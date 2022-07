Hands-on: la skin Pixel 6 di dbrand trasforma qualcosa nel nulla

Nothing Phone (1) ha un design davvero unico, innegabile. Gli avatar a LED combinati con gli interni bianchi hanno un bell’aspetto. dbrand deve aver pensato così anche perché hanno rilasciato cosa delle pelliche è la versione senza stile dell’azienda sminuzzare le pelli.

dbrand mi ha inviato qualcosa di skin per Pixel 6 Pro e la custodia Grip ha qualcosa di pelle su di esso. Entrambi hanno un aspetto assolutamente fantastico e danno una buona occhiata alla versione semplificata degli interni del dispositivo. Contiene tutte le principali parti hardware del Pixel 6 Pro ma è sbiancato e mostrato. Questo design pone molta enfasi sulla bobina di ricarica wireless aggiungendo accenti del corpo in alluminio attorno al dispositivo.

Le skin Something sono disponibili solo in bianco, a differenza di Nothing Phone (1) che presenta anche una strada nera. Il nero in uno stile come questo probabilmente non sarà così sorprendente come il bianco.

Le skin hanno anche molte viti a vista e un punto rosso, tutti intorno a Nothing Phone (1). dbrand fa un ottimo lavoro emulando Phone Style (1) su Pixel 6 Pro.

Attualmente, ci sono due telefoni Android che dbrand sta realizzando skin: Galaxy S22 Ultra e Pixel 6 Pro. Entrambi i tipi di skin sono basati su forme di smontaggio dbrand e quindi personalizzati per adattarsi al linguaggio di design di Nothing. Ogni carnagione impiega circa una settimana per modificare questo look semplice ed elegante.

Sono disponibili anche skin per iPhone 13 Pro Max e il disco di ricarica MagSafe. dbrand dice che stanno lavorando anche alle skin Something per Nintendo Switch e Steam Deck, ma non c’è una data precisa in cui saranno disponibili. Monitoreranno anche il modulo d’ordine per vedere se c’è abbastanza interesse per altri dispositivi per rendere utile il design della superficie.

Puoi ottenere nuove skin da Something for Pixel 6 Pro o da qualsiasi dispositivo supportato da sito ufficiale dbrand.

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Google su YouTube per ulteriori notizie: