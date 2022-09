CNN

Ryan Reynolds ha fatto alcune notizie di hag-ji nel mondo del cinema.

Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine nel prossimo film di “Deadpool”, in uscita il 6 settembre 2024, ha annunciato l’attore martedì.

“Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di perdere D23, ma abbiamo lavorato molto duramente sul prossimo film di Deadpool per molto tempo”, ha detto Reynolds in un video pubblicato su Instagram, riferendosi alla notizia al Making della conferenza Disney all’inizio di questo mese.

Reynolds ha detto che era “speciale”, aggiungendo che voleva fare la prima apparizione di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe (il primo film “Deadpool” realizzato dopo l’acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney). Trova carattere, nuova profondità, motivazione, significato.”

“Ogni ‘Deadpool’ deve distinguersi e distinguersi. È stata una sfida incredibile che mi ha costretto a entrare nel profondo. E non avevo nulla”, dice impassibile. “Sì, qui è completamente vuoto. E terrificante. Ma abbiamo avuto un’idea.

Entra in Jackman – o un ideale controfigura – che parla con Reynolds mentre cammina sullo sfondo.

“Ehi, Hugh, vuoi interpretare Wolverine ancora una volta?” chiede Reynolds.

“Sì, certo, Ryan”, risponde Jackman con nonchalance.

Deadpool è stato introdotto nel 2009 in “X-Men Origins: Wolverine”, ma in un modo completamente diverso rispetto alle interpretazioni intelligenti dei singoli film. Wolverine è stato ucciso in “Logan”, quindi il look di Jackman richiederà un po’ di lavoro sulle gambe “ignoreremo molta storia”, ma è probabile che si divertano, proprio come hanno fatto chiaramente con il logo finale. Fine del video di Reynolds.

Jackman e Reynolds esistono da molto tempo Bromance Giocosamente incluso dispettoso l’uno all’altro Social media.

La squadra del duo segnerà il terzo film della serie di grande successo “Deadpool”, che include due film usciti nel 2016 e nel 2018.