Gli aggiornamenti della patch di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sono già disponibili

Il successore spirituale di Suikoden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è ora disponibile e purtroppo sta riscontrando alcuni problemi di prestazioni su Switch.

Se vi state chiedendo come reagirà lo sviluppatore Rabbit & Bear Studios da ora in poi, le note sulla patch giapponese potrebbero essere un segno di ciò che verrà. In un aggiornamento rivolto a “tutti i sostenitori” del gioco su questo sito, il team ha rivelato i dettagli Versione 1.0.3 Toppa.

Secondo la traduzione approssimativa di questo aggiornamento (Attraverso i social media), Questa patch risolve i bug che influenzano l'avanzamento del gioco, migliora la stabilità e corregge altri bug minori. Vale la pena notare che la versione americana della versione Switch è già la versione 1.0.3 al momento del lancio, quindi tutti gli aggiornamenti sono stati applicati in questa patch.

Rapporti sui giocatori Subreddit della cronaca di Euden Afferma che non ha fatto molto per migliorare le prestazioni del gioco.

Nella nostra recensione di Hundred Heroes qui su Nintendo Life, abbiamo riassunto le prestazioni come un “disastro tecnico” su Switch, notando come il frame rate spesso subisca un calo massiccio e raramente raggiunga l'obiettivo di 30 fps. In aggiunta a ciò, ci sono alcuni tempi di caricamento inopportunamente lunghi, nonché blocchi software, che richiedono il riavvio del gioco.