Utilizzando i magneti, il supporto pieghevole opzionale, ma a volte necessario, sembrava avere una connessione sicura al PC, indipendentemente dal fatto che il sistema fosse completamente aperto in modalità orizzontale o verticale.

Quando ho impostato il dispositivo da 16,3 pollici in verticale, ha fornito una visuale lunga unica adatta per un feed continuo di notizie o social media. Si adattava a un’enorme quantità di testo sullo schermo quando ho visto un documento simile a un giornale su di esso.

Nonostante avesse uno schermo più grande del 22% rispetto al suo predecessore, il ThinkPad X1 Fold da 16 pollici di Lenovo non si sentiva gravoso. In effetti, sembrava molto meno pesante da trasportare rispetto a un tipico laptop a conchiglia in questa classe di dimensioni.

Il nuovo PC ha uno chassis più sottile del 25% rispetto al ThinkPad X1 Fold da 13,3 pollici. Ha uno spessore di 0,34 pollici (8,6 mm) quando è aperto e 0,69 pollici (17,4 mm) quando è piegato, rispetto a 0,5 pollici (11,5 mm) e 1,1 pollici (27,8 mm), rispettivamente, con la prima piega.

Lo schermo da 16,3 pollici consente anche un’esperienza a conchiglia da 12 pollici, in cui la piega è piegata a metà e la metà inferiore è coperta dalla tastiera ThinkPad di Lenovo collegata magneticamente.

L’utilizzo di uno schermo pieghevole più grande richiedeva una riprogettazione della cerniera e del pannello, che ora sono fissati al dorso, consentendo loro di estendersi sotto il telaio quando aperti.

cerniera del computer. Sharon Harding

La spina dorsale di un computer. Sharon Harding

L’annuncio di Lenovo descriveva un sistema incernierato a forma di campana che “consente al pannello OLED pieghevole di essere piegato in piano sia in scenari aperti che chiusi, risultando in un sistema più sottile”. Si dice che più di 200 parti si muovano contemporaneamente quando il computer viene piegato e aperto.

In azione, la cerniera sembrava robusta e richiedeva una buona quantità di forza per riposizionare il computer. Non sembra muoversi a meno che tu non lo voglia. Naturalmente, quanto bene questa cerniera possa resistere a un uso intenso sarà un fattore importante nel funzionamento di questa cerniera pieghevole. Lenovo ha affermato di utilizzare gli standard di test MIL-STD-810H per PC.

“È stata sviluppata una nuova interfaccia display, che piega l’area inattiva, migliora la durata e consente bordi più sottili”, ha affermato Lenovo nel suo annuncio. Secondo il venditore, i bordi dello schermo non superano i 0,39 pollici (10 mm).

“Anche il telaio dell’otturatore ibrido è stato riprogettato con i molteplici vantaggi di essere più sottile, più spazio per le antenne e semplificare l’assistenza sul campo”.