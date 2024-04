Il Senato approva il disegno di legge sugli aiuti a Ucraina e Israele e lo invia a Biden

“Immergere più soldi nelle casse dell’Ucraina non farà altro che prolungare il conflitto e portare a maggiori perdite di vite umane”, ha affermato Tuberville. Nessuno alla Casa Bianca, al Pentagono o al Dipartimento di Stato può spiegare quale sarà la vittoria in questa battaglia. Non sono riusciti a farlo quando abbiamo inviato il primo lotto di aiuti più di due anni fa. Dobbiamo lavorare con Ucraina e Russia per negoziare la fine di questa follia”.

Anche tre liberali, i senatori democratici Jeff Merkley dell'Oregon e Peter Welch del Vermont, nonché Bernie Sanders, un indipendente del Vermont, si sono opposti alla misura. Hanno detto che non potevano accettare di inviare altre armi offensive a Israele quando la campagna del governo a Gaza aveva ucciso decine di migliaia di persone e creato una crisi di carestia lì.

“Ora ci troviamo in una situazione assurda in cui Israele sta utilizzando l’aiuto militare americano per impedire la consegna degli aiuti umanitari americani ai palestinesi”, ha detto Sanders. “Se questo non è pazzesco, non so cosa lo sia. Ma è anche una chiara violazione della legge americana. Considerata la realtà, non dovremmo avere questa discussione oggi. È illegale continuare gli attuali aiuti militari a Israele, per non parlare di inviare altri 9 miliardi di dollari”.

Ma un’ampia maggioranza di senatori di entrambi i partiti ha sostenuto la legislazione, e i leader del Senato hanno visto la sua approvazione come una vittoria, soprattutto alla luce dell’opposizione che si era formata alla Camera agli aiuti all’Ucraina.

Per mesi Johnson e i repubblicani di destra alla Camera dei Rappresentanti hanno rifiutato di accettare aiuti all’Ucraina a meno che Biden non accettasse di adottare misure severe per limitare l’immigrazione al confine degli Stati Uniti con il Messico. Quando quest’anno i democratici al Senato hanno approvato una legislazione che vincolava gli aiuti a disposizioni più severe sull’applicazione delle frontiere, Trump l’ha condannata e i repubblicani l’hanno immediatamente respinta.