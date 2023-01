Hugh Jackman prega Ryan Reynolds di non essere nominato per la migliore canzone originale – Rolling Stone

Hugh Jackmanfissando l’abisso di un ritratto potenzialmente orribile Piscina morta 3Ha presentato una petizione all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per non dare il suo cast Ryan Reynolds Nomination per la migliore canzone originale per Lussurioso Traccia “Buon pomeriggio”.

Alla fine dello scorso anno, “Good Evening” – di Reynolds Un recente film di Natale Con Will Ferrell e Octavia Spencer – apparso su Lista dei candidati dell’Accademia per Original Song of the Year (le nomination effettive non saranno annunciate fino al 24 gennaio). Tuttavia, la notizia sembra aver raggiunto solo Jackman, che ha condiviso un video sui social media esprimendo le sue preoccupazioni su questo sviluppo (che è tecnicamente del tutto discutibile, ma ne parleremo tra un secondo).

Jackman, ovviamente, ha abbracciato il suo amore Lussuriosoe il film è interpretato dallo stesso Good Morning, due cantautori Benji Pasek e Justin Paul (che ha scritto la musica per il biopic musicale di Jackman con protagonista Il più grande showman). Tuttavia, ha sottolineato, “Una nomination per la migliore canzone per Ryan Reynolds renderà insopportabile il prossimo anno della mia vita”.

Ha continuato, “Voglio dire, dovrei passare un anno con lui a girare Wolverine e Deadpool. Credimi, sarebbe impossibile. Sarebbe un problema. Quindi, solo per ricapitolare, piccola LussuriosoAmo Will, amo Octavia, amo Good Evening, amo Bing e Justin. Ma per favore, dal profondo del mio cuore, non fidarti di Ryan Reynolds in quel modo. Per favore.”

Ora, non per “Well, Actually” di Hugh Jackman, figuriamoci per la sua ridicola ma scandalosa campagna per l’Oscar ma… beh, in realtà, anche se “Good After Night” ricevesse una nomination all’Oscar per la migliore canzone originale, Reynolds non sarebbe tra i candidati. Il premio viene assegnato solo a cantautori e compositori, non ad artisti, e solo Pasek, Paul, Khion Horsey, Mark Sonnenblick e Sucari Jones sono accreditati per “Good Afternoon”.

Comune

Nella migliore delle ipotesi, Reynolds avrà probabilmente la possibilità di esibirsi in “Good Afternoon” agli Academy Awards. O come ha detto sarcasticamente in risposta al video di Jackman Cinguettio“Penso che il deepfake che ha cantato e ballato per Will e che vorrebbe esibirsi agli Academy Awards.”

Quindi, stai tranquillo, Hugh. È probabilmente l’unica candidata all’Oscar con il fatturato più alto al mondo Piscina morta 3 ambientato quest’anno (a meno che non ci fosse un numero sorprendente di elettori dell’Accademia che amavano la performance di Reynolds in Progetto Adamo o Lussurioso).