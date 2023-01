I cowboy devono trovare la motivazione nella sconfitta finale di “Nightmare”.

LANDOVER, Md. — I Dallas Cowboys sono entrati domenica sperando in un secondo titolo di divisione consecutivo e la possibilità di salire a una delle prime due teste di serie della NFC se le cose vanno per il verso giusto.

Hanno lasciato il FedEx Field con la loro peggiore sconfitta dell’anno, 26-6 contro i leader di Washington, sollevando ulteriori domande su come potrebbe essere la stagione con una partita di wild card contro i Tampa Bay Buccaneers lunedì prossimo (20:15). ) E. ESPN/ABC).

“Dobbiamo succhiarlo tutta la settimana”, ha detto il proprietario e direttore generale Jerry Jones. “Se questo non ti fa venire voglia di prepararti ad andare in circa sei o sette giorni, allora nient’altro lo farà. È stato in salita come l’abbiamo fatto quest’anno, e vedremo se questo ti prepara a partire . Deve essere con ciò di cui sono fatti questi ragazzi.” .

La peggiore sconfitta precedente della stagione dei Cowboys è stata una sconfitta per 19-3 nella prima settimana contro i Buccaneers. I Cowboys dovranno fare qualcosa che non hanno mai fatto per avanzare nei playoff: vincere. Tom Brady.

2 correlati

Possiede un record di 7-0 contro Dallas, comprese le vittorie nelle ultime due stagioni con Tampa Bay.

“Non ho dubbi che come squadra, non solo individualmente, ma come squadra possiamo tornare indietro e prendere questo incubo, come vuoi chiamarlo, e trasformarlo in un vantaggio”, ha detto Jones. “Sono contento che abbiamo avuto la possibilità e sono entusiasta di non dover guardare là fuori alla partita Philadelphia-San Francisco e dire: ‘Ragazzo, abbiamo fatto un casino'”.

Se gli Eagles e i 49ers avessero perso, i Cowboys avrebbero conquistato il primo posto nella NFC con una vittoria su Washington. Ma la prestazione di Dallas contro i Chiefs è stata assolutamente terribile.

Le squadre speciali hanno contribuito con due corse nel primo quarto sul lato del campo di Dallas. Anche con i quarterback di Washington Sam Howell Nel primo inizio della sua carriera, la difesa di Dallas è stata mediocre, concedendo 151 yard su 41 tentativi e arrivando con un solo intercetto.

Ma l’abuso è stato particolarmente miserabile.

Anatra Prescott Il peggior 37,8% dei suoi passaggi completati in carriera (14 su 37) e il suo 15esimo intercetto in 12 partite. Le 15 intercettazioni di Prescott hanno portato all’intercettazione di Houston Davis Mills per la maggior parte nella NFL, nonostante Prescott abbia saltato cinque partite dopo l’operazione al pollice. Ha anche preso un’intercettazione restituita per un touchdown per la terza volta nelle ultime quattro partite.

Squadra Prospettiva teste +330 Fatture +420 49ers +450 le aquile +550 Bengali +800 Cowboy +1300 caricabatterie +2200 Vichinghi +3000 pirata +3000 corvi +3500 Giaguaro +5000 Seahawk +5000 delfini +6000 giganti +6000 – Il libro di matematica di Cesare

“Per me, intendo”, ha detto Prescott. “Non per usare il linguaggio, ma così semplice.”

L’allenatore Mike McCarthy è stato più indulgente.

“C’era già molto da fare”, ha detto McCarthy. “Non si tratta di una persona. Non puoi guardare la nostra prestazione offensiva e incolpare una persona.

I Cowboys sono riusciti a gestire solo 182 yard e hanno convertito 4 delle loro 18 prime opportunità down, entrambe minime stagionali. La seconda peggiore prestazione è arrivata con una sconfitta contro i Pirates all’inizio della stagione (244 yard, 3 su 15 terzo down).

“No, non durerà”, ha detto Prescott. “Sì, voglio dire, è facile tornare indietro e guardare il nostro gruppo e quello che abbiamo fatto, specialmente con questo da nessuna parte nelle ultime 16 partite. Quindi, quando hai avuto una prestazione del genere, qualunque cosa sia, qualunque sia il il motivo potrebbe essere che dobbiamo guardarlo individualmente, assumerci la responsabilità, imparare da esso e poi capire quando l’aereo precipita, siamo a Tampa.

“Sappiamo chi sono. Ci abbiamo giocato due volte negli ultimi due anni e sarà una bella partita”.