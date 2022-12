Harry e Meghan ritirano il premio a New York prima dell’uscita della serie Netflix

Cnn

Il Il Duca e la Duchessa di Sussex “Sappiamo che un’ondata di speranza può trasformarsi in un’ondata di cambiamento”, hanno detto, dopo essere stati premiati a New York per il loro lavoro nel campo della giustizia razziale e della salute mentale.

Principe Harry E il Megan Martedì sera era nella Grande Mela per ricevere il Ripple of Hope Award 2022 dalla Robert F. Kennedy Foundation. Kennedy per i diritti umani (RFKHR).

Il premio onora “leader esemplari di governo, affari, difesa e intrattenimento che hanno dimostrato un impegno incrollabile per il cambiamento sociale e hanno lavorato per promuovere l’uguaglianza, la giustizia e i diritti umani”, secondo gli organizzatori.

La coppia si è fermata brevemente sul tappeto blu per posare per i fotografi prima di dirigersi verso l’evento. Non hanno smesso di parlare con i media o di rispondere alle domande dei giornalisti sull’imminente docu-serie Netflix, che uscirà giovedì sulla piattaforma di streaming.

Durante la cerimonia, i Sussex hanno annunciato una nuova collaborazione tra la loro organizzazione no-profit e RFKHR.

“Siamo onorati di ricevere quest’anno l’RFK Ripple of Hope Award e di collaborare con la famiglia Kennedy per creare l’Archewell Foundation Prize for Gender Equality in Student Films”, ha dichiarato la coppia in una nota. “La nostra speranza con questo premio è di ispirare una nuova generazione di leadership nelle arti, dove talenti diversi e in arrivo hanno una piattaforma per far sentire la loro voce e raccontare le loro storie.

I valori della RFK Foundation e della Archewell Foundation sono in linea con la nostra convinzione condivisa in Courage over Fear e Love over Hate. E insieme sappiamo che un’ondata di speranza può trasformarsi in un’ondata di cambiamento”.

Il presidente della RFKHR Kerry Kennedy ha affermato che l’organizzazione ha scelto di onorare la coppia perché è “orgogliosa del loro lavoro sulla giustizia razziale e sulla parità nella salute mentale e nella consapevolezza” e “si presenta quando le persone ne hanno davvero bisogno”.

Ha aggiunto: “Se guardi negli ultimi due anni, ospedali, università, governi, persino Hollywood hanno tutti affrontato questioni di giustizia razziale, genere, minoranze sessuali, eccetera … e penso che sia davvero bello che abbiano ci ha fatto iniziare a parlare e a normalizzare quella discussione”.

Più tardi durante la cerimonia, il principe Harry ha scherzato con la folla durante una sessione di domande e risposte sul palco su come pensava che la coppia avesse lasciato i figli a casa per un “appuntamento notturno”.

“Ad essere onesto con te, Kerry, in realtà pensavo stessimo solo per un appuntamento. Quindi ho trovato strano che stessimo condividendo una stanza con 1.500 persone”, ha scherzato il duca in una breve clip fornita dagli organizzatori della festa.

Ha aggiunto: “Non usciamo molto perché i nostri figli sono così piccoli, quindi questo è del tutto inaspettato”. “Ma è bello condividere un appuntamento notturno con tutti voi.”

Mentre il pubblico rideva, Meghan ha detto: “Grazie per avermi portato in questa notte molto speciale”.

Ospitata dall’attore Alec Baldwin, la cerimonia annuale ha anche onorato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky; Frank Baker, co-fondatore e socio dirigente della società di private equity Siris; Brian Moynihan, CEO di Bank of America; e Michael Polsky, fondatore e CEO, Invenergy. Leggenda della NBA e attivista per i diritti civili Bill Russell È stato anche onorato postumo.

