Hilaria e Alec Baldwin annunciano il reality show TLC “The Baldwins” dopo fama e famiglia

Alec Baldwin e Hilaria Baldwin portano il dramma familiare e la fama dai tabloid alla televisione.

Martedì TLC ha annunciato un reality show con protagonista una delle coppie più controverse di Hollywood e i loro sette figli insieme, che secondo la rete presenterà “amore, risate e dramma senza sosta” in un comunicato stampa.

“The Baldwins”, la cui premiere è prevista per il 2025, seguirà la famiglia mentre “inviterà gli spettatori nella casa che condividono con i loro sette figli”, ha affermato la rete.

L’annuncio dello show arriva dopo che Alec Baldwin, 66 anni, è stato nuovamente accusato di omicidio colposo per la morte, avvenuta il 19 gennaio, della direttrice della fotografia di “Rust” Halena Hutchins, dopo che i pubblici ministeri del New Mexico avevano ritirato le accuse un anno fa. Il suo processo dovrebbe iniziare quest’estate.

Alec Baldwin e Hilaria Baldwin, nella foto mentre partecipano alla festa Glamour Women of the Year 2023, saranno i protagonisti di un nuovo reality show TLC chiamato “The Baldwins” con i loro sette figli.

“Doveva essere più chiaro:” Hilaria Baldwin si scusa per lo scandalo del patrimonio ispanico

Baldwin ha da tempo fatto notizia ed è stata criticata per il suo comportamento discutibile.

Durante la pandemia, Hilaria Baldwin ha scatenato una reazione negativa con lo scandalo della sua eredità ispanica dopo che sono emerse accuse secondo cui avrebbe travisato la sua identità culturale. I post sui social media mostravano Baldwin parlare con vari accenti mentre i tweet affermavano che una volta si chiamava Hillary.

Nel dicembre 2020, la reazione è iniziata per la prima volta quando la quarantenne è stata criticata per aver presumibilmente falsificato il suo accento spagnolo e aver travisato la sua educazione. Ma nel febbraio 2021 si è scusata, dicendo di aver trascorso del tempo “ad ascoltare, riflettere e chiedermi come posso imparare e crescere”.

Anche se ha affermato di essere cresciuta tra la cultura americana e quella spagnola e di provare “un vero senso di appartenenza ad entrambe”, Baldwin ha aggiunto che “il modo in cui ho parlato di me stessa e il mio profondo legame con entrambe le culture avrebbero potuto essere spiegati meglio”. Successivamente, nel luglio 2021, ha affrontato nuovamente lo scandalo Si definiva “multipla”, colta e “fluida”.“

Alec Baldwin è anche il padre della modella irlandese Baldwin, la sua unica figlia con l’ex moglie Kim Basinger, ma non sembra che farà parte dello spettacolo. Nel 2007, Baldwin è diventato virale in un messaggio vocale del 2007 È partito per la figlia Ireland Baldwin, 11 anni, ora 28enne, che ha descritto come un “porcellino scortese e spericolato”.

Contribuiscono: Carlo Tribbiani

Questo articolo è apparso originariamente su USA TODAY: Hilaria e Alec Baldwin annunciano il reality show TLC “The Baldwins”